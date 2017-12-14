تتويج "موسم الرياض" بـأضخم مهرجان موسيقي في الشرق الأوسط

يجمع أكثر من 100 فنان DJ عالمي بمشاركة موسيقيين محليين وعرب

تترقّب الرياض أيام 19 و20 و21 ديسمبر الجاري، أضخم مهرجان للموسيقى في الشرق الأوسط، الذي يجمع أكثر من 100 فنان DJ عالمي، بمشاركة موسيقيين محليين وعرب، في احتفالية كبرى تعد تتويجًا لنجاح موسم الرياض الذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه.



وسيكون محبو الهاوس والتكنو ميوزك وغيرها من الفنون العصرية، على موعد مع العروض الضخمة التي سترافق مهرجان مدل بيست بشغف كبير؛ إذ إنهم موعودون بتجربة شاملة تجمع ما بين الموسيقى والعروض التفاعلية الرائعة، وذلك على أرض منتجع درة الرياض "شمال العاصمة".



ومنذ طرح تذاكر المهرجان على الموقع الإلكتروني ومنافذ ميجا ستور، شهدت عمليات بيع التذاكر إقبالًا واسعًا من عشاق الموسيقى، فيما لا تزال الفرصة قائمة أمام الراغبين بالاستمتاع بالحدث بالحصول على تذاكرهم الخاصة.



ويضم المهرجان خمسة مسارح رئيسة، يقدم كل منها تجربة مميزة ومشوقة تتناسب وطبيعة العروض التي ستشهدها.



ويعتبر مسرح (بيغ بيست) الذي يشمل العروض الرئيسة أحد أبرز أركان مهرجان "مدل بيست".



وهو أكبر مسرح في المهرجان، ويستوعب أكثر من 45 ألف شخص من عشاق الموسيقى والفن، وصمم بواجهة تجمع بين أصالة الثقافة السعودية العريقة، وحداثة المسارح العالمية الرائدة.



ويضم المهرجان أيضاً مسرح (أندرجراوند بيست 1 و2)؛ وهما مسرحان يستضيفان أشهر عمالقة الفن العالميين والمحليين.



ومن بين المسارح أيضًا مسرح (داون بيست)؛ لتوفير مساحة استرخاء بعيدة عن صخب الموسيقى والإيقاعات العالية؛ حيث يستضيف دي جي وموسيقيين بارزين وعددًا من المواهب المحلية.



وانطلاقاً من حرص مهرجان (مدل بيست) ودوره كمنصة تهدف إلى تمكين المواهب السعوديين وعرض مهاراتهم أمام الجمهور؛ فقد تم إنشاء مسرح (سعودي بيست) الذي يصفه المنظمون بأنه فخر المهرجان؛ حيث تم تخصيصه للمواهب السعودية الناشئة.



وتوجت الجهة المنظمة للمهرجان هذا الإنجاز الكبير بإنشائها مسرح (مدل تاون) كموقع مركزي في المهرجان، ويعمل كشريان يربط جميع المسارح ببعض، بالإضافة إلى وجود المطاعم والمحلات التجارية، وعروض فناني الشوارع، ومتحف فني مفتوح.



وسيتزامن مع إقامة المهرجان، تقديمُ تشكيلة غنية وقائمة واسعة من ألذ وأشهى الأطباق ذات المستوى العالمي في مكان واحد، بمواصفات عصرية متجددة، من خلال سلسلة مطاعم ضخمة تشمل: مطعم (منكي هاوس)، وبازار "فود ماركت" للمأكولات التي تضم 60 محلًّا يقدم مأكولات، بإشراف طهاة عالميين من جميع أنحاء العالم.