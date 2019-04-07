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"السبيعي" يحكي لـ"سبق" تفاصيل اختفاء ابن عمه بأوغندا

ذهب في نزهة بحرية لبحيرة فكتوريا ولا أثر له

روى مناحي السبيعي ابن عم مذكر السبيعي -في العقد الخامس من العمر- تفاصيل اختفائه منذ البارحة في أوغندا بعد خروجه في رحلة بحرية صحبة شاب سعودي يقيم هناك للدراسة، وسط تحرك من السفارة للعثور عليه.

وقال "مناحي" في اتصال هاتفي مع "سبق": "ابن عمي "مذكر" متقاعد من العمل العسكري ولديه مكتب في الرياض لاستقدام العاملات ومعه شريك سعودي يعملان في هذا المجال وسافر الأسبوع المنصرم لأوغندا لهذا الغرض".

وأضاف: "السبت كان يصور مقاطع "سناب" بعد ذهابه لبحيرة فكتوريا، وقال في "السناب": سأنزل من القارب لتناول طعام الغداء، وبعدها اختفى عن الأنظار، واتصلنا على هاتفه ورد علينا السعودي المرافق معه، وقال: أنا في الشرطة أسجل بلاغ فقدان "مذكر" وقوة التيارات المائية حسب ما وصلنا أنها شديدة".

واختتم: "البارحة سافر ابن أخي "مذكر" وأخي كذلك هناك والتقيا المسؤولين، واليوم هاتفني نائب السفير، والبحث جارٍ على مستوى كبير للعثور عليه".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"السبيعي" يحكي لـ"سبق" تفاصيل اختفاء ابن عمه بأوغندا
سبق

روى مناحي السبيعي ابن عم مذكر السبيعي -في العقد الخامس من العمر- تفاصيل اختفائه منذ البارحة في أوغندا بعد خروجه في رحلة بحرية صحبة شاب سعودي يقيم هناك للدراسة، وسط تحرك من السفارة للعثور عليه.

وقال "مناحي" في اتصال هاتفي مع "سبق": "ابن عمي "مذكر" متقاعد من العمل العسكري ولديه مكتب في الرياض لاستقدام العاملات ومعه شريك سعودي يعملان في هذا المجال وسافر الأسبوع المنصرم لأوغندا لهذا الغرض".

وأضاف: "السبت كان يصور مقاطع "سناب" بعد ذهابه لبحيرة فكتوريا، وقال في "السناب": سأنزل من القارب لتناول طعام الغداء، وبعدها اختفى عن الأنظار، واتصلنا على هاتفه ورد علينا السعودي المرافق معه، وقال: أنا في الشرطة أسجل بلاغ فقدان "مذكر" وقوة التيارات المائية حسب ما وصلنا أنها شديدة".

واختتم: "البارحة سافر ابن أخي "مذكر" وأخي كذلك هناك والتقيا المسؤولين، واليوم هاتفني نائب السفير، والبحث جارٍ على مستوى كبير للعثور عليه".

07 إبريل 2019 - 2 شعبان 1440
05:48 PM

"السبيعي" يحكي لـ"سبق" تفاصيل اختفاء ابن عمه بأوغندا

ذهب في نزهة بحرية لبحيرة فكتوريا ولا أثر له

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بدر العتيبي - الرياض
2
7,282

روى مناحي السبيعي ابن عم مذكر السبيعي -في العقد الخامس من العمر- تفاصيل اختفائه منذ البارحة في أوغندا بعد خروجه في رحلة بحرية صحبة شاب سعودي يقيم هناك للدراسة، وسط تحرك من السفارة للعثور عليه.

وقال "مناحي" في اتصال هاتفي مع "سبق": "ابن عمي "مذكر" متقاعد من العمل العسكري ولديه مكتب في الرياض لاستقدام العاملات ومعه شريك سعودي يعملان في هذا المجال وسافر الأسبوع المنصرم لأوغندا لهذا الغرض".

وأضاف: "السبت كان يصور مقاطع "سناب" بعد ذهابه لبحيرة فكتوريا، وقال في "السناب": سأنزل من القارب لتناول طعام الغداء، وبعدها اختفى عن الأنظار، واتصلنا على هاتفه ورد علينا السعودي المرافق معه، وقال: أنا في الشرطة أسجل بلاغ فقدان "مذكر" وقوة التيارات المائية حسب ما وصلنا أنها شديدة".

واختتم: "البارحة سافر ابن أخي "مذكر" وأخي كذلك هناك والتقيا المسؤولين، واليوم هاتفني نائب السفير، والبحث جارٍ على مستوى كبير للعثور عليه".

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