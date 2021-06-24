النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الرياض تتصدر مناطق المملكة في أعداد الموظفات السعوديات المستفيدات من برنامج دعم نقل المرأة العاملة

بواقع 15714 موظفة.. وتلتها منطقتا مكة المكرمة والشرقية

أكد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، استمرار تسجيل المنشآت الراغبة في الانضمام لبرنامج التدريب الصيفي (صيفي)، حتى الأول من ذو القعدة المقبل؛ وذلك عبر رابط البرنامج الإلكتروني https://saifi.hrdf.org.sa، ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ البرنامج في 4 ذي القعدة 1440هـ.

وارتفع عدد الفرص التدريبية المعروضة أمام الطلاب المنضمين إلى برنامج التدريب الصيفي (صيفي)، إلى 20725 فرصة تدريبية، تقدّمها 1190 منشأة مشاركة في البرنامج حتى الآن.

وكان صندوق تنمية الموارد البشرية، قد أصدر دليلًا إرشاديًّا للمنشآت على الموقع الإلكتروني لـ"صيفي"؛ لشرح كيفية المشاركة في البرنامج.

ويقدم "صيفي" فرصًا تدريبية للطلاب والطالبات في منشآت القطاع الخاص والجهات التدريبية؛ على ألا يقل عمر الطالب أو الطالبة عن 17 سنة؛ وذلك بهدف إكسابهم مهارات وخبرات عملية خلال فترة الصيف، وتأهيلهم لتلبية احتياجات سوق العمل.

ويأتي تنفيذ برنامج التدريب الصيفي "صيفي"، بناءً على الأمر السامي الكريم الصادر برقم (7/ب/2942) وتاريخ 10/ 3/ 1418هـ وقرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية رقم (1/1047) وتاريخ 8/ 3/ 1429هـ المنظم لعمليات التنفيذ، الذي يُلزم منشآت القطاع الخاص التي تستخدم 25 عاملًا فأكثر، بقبول نسبة من الطلبة والطالبات؛ بهدف التدريب وإكسابهم مهارات وخبرة عملية خلال فترة الصيف.

ويتمحور دور الصندوق في الإشراف على برنامج التدريب الصيفي من خلال وضع الخطط الاستراتيجية والتنفيذية، والقيام بالعملية التنظيمية من خلال التواصل مع الجهات المعنية الرئيسية (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والغرف التجارية، ومنشآت القطاع الخاص، والجهات التدريبية، والطلاب).

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الرياض تتصدر مناطق المملكة في أعداد الموظفات السعوديات المستفيدات من برنامج دعم نقل المرأة العاملة
سبق

أكد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، استمرار تسجيل المنشآت الراغبة في الانضمام لبرنامج التدريب الصيفي (صيفي)، حتى الأول من ذو القعدة المقبل؛ وذلك عبر رابط البرنامج الإلكتروني https://saifi.hrdf.org.sa، ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ البرنامج في 4 ذي القعدة 1440هـ.

وارتفع عدد الفرص التدريبية المعروضة أمام الطلاب المنضمين إلى برنامج التدريب الصيفي (صيفي)، إلى 20725 فرصة تدريبية، تقدّمها 1190 منشأة مشاركة في البرنامج حتى الآن.

وكان صندوق تنمية الموارد البشرية، قد أصدر دليلًا إرشاديًّا للمنشآت على الموقع الإلكتروني لـ"صيفي"؛ لشرح كيفية المشاركة في البرنامج.

ويقدم "صيفي" فرصًا تدريبية للطلاب والطالبات في منشآت القطاع الخاص والجهات التدريبية؛ على ألا يقل عمر الطالب أو الطالبة عن 17 سنة؛ وذلك بهدف إكسابهم مهارات وخبرات عملية خلال فترة الصيف، وتأهيلهم لتلبية احتياجات سوق العمل.

