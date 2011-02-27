شرطة الطائف تضبط تشكيلاً عصابياً تخصَّص في سرقة سيارات نزلاء الفنادق

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرّمة، بأن شرطة محافظة الطائف تمكنت بعون من الله وتوفقيه، من ضبط تشكيل عصابي (مواطنَيْن ومقيم من جنسية عربية) تمثّل أسلوبهم الإجرامي في كسر زجاج سيارات نزلاء الفنادق والشقق المفروشة والسرقة منها، وذلك بعد المراقبة المسبقة, حيث استكملت إجراءات الضبط الجنائي واستعادت جزءاً من المسروقات وتمّت إحالة القضية إلى النيابة العامة بحكم الاختصاص.

وأكّدت شرطة منطقة مكة المكرّمة، أنها إذ تعلن ذلك لتؤكّد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل مَن تسوّل له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.. والله الهادي إلى سواء السبيل.