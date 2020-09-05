"الغامدي" للمرتبة الحادية عشرة بوزارة البيئة بمكة

صدر قرار بترقية مدير الموارد البشرية ونائب مدير الخدمات المشتركة بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة "فيصل بن حامد الغامدي" للمرتبة الحادية عشرة.
وعبّر الغامدي عن اعتزازه بهذه الثقة، مؤكّدًا أنها ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد.
صدر قرار بترقية مدير الموارد البشرية ونائب مدير الخدمات المشتركة بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة "فيصل بن حامد الغامدي" للمرتبة الحادية عشرة.
وعبّر الغامدي عن اعتزازه بهذه الثقة، مؤكّدًا أنها ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد.
صدر قرار بترقية مدير الموارد البشرية ونائب مدير الخدمات المشتركة بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة "فيصل بن حامد الغامدي" للمرتبة الحادية عشرة.
وعبّر الغامدي عن اعتزازه بهذه الثقة، مؤكّدًا أنها ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد.
صدر قرار بترقية مدير الموارد البشرية ونائب مدير الخدمات المشتركة بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة "فيصل بن حامد الغامدي" للمرتبة الحادية عشرة.
وعبّر الغامدي عن اعتزازه بهذه الثقة، مؤكّدًا أنها ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد.