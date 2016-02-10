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النور يخاصم مشروع مدرسة بالدرب.. هذا ما آل إليه بعد 8 أعوام تعثر!

فيما أكد أهالي "أبو السداد" أنهم لم يروا تفاعلًا معهم مطالبين بإكمال العمل

يُواصل مشروع مدرسة أبو السداد في محافظة الدرب، تعثره رغم مرور ثمان سنوات من بدء إنشائه؛ وسط آمال الأهالي بإنجاز المشروع واستكماله؛ نظرًا للحاجة الماسّة له.

وقال أهالٍ في "أبو السداد": إن مدرسة أبنائهم المتوسطة متعثرة، وتعاني الإهمال، ولم يروا أي تفاعل معهم في الآونة الأخيرة فيما يخص المدرسة؛ مطالبين باستكمال العمل والإنشاءات والكشف عن سبب توقف العمل كل هذه الفترة.

وبيّنوا أن التعثر يأتي في حين أن المدرسة بحاجة لمبنى جديد؛ ولكن حلم الأهالي لم يتحقق.

مشروع مدرسة أبو السداد محافظة الدرب

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

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النور يخاصم مشروع مدرسة بالدرب.. هذا ما آل إليه بعد 8 أعوام تعثر!
سبق

يُواصل مشروع مدرسة أبو السداد في محافظة الدرب، تعثره رغم مرور ثمان سنوات من بدء إنشائه؛ وسط آمال الأهالي بإنجاز المشروع واستكماله؛ نظرًا للحاجة الماسّة له.

وقال أهالٍ في "أبو السداد": إن مدرسة أبنائهم المتوسطة متعثرة، وتعاني الإهمال، ولم يروا أي تفاعل معهم في الآونة الأخيرة فيما يخص المدرسة؛ مطالبين باستكمال العمل والإنشاءات والكشف عن سبب توقف العمل كل هذه الفترة.

وبيّنوا أن التعثر يأتي في حين أن المدرسة بحاجة لمبنى جديد؛ ولكن حلم الأهالي لم يتحقق.

10 فبراير 2020 - 16 جمادى الآخر 1441
12:20 PM
اخر تعديل
10 فبراير 2020 - 16 جمادى الآخر 1441
01:14 PM

النور يخاصم مشروع مدرسة بالدرب.. هذا ما آل إليه بعد 8 أعوام تعثر!

فيما أكد أهالي "أبو السداد" أنهم لم يروا تفاعلًا معهم مطالبين بإكمال العمل

A A A
محمد المواسي - جازان
1
576

يُواصل مشروع مدرسة أبو السداد في محافظة الدرب، تعثره رغم مرور ثمان سنوات من بدء إنشائه؛ وسط آمال الأهالي بإنجاز المشروع واستكماله؛ نظرًا للحاجة الماسّة له.

وقال أهالٍ في "أبو السداد": إن مدرسة أبنائهم المتوسطة متعثرة، وتعاني الإهمال، ولم يروا أي تفاعل معهم في الآونة الأخيرة فيما يخص المدرسة؛ مطالبين باستكمال العمل والإنشاءات والكشف عن سبب توقف العمل كل هذه الفترة.

وبيّنوا أن التعثر يأتي في حين أن المدرسة بحاجة لمبنى جديد؛ ولكن حلم الأهالي لم يتحقق.

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