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81 وظيفة هندسية وإدارية "شاغرة" في أمانة الرياض

التقديم عليها عبر "جدارة"

أعلنت أمانة منطقة الرياض، عن 81 وظيفة شاغرة "هندسية وإدارية"، مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام.

ودعت الخريجين والخريجات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة الراغبين للتقدم عليها.

وأوضحت "الأمانة" أن الوظائف هي: ثماني وظائف على المرتبة السادسة، و42 وظيفة على المرتبة السابعة، و24 أخرى على المرتبة الثامنة، وسبع وظائف على التاسعة.

وذكرت أن باب استقبال الطلبات يبدأ الأحد، الموافق 29/ 6/ 1441هـ، حتى مساء السبت 5/ 7/ 1441هـ، من خلال منظومة التوظيف "جدارة" على موقع وزارة الخدمة المدنية: (www.mcs.gov.sa).

أمانة الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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81 وظيفة هندسية وإدارية "شاغرة" في أمانة الرياض
سبق

أعلنت أمانة منطقة الرياض، عن 81 وظيفة شاغرة "هندسية وإدارية"، مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام.

ودعت الخريجين والخريجات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة الراغبين للتقدم عليها.

وأوضحت "الأمانة" أن الوظائف هي: ثماني وظائف على المرتبة السادسة، و42 وظيفة على المرتبة السابعة، و24 أخرى على المرتبة الثامنة، وسبع وظائف على التاسعة.

وذكرت أن باب استقبال الطلبات يبدأ الأحد، الموافق 29/ 6/ 1441هـ، حتى مساء السبت 5/ 7/ 1441هـ، من خلال منظومة التوظيف "جدارة" على موقع وزارة الخدمة المدنية: (www.mcs.gov.sa).

16 فبراير 2020 - 22 جمادى الآخر 1441
07:45 PM

81 وظيفة هندسية وإدارية "شاغرة" في أمانة الرياض

التقديم عليها عبر "جدارة"

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
3
7,306

أعلنت أمانة منطقة الرياض، عن 81 وظيفة شاغرة "هندسية وإدارية"، مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام.

ودعت الخريجين والخريجات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة الراغبين للتقدم عليها.

وأوضحت "الأمانة" أن الوظائف هي: ثماني وظائف على المرتبة السادسة، و42 وظيفة على المرتبة السابعة، و24 أخرى على المرتبة الثامنة، وسبع وظائف على التاسعة.

وذكرت أن باب استقبال الطلبات يبدأ الأحد، الموافق 29/ 6/ 1441هـ، حتى مساء السبت 5/ 7/ 1441هـ، من خلال منظومة التوظيف "جدارة" على موقع وزارة الخدمة المدنية: (www.mcs.gov.sa).

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