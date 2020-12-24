تونس تسجل 3 إصابات جديدة بمتحور أوميكرون

رئيس الحملة الوطنية للتلقيح: دلتا هو المهيمن في البلاد

أعلنت السلطات الصحية التونسية، اليوم، تسجيل 3 إصابات جديدة بمتحور "أوميكرون" في داخل البلاد التونسية.



وأوضح مدير معهد باستور رئيس الحملة الوطنية للتلقيح بتونس الهاشمي الوزير، في تصريحات صحفية؛ أن المتحور دلتا هو المهيمن في تونس، مضيفًا أنه في المقابل تم تسجيل حالة واحدة بالمتحور البريطاني من مجموع 200 تحليل.



وأكد الهاشمي الوزير ضرورة تشديد الإجراءات على الحدود من خلال إقرار الإلزام بالتحليل لجميع الوافدين وخاصة من الدول التي تشهد تفشي المتحور أوميكرون.



وكانت وزارة الصحة التونسية قد أشارت في بيان أمس إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد؛ بلغت 721797، فيما بلغ مجموع الوفيات 25491.