ويأتي تنفيذ برنامج التدريب الصيفي "صيفي"، بناءً على الأمر السامي الكريم الصادر برقم (7/ب/2942) وتاريخ 10/ 3/ 1418هـ وقرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية رقم (1/1047) وتاريخ 8/ 3/ 1429هـ المنظم لعمليات التنفيذ، الذي يُلزم منشآت القطاع الخاص التي تستخدم 25 عاملًا فأكثر، بقبول نسبة من الطلبة والطالبات؛ بهدف التدريب وإكسابهم مهارات وخبرة عملية خلال فترة الصيف.

ويتمحور دور الصندوق في الإشراف على برنامج التدريب الصيفي من خلال وضع الخطط الاستراتيجية والتنفيذية، والقيام بالعملية التنظيمية من خلال التواصل مع الجهات المعنية الرئيسية (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والغرف التجارية، ومنشآت القطاع الخاص، والجهات التدريبية، والطلاب).

24 يونيو 2019 - 21 شوّال 1440
10:49 AM

الرياض تتصدر مناطق المملكة في أعداد الموظفات السعوديات المستفيدات من برنامج دعم نقل المرأة العاملة

بواقع 15714 موظفة.. وتلتها منطقتا مكة المكرمة والشرقية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
567

أكد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، استمرار تسجيل المنشآت الراغبة في الانضمام لبرنامج التدريب الصيفي (صيفي)، حتى الأول من ذو القعدة المقبل؛ وذلك عبر رابط البرنامج الإلكتروني https://saifi.hrdf.org.sa، ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ البرنامج في 4 ذي القعدة 1440هـ.

وارتفع عدد الفرص التدريبية المعروضة أمام الطلاب المنضمين إلى برنامج التدريب الصيفي (صيفي)، إلى 20725 فرصة تدريبية، تقدّمها 1190 منشأة مشاركة في البرنامج حتى الآن.

وكان صندوق تنمية الموارد البشرية، قد أصدر دليلًا إرشاديًّا للمنشآت على الموقع الإلكتروني لـ"صيفي"؛ لشرح كيفية المشاركة في البرنامج.

ويقدم "صيفي" فرصًا تدريبية للطلاب والطالبات في منشآت القطاع الخاص والجهات التدريبية؛ على ألا يقل عمر الطالب أو الطالبة عن 17 سنة؛ وذلك بهدف إكسابهم مهارات وخبرات عملية خلال فترة الصيف، وتأهيلهم لتلبية احتياجات سوق العمل.

ويأتي تنفيذ برنامج التدريب الصيفي "صيفي"، بناءً على الأمر السامي الكريم الصادر برقم (7/ب/2942) وتاريخ 10/ 3/ 1418هـ وقرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية رقم (1/1047) وتاريخ 8/ 3/ 1429هـ المنظم لعمليات التنفيذ، الذي يُلزم منشآت القطاع الخاص التي تستخدم 25 عاملًا فأكثر، بقبول نسبة من الطلبة والطالبات؛ بهدف التدريب وإكسابهم مهارات وخبرة عملية خلال فترة الصيف.

ويتمحور دور الصندوق في الإشراف على برنامج التدريب الصيفي من خلال وضع الخطط الاستراتيجية والتنفيذية، والقيام بالعملية التنظيمية من خلال التواصل مع الجهات المعنية الرئيسية (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والغرف التجارية، ومنشآت القطاع الخاص، والجهات التدريبية، والطلاب).

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,147
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,996
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,612
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,898

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

صالح مطر الغامدي
"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

عبدالغني الشيخ
بين القلم والكراسي

بين القلم والكراسي

بدر الغامدي
المملكة تتحدث لغة جديدة

المملكة تتحدث لغة جديدة

ماجد البريكان
نطمئن هنا ويلطمون هناك!

نطمئن هنا ويلطمون هناك!

سلطان رديف
الألعاب النارية وتخصصي العيون

الألعاب النارية وتخصصي العيون

منى الرشيدي
السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

محمد الصيـعري
دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

ماجد البريكان
خطوة بملايين الريالات

خطوة بملايين الريالات

سلطان رديف
ممرضان في السماء

ممرضان في السماء

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة