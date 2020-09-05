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"الغامدي" للمرتبة الحادية عشرة بوزارة البيئة بمكة

صدر قرار بترقية مدير الموارد البشرية ونائب مدير الخدمات المشتركة بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة "فيصل بن حامد الغامدي" للمرتبة الحادية عشرة.

وعبّر الغامدي عن اعتزازه بهذه الثقة، مؤكّدًا أنها ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد.

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"الغامدي" للمرتبة الحادية عشرة بوزارة البيئة بمكة
سبق

صدر قرار بترقية مدير الموارد البشرية ونائب مدير الخدمات المشتركة بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة "فيصل بن حامد الغامدي" للمرتبة الحادية عشرة.

وعبّر الغامدي عن اعتزازه بهذه الثقة، مؤكّدًا أنها ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد.

05 سبتمبر 2020 - 17 محرّم 1442
03:50 PM

"الغامدي" للمرتبة الحادية عشرة بوزارة البيئة بمكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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صدر قرار بترقية مدير الموارد البشرية ونائب مدير الخدمات المشتركة بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة "فيصل بن حامد الغامدي" للمرتبة الحادية عشرة.

وعبّر الغامدي عن اعتزازه بهذه الثقة، مؤكّدًا أنها ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد.

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