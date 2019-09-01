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قرقاش: الإمارات ستواصل العمل بحزم كجزء من "التحالف" بقيادة السعودية

الوزير الإماراتي: "التحالف" بقيادة المملكة ضروري لاستعادة الأمن في اليمن

أكّد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش؛ أن بلاده ستواصل العمل بحزمٍ كجزءٍ من التحالف العربي ضد عودة ظهور الجماعات الإرهابية في اليمن.

وأضاف قرقاش؛ في تغريدات له على "تويتر"، صباح اليوم الأحد، أن التحالف العربي معني بالتنظيمات الإرهابية التي تستفيد من التصعيد الحالي في الجنوب اليمني، مثل "القاعدة" و"داعش".

وأشار إلى أنه من المهم أن تقبل وتشارك الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في المبادرة السعودية بقيادة التحالف العربي للحد من التوتر وتجنب التصعيد.

وشدّد على أن التحالف العربي بقيادة السعودية يعمل بقوة على استعادة السلام والاستقرار في اليمن.

واعتبر قرقاش؛ أن التركيز على الوحدة الداخلية من خلال الحوار المستمر ضروري لمواجهة الانقلاب الحوثي.

الرئيسية/ أخبار العالم

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قرقاش: الإمارات ستواصل العمل بحزم كجزء من "التحالف" بقيادة السعودية
سبق

أكّد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش؛ أن بلاده ستواصل العمل بحزمٍ كجزءٍ من التحالف العربي ضد عودة ظهور الجماعات الإرهابية في اليمن.

وأضاف قرقاش؛ في تغريدات له على "تويتر"، صباح اليوم الأحد، أن التحالف العربي معني بالتنظيمات الإرهابية التي تستفيد من التصعيد الحالي في الجنوب اليمني، مثل "القاعدة" و"داعش".

وأشار إلى أنه من المهم أن تقبل وتشارك الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في المبادرة السعودية بقيادة التحالف العربي للحد من التوتر وتجنب التصعيد.

وشدّد على أن التحالف العربي بقيادة السعودية يعمل بقوة على استعادة السلام والاستقرار في اليمن.

واعتبر قرقاش؛ أن التركيز على الوحدة الداخلية من خلال الحوار المستمر ضروري لمواجهة الانقلاب الحوثي.

01 سبتمبر 2019 - 2 محرّم 1441
10:44 AM

قرقاش: الإمارات ستواصل العمل بحزم كجزء من "التحالف" بقيادة السعودية

الوزير الإماراتي: "التحالف" بقيادة المملكة ضروري لاستعادة الأمن في اليمن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكّد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش؛ أن بلاده ستواصل العمل بحزمٍ كجزءٍ من التحالف العربي ضد عودة ظهور الجماعات الإرهابية في اليمن.

وأضاف قرقاش؛ في تغريدات له على "تويتر"، صباح اليوم الأحد، أن التحالف العربي معني بالتنظيمات الإرهابية التي تستفيد من التصعيد الحالي في الجنوب اليمني، مثل "القاعدة" و"داعش".

وأشار إلى أنه من المهم أن تقبل وتشارك الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في المبادرة السعودية بقيادة التحالف العربي للحد من التوتر وتجنب التصعيد.

وشدّد على أن التحالف العربي بقيادة السعودية يعمل بقوة على استعادة السلام والاستقرار في اليمن.

واعتبر قرقاش؛ أن التركيز على الوحدة الداخلية من خلال الحوار المستمر ضروري لمواجهة الانقلاب الحوثي.

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