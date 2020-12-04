"أرامكو": عودة الأعمال بمحطة توزيع المشتقات البترولية في جازان

فِرَق الصيانة التابعة للشركة تمكّنت من معالجة العطل الفني

أعلنت شركة "أرامكو"، اليوم، أن فِرَق الصيانة التابعة لها نجحت، فجر اليوم، في إعادة محطة توزيع المشتقات البترولية في منطقة جازان إلى العمل بشكل طبيعي وكامل.

جاء ذلك تعليقًا على العطل الفني الذي لَحِقَ بمحطة التوزيع؛ حيث أكدت الشركة استئناف أعمال تحميل المشتقات البترولية لعملاء المحطة.