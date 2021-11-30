"سعود بن نايف" يمثل السعودية في افتتاح بطولة "كأس العرب" بالدوحة

نيابة عن خادم الحرمين.. ونقل للشيخ تميم بن حمد تحيات القيادة الرشيدة

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز "حفظه الله"، مثّل الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، مساء اليوم، المملكة في حفل افتتاح كأس العرب، والذي تستضيفه دولة قطر الشقيقة.

وكان في استقبال الأمير سعود بن نايف عند وصوله مطار (الدوحة الدولي) وزير الشباب والرياضة صلاح بن غانم العلي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر الأمير منصور بن خالد بن فرحان.

والتقى الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، ونقل له تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وتمنياتهما لدولة قطر الشقيقة بدوام التقدم والازدهار.

وكان في وداع الأمير سعود بن نايف عند مغادرته دولة قطر وزير الاتصالات والتكنولوجيا بدولة قطر محمد المناعي.

وكان صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر قد افتتح البطولة بحضور عدد من رؤساء الدول بملعب (البيت) بالعاصمة القطرية الدوحة.