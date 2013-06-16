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"الزعتر": المملكة تمارس التعقل السياسي وقضية خاشقجي شهدت شفافية عالية

قال: "حديث ولي العهد حمل عدة رسائل وبخاصة فيما يتعلق بالتهديدات الإيرانية

أكد المحلل السياسي خالد الزعتر أن حديث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لصحيفة الشرق الأوسط حمل معه رسائل عديدة، وبخاصة فيما يتعلق بالتهديدات الإيرانية (الرسالة الأبرز وهي أن المملكة لا تريد حربًا في المنطقة ولكننا لن نتردد في التعامل مع أي تهديد لشعبنا وسيادتنا ومصالحنا الحيوية).

وأضاف المحلل الزعتر أن المتابع للسياسة السعودية، يجد أن المملكة العربية السعودية دولة تمارس التعقل السياسي وتعطي مجالًا للحلول السياسية والدبلوماسية، ولنا في الحالة اليمنية تأكيد على ذلك؛ فعمليات التحالف العربي لدعم الشرعية اليمنية، كما يقول الأمير محمد بن سلمان، لم تبدأ إلا بعد أن استنفد المجتمع الدولي كل الحلول السياسية بين الأطراف اليمنية والميليشيا الحوثية، وهو ما يؤكد أن السياسة السعودية في التعامل مع قضايا المنطقة تولي أهمية كبيرة لإعطاء المجال للحلول السياسية والدبلوماسية وتدعم ذلك.

وتابع بقوله: ومن جهة أخرى فهذا التصريح لولي العهد الأمير محمد بن سلمان يأتي ليضع الكرة في ملعب الإيرانيين، الذي أصبح مفروضًا عليهم اليوم أن يجنحوا للتعقل وإحداث تغيير في سياساتهم والاستفادة من المساعي الدبلوماسية لنزع فتيل التوتر والتحول إلى دولة طبيعية، وإلا فإن السعودية التي تولي أهمية للجهود السياسية والدبلوماسية، لن تتردد في التعامل مع أي تهديد لشعبها وسيادتها ومصالحها الحيوية.

وأشار الزعتر إلى أن حديث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لـ(صحيفة الشرق الأوسط) بشأن إيران سيكون له وقع كبير على الإيرانيين؛ لأنهم يدركون جيداً قوة السياسة السعودية وقوة التأثير السياسي السعودي على الصعيد الإقليمي والدولي؛ فما نشاهده اليوم من تزايد الضغط الدولي على إيران هو يعد انتصارًا لسياسة الإقناع والتأثير السعودية التي حذرت كثيراً من استغلال إيران للعائد الاقتصادي من الاتفاق في دعم أعمالها العدائية في المنطقة، وبالتالي فإنه على النظام الإيراني أن يدرك بأنه ليس من مصلحتهم الاستمرار في السياسات الحالية المهددة للأمن والاستقرار في المنطقة، والمهددة لحرية الملاحة وللاقتصاد العالمي، وبأنه لا مجال للاستمرار الإيراني في المراهنة على سياسة فرض الأمر الواقع عبر السلاح في الدول العربية.

وتابع المحلل السياسي: "أما فيما يتعلق بمقتل المواطن جمال خاشقجي، فكما قال الأمير محمد بن سلمان: "جريمة مؤلمة جدًّا"، ولم يسبق حصول مثل هذه الجريمة في تاريخ المملكة؛ فمثل هذه الأمور ليست جزءًا من ثقافتنا، وتناقض قيمنا ومبادئنا؛ وهو ما يؤكده الحرص الشديد من القيادة الحكيمة على السرعة التي تعاملت بها مع قضية المواطن جمال خاشقجي - والإصرار على إرساء أسس العدالة وكشف الحقائق.

ولفت إلى أن التعامل مع قضية المواطن جمال خاشقجي شهد نزاهة وشفافية عالية، وحرص على محاسبة كل المشاركين في هذه الجريمة، وهو ليس بالمستغرب على القيادة الحكيمة التي تولي أهمية وحرصًا شديدًا على أبنائها وعلى حياة مواطنيها؛ فالمملكة العربية السعودية "دولة عدالة وقانون"؛ وبالتالي لم تقف الخطوات السعودية عند المسار القضائي فقط من محاسبة المتورطين وكشف الحقائق أمام الرأي العام، وإرساء أسس العدالة "وإنما تبعها أيضًا إجراءات عديدة على صعيد الإجراءات التنظيمية؛ وهي تأكيد على الحرص الشديد على منع حصول مثل هذه الجريمة مستقبلاً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الزعتر": المملكة تمارس التعقل السياسي وقضية خاشقجي شهدت شفافية عالية
سبق

أكد المحلل السياسي خالد الزعتر أن حديث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لصحيفة الشرق الأوسط حمل معه رسائل عديدة، وبخاصة فيما يتعلق بالتهديدات الإيرانية (الرسالة الأبرز وهي أن المملكة لا تريد حربًا في المنطقة ولكننا لن نتردد في التعامل مع أي تهديد لشعبنا وسيادتنا ومصالحنا الحيوية).

وأضاف المحلل الزعتر أن المتابع للسياسة السعودية، يجد أن المملكة العربية السعودية دولة تمارس التعقل السياسي وتعطي مجالًا للحلول السياسية والدبلوماسية، ولنا في الحالة اليمنية تأكيد على ذلك؛ فعمليات التحالف العربي لدعم الشرعية اليمنية، كما يقول الأمير محمد بن سلمان، لم تبدأ إلا بعد أن استنفد المجتمع الدولي كل الحلول السياسية بين الأطراف اليمنية والميليشيا الحوثية، وهو ما يؤكد أن السياسة السعودية في التعامل مع قضايا المنطقة تولي أهمية كبيرة لإعطاء المجال للحلول السياسية والدبلوماسية وتدعم ذلك.

وتابع بقوله: ومن جهة أخرى فهذا التصريح لولي العهد الأمير محمد بن سلمان يأتي ليضع الكرة في ملعب الإيرانيين، الذي أصبح مفروضًا عليهم اليوم أن يجنحوا للتعقل وإحداث تغيير في سياساتهم والاستفادة من المساعي الدبلوماسية لنزع فتيل التوتر والتحول إلى دولة طبيعية، وإلا فإن السعودية التي تولي أهمية للجهود السياسية والدبلوماسية، لن تتردد في التعامل مع أي تهديد لشعبها وسيادتها ومصالحها الحيوية.

وأشار الزعتر إلى أن حديث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لـ(صحيفة الشرق الأوسط) بشأن إيران سيكون له وقع كبير على الإيرانيين؛ لأنهم يدركون جيداً قوة السياسة السعودية وقوة التأثير السياسي السعودي على الصعيد الإقليمي والدولي؛ فما نشاهده اليوم من تزايد الضغط الدولي على إيران هو يعد انتصارًا لسياسة الإقناع والتأثير السعودية التي حذرت كثيراً من استغلال إيران للعائد الاقتصادي من الاتفاق في دعم أعمالها العدائية في المنطقة، وبالتالي فإنه على النظام الإيراني أن يدرك بأنه ليس من مصلحتهم الاستمرار في السياسات الحالية المهددة للأمن والاستقرار في المنطقة، والمهددة لحرية الملاحة وللاقتصاد العالمي، وبأنه لا مجال للاستمرار الإيراني في المراهنة على سياسة فرض الأمر الواقع عبر السلاح في الدول العربية.

وتابع المحلل السياسي: "أما فيما يتعلق بمقتل المواطن جمال خاشقجي، فكما قال الأمير محمد بن سلمان: "جريمة مؤلمة جدًّا"، ولم يسبق حصول مثل هذه الجريمة في تاريخ المملكة؛ فمثل هذه الأمور ليست جزءًا من ثقافتنا، وتناقض قيمنا ومبادئنا؛ وهو ما يؤكده الحرص الشديد من القيادة الحكيمة على السرعة التي تعاملت بها مع قضية المواطن جمال خاشقجي - والإصرار على إرساء أسس العدالة وكشف الحقائق.

ولفت إلى أن التعامل مع قضية المواطن جمال خاشقجي شهد نزاهة وشفافية عالية، وحرص على محاسبة كل المشاركين في هذه الجريمة، وهو ليس بالمستغرب على القيادة الحكيمة التي تولي أهمية وحرصًا شديدًا على أبنائها وعلى حياة مواطنيها؛ فالمملكة العربية السعودية "دولة عدالة وقانون"؛ وبالتالي لم تقف الخطوات السعودية عند المسار القضائي فقط من محاسبة المتورطين وكشف الحقائق أمام الرأي العام، وإرساء أسس العدالة "وإنما تبعها أيضًا إجراءات عديدة على صعيد الإجراءات التنظيمية؛ وهي تأكيد على الحرص الشديد على منع حصول مثل هذه الجريمة مستقبلاً.

16 يونيو 2019 - 13 شوّال 1440
05:52 PM

"الزعتر": المملكة تمارس التعقل السياسي وقضية خاشقجي شهدت شفافية عالية

قال: "حديث ولي العهد حمل عدة رسائل وبخاصة فيما يتعلق بالتهديدات الإيرانية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد المحلل السياسي خالد الزعتر أن حديث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لصحيفة الشرق الأوسط حمل معه رسائل عديدة، وبخاصة فيما يتعلق بالتهديدات الإيرانية (الرسالة الأبرز وهي أن المملكة لا تريد حربًا في المنطقة ولكننا لن نتردد في التعامل مع أي تهديد لشعبنا وسيادتنا ومصالحنا الحيوية).

وأضاف المحلل الزعتر أن المتابع للسياسة السعودية، يجد أن المملكة العربية السعودية دولة تمارس التعقل السياسي وتعطي مجالًا للحلول السياسية والدبلوماسية، ولنا في الحالة اليمنية تأكيد على ذلك؛ فعمليات التحالف العربي لدعم الشرعية اليمنية، كما يقول الأمير محمد بن سلمان، لم تبدأ إلا بعد أن استنفد المجتمع الدولي كل الحلول السياسية بين الأطراف اليمنية والميليشيا الحوثية، وهو ما يؤكد أن السياسة السعودية في التعامل مع قضايا المنطقة تولي أهمية كبيرة لإعطاء المجال للحلول السياسية والدبلوماسية وتدعم ذلك.

وتابع بقوله: ومن جهة أخرى فهذا التصريح لولي العهد الأمير محمد بن سلمان يأتي ليضع الكرة في ملعب الإيرانيين، الذي أصبح مفروضًا عليهم اليوم أن يجنحوا للتعقل وإحداث تغيير في سياساتهم والاستفادة من المساعي الدبلوماسية لنزع فتيل التوتر والتحول إلى دولة طبيعية، وإلا فإن السعودية التي تولي أهمية للجهود السياسية والدبلوماسية، لن تتردد في التعامل مع أي تهديد لشعبها وسيادتها ومصالحها الحيوية.

وأشار الزعتر إلى أن حديث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لـ(صحيفة الشرق الأوسط) بشأن إيران سيكون له وقع كبير على الإيرانيين؛ لأنهم يدركون جيداً قوة السياسة السعودية وقوة التأثير السياسي السعودي على الصعيد الإقليمي والدولي؛ فما نشاهده اليوم من تزايد الضغط الدولي على إيران هو يعد انتصارًا لسياسة الإقناع والتأثير السعودية التي حذرت كثيراً من استغلال إيران للعائد الاقتصادي من الاتفاق في دعم أعمالها العدائية في المنطقة، وبالتالي فإنه على النظام الإيراني أن يدرك بأنه ليس من مصلحتهم الاستمرار في السياسات الحالية المهددة للأمن والاستقرار في المنطقة، والمهددة لحرية الملاحة وللاقتصاد العالمي، وبأنه لا مجال للاستمرار الإيراني في المراهنة على سياسة فرض الأمر الواقع عبر السلاح في الدول العربية.

وتابع المحلل السياسي: "أما فيما يتعلق بمقتل المواطن جمال خاشقجي، فكما قال الأمير محمد بن سلمان: "جريمة مؤلمة جدًّا"، ولم يسبق حصول مثل هذه الجريمة في تاريخ المملكة؛ فمثل هذه الأمور ليست جزءًا من ثقافتنا، وتناقض قيمنا ومبادئنا؛ وهو ما يؤكده الحرص الشديد من القيادة الحكيمة على السرعة التي تعاملت بها مع قضية المواطن جمال خاشقجي - والإصرار على إرساء أسس العدالة وكشف الحقائق.

ولفت إلى أن التعامل مع قضية المواطن جمال خاشقجي شهد نزاهة وشفافية عالية، وحرص على محاسبة كل المشاركين في هذه الجريمة، وهو ليس بالمستغرب على القيادة الحكيمة التي تولي أهمية وحرصًا شديدًا على أبنائها وعلى حياة مواطنيها؛ فالمملكة العربية السعودية "دولة عدالة وقانون"؛ وبالتالي لم تقف الخطوات السعودية عند المسار القضائي فقط من محاسبة المتورطين وكشف الحقائق أمام الرأي العام، وإرساء أسس العدالة "وإنما تبعها أيضًا إجراءات عديدة على صعيد الإجراءات التنظيمية؛ وهي تأكيد على الحرص الشديد على منع حصول مثل هذه الجريمة مستقبلاً.

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