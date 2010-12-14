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شاهد من سكاكا.. أمير الجوف يؤدي "صلاة الاستسقاء" مع الجموع

أمَّها "السويلمي" حاثاً على الإلحاح بالدعاء والطلب وذكّر بسُنة النبي

أدّى جموع المصلين في منطقة الجوف صلاة الاستسقاء، يتقدمهم أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، وذلك بجامع خادم الحرمين الشريفين بمدينة سكاكا.

أمَّ المصلين إمام وخطيب الجامع مساعد المدير العام لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد الدكتور سعد مديسيس السويلمي، الذي حثّ الجميع بتقوى الله -عزّ وجلّ- وكثرة الاستغفار، والرجوع إلى الله بالتوبة النصوح، والإلحاح بالدعاء والطلب من الله، لقوله تعالى: «فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا».

وذكّر "السويلمي" الجميع بسنة نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- بقلب الرداء بعد الصلاة، والإكثار من الاستغفار، والدعاء، وعدم القنوط من رحمة الله- عزّ وجلّ.

يُشار إلى أن "صلاة الاستسقاء" أُقيمت في محافظات ومراكز منطقة الجوف.

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شاهد من سكاكا.. أمير الجوف يؤدي "صلاة الاستسقاء" مع الجموع
سبق

أدّى جموع المصلين في منطقة الجوف صلاة الاستسقاء، يتقدمهم أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، وذلك بجامع خادم الحرمين الشريفين بمدينة سكاكا.

أمَّ المصلين إمام وخطيب الجامع مساعد المدير العام لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد الدكتور سعد مديسيس السويلمي، الذي حثّ الجميع بتقوى الله -عزّ وجلّ- وكثرة الاستغفار، والرجوع إلى الله بالتوبة النصوح، والإلحاح بالدعاء والطلب من الله، لقوله تعالى: «فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا».

وذكّر "السويلمي" الجميع بسنة نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- بقلب الرداء بعد الصلاة، والإكثار من الاستغفار، والدعاء، وعدم القنوط من رحمة الله- عزّ وجلّ.

يُشار إلى أن "صلاة الاستسقاء" أُقيمت في محافظات ومراكز منطقة الجوف.

13 ديسمبر 2021 - 9 جمادى الأول 1443
11:37 AM

شاهد من سكاكا.. أمير الجوف يؤدي "صلاة الاستسقاء" مع الجموع

أمَّها "السويلمي" حاثاً على الإلحاح بالدعاء والطلب وذكّر بسُنة النبي

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عبدالرحمن العازمي - سكاكا
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1,193

أدّى جموع المصلين في منطقة الجوف صلاة الاستسقاء، يتقدمهم أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، وذلك بجامع خادم الحرمين الشريفين بمدينة سكاكا.

أمَّ المصلين إمام وخطيب الجامع مساعد المدير العام لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد الدكتور سعد مديسيس السويلمي، الذي حثّ الجميع بتقوى الله -عزّ وجلّ- وكثرة الاستغفار، والرجوع إلى الله بالتوبة النصوح، والإلحاح بالدعاء والطلب من الله، لقوله تعالى: «فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا».

وذكّر "السويلمي" الجميع بسنة نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- بقلب الرداء بعد الصلاة، والإكثار من الاستغفار، والدعاء، وعدم القنوط من رحمة الله- عزّ وجلّ.

يُشار إلى أن "صلاة الاستسقاء" أُقيمت في محافظات ومراكز منطقة الجوف.

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