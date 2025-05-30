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شاهد.. بلدية أجياد تغلق 7 مطاعم خالفت اشتراطات صحة الغذاء المقدم بـ"مركزية مكة"

صادرت 340 كجم أغذية غير صالحة وضبط 15 عاملاً لانتهاء الشهادات الصحية

أغلقت بلدية أجياد الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة مساء أمس سبعة مطاعم مخالفة بالمنطقة المركزية بجوار الحرم المكي الشريف بعد الكشف عليها من قِبل المراقبين الصحيين اتضح تدني مستوى جودة الغذاء المقدم فيما صادرت 340 كجم وضبط 15 عاملاً بشهادات صحية منتهية لا يوجد لهم شهادات صحية.

وأوضح رئيس بلدية أجياد الفرعية المهندس عبدالله خميس الزايدي، أن المطاعم المُغلقة تمارس أنشطة مُتعددة غير مرخص لها ضمن النشاط التجاري، مشددًا على ضرورة أن تزاول جميع المنشآت الغذائية أنشطتها وفق ما هو مصرح لها من قِبل البلدية، مع أهمية التقيّد بالاشتراطات الصحية اللازمة.

من جانب آخر، بيّن رئيس قسم الرقابة الصحية مخلد الحربي مصادرة وإتلاف 340 كجم مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مشيرًا إلى الكشف عن سوء عملية التحضير للوجبات الغذائية في المطاعم المخالفة، إضافةً إلى عدم اتباع الطرق الصحية في عملية حفظ وتخزين المواد الغذائية، وجرى على إثر ذلك إغلاق المطاعم وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. بلدية أجياد تغلق 7 مطاعم خالفت اشتراطات صحة الغذاء المقدم بـ"مركزية مكة"
سبق

أغلقت بلدية أجياد الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة مساء أمس سبعة مطاعم مخالفة بالمنطقة المركزية بجوار الحرم المكي الشريف بعد الكشف عليها من قِبل المراقبين الصحيين اتضح تدني مستوى جودة الغذاء المقدم فيما صادرت 340 كجم وضبط 15 عاملاً بشهادات صحية منتهية لا يوجد لهم شهادات صحية.

وأوضح رئيس بلدية أجياد الفرعية المهندس عبدالله خميس الزايدي، أن المطاعم المُغلقة تمارس أنشطة مُتعددة غير مرخص لها ضمن النشاط التجاري، مشددًا على ضرورة أن تزاول جميع المنشآت الغذائية أنشطتها وفق ما هو مصرح لها من قِبل البلدية، مع أهمية التقيّد بالاشتراطات الصحية اللازمة.

من جانب آخر، بيّن رئيس قسم الرقابة الصحية مخلد الحربي مصادرة وإتلاف 340 كجم مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مشيرًا إلى الكشف عن سوء عملية التحضير للوجبات الغذائية في المطاعم المخالفة، إضافةً إلى عدم اتباع الطرق الصحية في عملية حفظ وتخزين المواد الغذائية، وجرى على إثر ذلك إغلاق المطاعم وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين.

30 مايو 2019 - 25 رمضان 1440
12:25 AM

شاهد.. بلدية أجياد تغلق 7 مطاعم خالفت اشتراطات صحة الغذاء المقدم بـ"مركزية مكة"

صادرت 340 كجم أغذية غير صالحة وضبط 15 عاملاً لانتهاء الشهادات الصحية

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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أغلقت بلدية أجياد الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة مساء أمس سبعة مطاعم مخالفة بالمنطقة المركزية بجوار الحرم المكي الشريف بعد الكشف عليها من قِبل المراقبين الصحيين اتضح تدني مستوى جودة الغذاء المقدم فيما صادرت 340 كجم وضبط 15 عاملاً بشهادات صحية منتهية لا يوجد لهم شهادات صحية.

وأوضح رئيس بلدية أجياد الفرعية المهندس عبدالله خميس الزايدي، أن المطاعم المُغلقة تمارس أنشطة مُتعددة غير مرخص لها ضمن النشاط التجاري، مشددًا على ضرورة أن تزاول جميع المنشآت الغذائية أنشطتها وفق ما هو مصرح لها من قِبل البلدية، مع أهمية التقيّد بالاشتراطات الصحية اللازمة.

من جانب آخر، بيّن رئيس قسم الرقابة الصحية مخلد الحربي مصادرة وإتلاف 340 كجم مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مشيرًا إلى الكشف عن سوء عملية التحضير للوجبات الغذائية في المطاعم المخالفة، إضافةً إلى عدم اتباع الطرق الصحية في عملية حفظ وتخزين المواد الغذائية، وجرى على إثر ذلك إغلاق المطاعم وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين.

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