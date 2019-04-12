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متحدث "الصحة": فحوص الكشف عن "كورونا" بالمملكة تجاوزت حتى اليوم 3540 فحصًا لكل مليون نسمة

قال: نهدف لكي نكون من أفضل الدول في إجراء الفحوص ونؤكد ونطمئن الجميع بأنها متوفرة ومستمرة

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، عن تجاوز فحوص الكشف عن فيروس كورونا في المملكة حتى اليوم 3540 فحصًا لكل مليون نسمة، مشيرًا إلى السعي لأن تكون السعودية من أفضل الدول في العالم في إجراء الفحص بالنسبة للسكان وبأعلى المستويات وأعلى جودة.

وتفصيلاً، رد "العبدالعالي" عن وجود خطة لزيادة عدد فحوص كورونا بالسعودية خلال الفترة المقبلة في المؤتمر الصحفي اليومي عن مستجدات كورونا، بقوله: "التوجهات تهدف إلى التوسع في إجراء هذه الفحوص والزيادة منها وتوفيرها بشكل دائم ومستمر مادامت الجائحة قائمة والحاجة مستمرة إلى إجراء هذه الفحوص وذلك على مستوى تأكيدي قوي عالي الجودة بإذن الله"، وقال: 'نؤكد ونطمئن الجميع بأن هذه الفحوص ستكون دائمًا متوفرة ومستمرة والسعي للتوسع فيها".

وأضاف: "واصلت الفحوص في المملكة ارتفاعها ونواصل استهداف مستوى أعلى من توفير هذه الفحوص منذ الخطوات المبكرة لجعل المملكة سباقة لإيجاد هذا الفحص عالي الدقة، وتوفيره منذ الخطوات المبكرة لمكافحة تفشي هذا الفيروس في البلاد".

وأردف: "أذكّر أنه ليس بأي فحص، وإنما هو فحص دقيق مخبري يقوم بالتأكد من وجود الفيروس من خلال فحص الجينات".

وتعد المملكة من بين دول العالم المتميزة في تطبيق الفحوص وأيضًا في التحكم حتى الآن من حيث إحصائيات عدد المصابين لكل مليون نسمة، وهذا يدل بفضل الله على إثر تطبيق الإجراءات الاحترازية الاستباقية.

وكانت وزارة الصحة، أعلنت أن عدد الفحوص المخبرية لفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في المملكة بلغ حتى يوم 8 إبريل (115،585) فحصًا وذلك في 10 مختبرات حول المملكة، موضحة أن الفحوص تمت باستخدام تقنية البلمرة الجزيئية، بمعدل 3340 فحصًا لكل مليون من السكان.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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متحدث "الصحة": فحوص الكشف عن "كورونا" بالمملكة تجاوزت حتى اليوم 3540 فحصًا لكل مليون نسمة
سبق

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، عن تجاوز فحوص الكشف عن فيروس كورونا في المملكة حتى اليوم 3540 فحصًا لكل مليون نسمة، مشيرًا إلى السعي لأن تكون السعودية من أفضل الدول في العالم في إجراء الفحص بالنسبة للسكان وبأعلى المستويات وأعلى جودة.

وتفصيلاً، رد "العبدالعالي" عن وجود خطة لزيادة عدد فحوص كورونا بالسعودية خلال الفترة المقبلة في المؤتمر الصحفي اليومي عن مستجدات كورونا، بقوله: "التوجهات تهدف إلى التوسع في إجراء هذه الفحوص والزيادة منها وتوفيرها بشكل دائم ومستمر مادامت الجائحة قائمة والحاجة مستمرة إلى إجراء هذه الفحوص وذلك على مستوى تأكيدي قوي عالي الجودة بإذن الله"، وقال: 'نؤكد ونطمئن الجميع بأن هذه الفحوص ستكون دائمًا متوفرة ومستمرة والسعي للتوسع فيها".

وأضاف: "واصلت الفحوص في المملكة ارتفاعها ونواصل استهداف مستوى أعلى من توفير هذه الفحوص منذ الخطوات المبكرة لجعل المملكة سباقة لإيجاد هذا الفحص عالي الدقة، وتوفيره منذ الخطوات المبكرة لمكافحة تفشي هذا الفيروس في البلاد".

وأردف: "أذكّر أنه ليس بأي فحص، وإنما هو فحص دقيق مخبري يقوم بالتأكد من وجود الفيروس من خلال فحص الجينات".

وتعد المملكة من بين دول العالم المتميزة في تطبيق الفحوص وأيضًا في التحكم حتى الآن من حيث إحصائيات عدد المصابين لكل مليون نسمة، وهذا يدل بفضل الله على إثر تطبيق الإجراءات الاحترازية الاستباقية.

وكانت وزارة الصحة، أعلنت أن عدد الفحوص المخبرية لفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في المملكة بلغ حتى يوم 8 إبريل (115،585) فحصًا وذلك في 10 مختبرات حول المملكة، موضحة أن الفحوص تمت باستخدام تقنية البلمرة الجزيئية، بمعدل 3340 فحصًا لكل مليون من السكان.

12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
09:15 PM

متحدث "الصحة": فحوص الكشف عن "كورونا" بالمملكة تجاوزت حتى اليوم 3540 فحصًا لكل مليون نسمة

قال: نهدف لكي نكون من أفضل الدول في إجراء الفحوص ونؤكد ونطمئن الجميع بأنها متوفرة ومستمرة

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عبدالحكيم شار - الرياض
2
4,951

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، عن تجاوز فحوص الكشف عن فيروس كورونا في المملكة حتى اليوم 3540 فحصًا لكل مليون نسمة، مشيرًا إلى السعي لأن تكون السعودية من أفضل الدول في العالم في إجراء الفحص بالنسبة للسكان وبأعلى المستويات وأعلى جودة.

وتفصيلاً، رد "العبدالعالي" عن وجود خطة لزيادة عدد فحوص كورونا بالسعودية خلال الفترة المقبلة في المؤتمر الصحفي اليومي عن مستجدات كورونا، بقوله: "التوجهات تهدف إلى التوسع في إجراء هذه الفحوص والزيادة منها وتوفيرها بشكل دائم ومستمر مادامت الجائحة قائمة والحاجة مستمرة إلى إجراء هذه الفحوص وذلك على مستوى تأكيدي قوي عالي الجودة بإذن الله"، وقال: 'نؤكد ونطمئن الجميع بأن هذه الفحوص ستكون دائمًا متوفرة ومستمرة والسعي للتوسع فيها".

وأضاف: "واصلت الفحوص في المملكة ارتفاعها ونواصل استهداف مستوى أعلى من توفير هذه الفحوص منذ الخطوات المبكرة لجعل المملكة سباقة لإيجاد هذا الفحص عالي الدقة، وتوفيره منذ الخطوات المبكرة لمكافحة تفشي هذا الفيروس في البلاد".

وأردف: "أذكّر أنه ليس بأي فحص، وإنما هو فحص دقيق مخبري يقوم بالتأكد من وجود الفيروس من خلال فحص الجينات".

وتعد المملكة من بين دول العالم المتميزة في تطبيق الفحوص وأيضًا في التحكم حتى الآن من حيث إحصائيات عدد المصابين لكل مليون نسمة، وهذا يدل بفضل الله على إثر تطبيق الإجراءات الاحترازية الاستباقية.

وكانت وزارة الصحة، أعلنت أن عدد الفحوص المخبرية لفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في المملكة بلغ حتى يوم 8 إبريل (115،585) فحصًا وذلك في 10 مختبرات حول المملكة، موضحة أن الفحوص تمت باستخدام تقنية البلمرة الجزيئية، بمعدل 3340 فحصًا لكل مليون من السكان.

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