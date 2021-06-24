الرياض تتصدر مناطق المملكة في أعداد الموظفات السعوديات المستفيدات من برنامج دعم نقل المرأة العاملة

بواقع 15714 موظفة.. وتلتها منطقتا مكة المكرمة والشرقية

أكد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، استمرار تسجيل المنشآت الراغبة في الانضمام لبرنامج التدريب الصيفي (صيفي)، حتى الأول من ذو القعدة المقبل؛ وذلك عبر رابط البرنامج الإلكتروني https://saifi.hrdf.org.sa، ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ البرنامج في 4 ذي القعدة 1440هـ.

وارتفع عدد الفرص التدريبية المعروضة أمام الطلاب المنضمين إلى برنامج التدريب الصيفي (صيفي)، إلى 20725 فرصة تدريبية، تقدّمها 1190 منشأة مشاركة في البرنامج حتى الآن.

وكان صندوق تنمية الموارد البشرية، قد أصدر دليلًا إرشاديًّا للمنشآت على الموقع الإلكتروني لـ"صيفي"؛ لشرح كيفية المشاركة في البرنامج.

ويقدم "صيفي" فرصًا تدريبية للطلاب والطالبات في منشآت القطاع الخاص والجهات التدريبية؛ على ألا يقل عمر الطالب أو الطالبة عن 17 سنة؛ وذلك بهدف إكسابهم مهارات وخبرات عملية خلال فترة الصيف، وتأهيلهم لتلبية احتياجات سوق العمل.

ويأتي تنفيذ برنامج التدريب الصيفي "صيفي"، بناءً على الأمر السامي الكريم الصادر برقم (7/ب/2942) وتاريخ 10/ 3/ 1418هـ وقرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية رقم (1/1047) وتاريخ 8/ 3/ 1429هـ المنظم لعمليات التنفيذ، الذي يُلزم منشآت القطاع الخاص التي تستخدم 25 عاملًا فأكثر، بقبول نسبة من الطلبة والطالبات؛ بهدف التدريب وإكسابهم مهارات وخبرة عملية خلال فترة الصيف.

ويتمحور دور الصندوق في الإشراف على برنامج التدريب الصيفي من خلال وضع الخطط الاستراتيجية والتنفيذية، والقيام بالعملية التنظيمية من خلال التواصل مع الجهات المعنية الرئيسية (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والغرف التجارية، ومنشآت القطاع الخاص، والجهات التدريبية، والطلاب).