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"سبق" رصدت الإجابة من الأسواق.. هل ارتفعت أسعار الدواجن 12 %؟

أسعار البيض تتأرجح.. والتجار: لا علاقة لها بالمعلومات المتداولة

في جولة أجرتها "سبق" بأسواق جازان، ومعلومات نقلتها مصادر من الرياض وجدة حول أسعار الدواجن، تكشفت معلومات من أفواه الباعة والمتسوقين، تبيِّن ما إذا كانوا قد لمسوا ارتفاعًا في أسعار الدواجن خلال اليومين الماضيين.

وفي التفاصيل، كشفت جولة، قامت بها "سبق" في أسواق منطقة جازان، وتحديدًا محال الدواجن، تأكيد الباعة أن أسعار الدواجن كما هي لم يطرأ عليها أي ارتفاع، وأن الكميات التي وصلتهم من الدجاج أسعار ثابتة، ولا يوجد تعديل.

وفي الرياض وجدة نقلت مصادر أن الأسعار لم يطرأ عليها تغيير، وهي لا تزال ثابتة حتى اليوم، مؤكدة أن موزعي الدواجن لم يبلِّغوا المحال بأي ارتفاع حتى هذا الوقت.

وفيما يستمر ثبوت أسعار الدواجن تواصل أسعار البيض تأرجحها؛ إذ شهدت الفترة الماضية تفاوتًا في أسعار الكرتون ما بين 120 و180 ريالاً؛ وأفادت بعض محال الدواجن بأن أسعار البيض حاليًا للكرتون 145 ريالاً، مبينين أن ارتفاع وانخفاض البيض ليس جديدًا، ولا علاقة له بالمعلومات التي تفيد بارتفاع أسعار الدواجن 12 %.

وكشف عبدالله كدمان، رئيس مجلس الجمعيات التعاونية الرئيس التنفيذي للشركة التعاونية العربية لأصول الدواجن، في تقرير نشرته "سبق" أمس، أن تغيير إعانة الدولة للأعلاف؛ لتكون للمزارع بدلاً من المصانع، تحولت إلى المنتج النهائي، وهو صاحب المزرعة؛ وبالتالي لا يوجد تغيير في الأسعار للمستهلك النهائي؛ كونه لا يوجد أي فوارق في السعر.

جازان أسعار الدواجن أسواق جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سبق" رصدت الإجابة من الأسواق.. هل ارتفعت أسعار الدواجن 12 %؟
سبق

في جولة أجرتها "سبق" بأسواق جازان، ومعلومات نقلتها مصادر من الرياض وجدة حول أسعار الدواجن، تكشفت معلومات من أفواه الباعة والمتسوقين، تبيِّن ما إذا كانوا قد لمسوا ارتفاعًا في أسعار الدواجن خلال اليومين الماضيين.

وفي التفاصيل، كشفت جولة، قامت بها "سبق" في أسواق منطقة جازان، وتحديدًا محال الدواجن، تأكيد الباعة أن أسعار الدواجن كما هي لم يطرأ عليها أي ارتفاع، وأن الكميات التي وصلتهم من الدجاج أسعار ثابتة، ولا يوجد تعديل.

وفي الرياض وجدة نقلت مصادر أن الأسعار لم يطرأ عليها تغيير، وهي لا تزال ثابتة حتى اليوم، مؤكدة أن موزعي الدواجن لم يبلِّغوا المحال بأي ارتفاع حتى هذا الوقت.

وفيما يستمر ثبوت أسعار الدواجن تواصل أسعار البيض تأرجحها؛ إذ شهدت الفترة الماضية تفاوتًا في أسعار الكرتون ما بين 120 و180 ريالاً؛ وأفادت بعض محال الدواجن بأن أسعار البيض حاليًا للكرتون 145 ريالاً، مبينين أن ارتفاع وانخفاض البيض ليس جديدًا، ولا علاقة له بالمعلومات التي تفيد بارتفاع أسعار الدواجن 12 %.

وكشف عبدالله كدمان، رئيس مجلس الجمعيات التعاونية الرئيس التنفيذي للشركة التعاونية العربية لأصول الدواجن، في تقرير نشرته "سبق" أمس، أن تغيير إعانة الدولة للأعلاف؛ لتكون للمزارع بدلاً من المصانع، تحولت إلى المنتج النهائي، وهو صاحب المزرعة؛ وبالتالي لا يوجد تغيير في الأسعار للمستهلك النهائي؛ كونه لا يوجد أي فوارق في السعر.

22 يناير 2020 - 27 جمادى الأول 1441
01:55 AM

"سبق" رصدت الإجابة من الأسواق.. هل ارتفعت أسعار الدواجن 12 %؟

أسعار البيض تتأرجح.. والتجار: لا علاقة لها بالمعلومات المتداولة

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محمد المواسي - جازان
0
5,185

في جولة أجرتها "سبق" بأسواق جازان، ومعلومات نقلتها مصادر من الرياض وجدة حول أسعار الدواجن، تكشفت معلومات من أفواه الباعة والمتسوقين، تبيِّن ما إذا كانوا قد لمسوا ارتفاعًا في أسعار الدواجن خلال اليومين الماضيين.

وفي التفاصيل، كشفت جولة، قامت بها "سبق" في أسواق منطقة جازان، وتحديدًا محال الدواجن، تأكيد الباعة أن أسعار الدواجن كما هي لم يطرأ عليها أي ارتفاع، وأن الكميات التي وصلتهم من الدجاج أسعار ثابتة، ولا يوجد تعديل.

وفي الرياض وجدة نقلت مصادر أن الأسعار لم يطرأ عليها تغيير، وهي لا تزال ثابتة حتى اليوم، مؤكدة أن موزعي الدواجن لم يبلِّغوا المحال بأي ارتفاع حتى هذا الوقت.

وفيما يستمر ثبوت أسعار الدواجن تواصل أسعار البيض تأرجحها؛ إذ شهدت الفترة الماضية تفاوتًا في أسعار الكرتون ما بين 120 و180 ريالاً؛ وأفادت بعض محال الدواجن بأن أسعار البيض حاليًا للكرتون 145 ريالاً، مبينين أن ارتفاع وانخفاض البيض ليس جديدًا، ولا علاقة له بالمعلومات التي تفيد بارتفاع أسعار الدواجن 12 %.

وكشف عبدالله كدمان، رئيس مجلس الجمعيات التعاونية الرئيس التنفيذي للشركة التعاونية العربية لأصول الدواجن، في تقرير نشرته "سبق" أمس، أن تغيير إعانة الدولة للأعلاف؛ لتكون للمزارع بدلاً من المصانع، تحولت إلى المنتج النهائي، وهو صاحب المزرعة؛ وبالتالي لا يوجد تغيير في الأسعار للمستهلك النهائي؛ كونه لا يوجد أي فوارق في السعر.

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