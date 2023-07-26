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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 8819 نقطة

بتداولات بلغت 4 مليارات ريال لأكثر من 135 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 33.26 نقطة ليقفل عند مستوى 8819 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أربعة مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 135 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 99 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 128 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 47 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات معادن, سبكيم العالمية, بترو رابغ, صافولا, وسافكو الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات مجموعة السريع, الراجحي, بوبا العربية, الباحة, والمراعي فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.52% و4.76%.

وكانت أسهم شركات مجموعة السريع, الراجحي، الإنماء, دار الأركان, وكيان السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, سابك, الأهلي, الإنماء، والاتصالات هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا 10.65 نقطة ليقفل عند مستوى 3786.25 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 700 ألف ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 48 ألف سهم تقاسمتها 150 صفقة.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 8819 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 33.26 نقطة ليقفل عند مستوى 8819 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أربعة مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 135 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 99 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 128 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 47 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات معادن, سبكيم العالمية, بترو رابغ, صافولا, وسافكو الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات مجموعة السريع, الراجحي, بوبا العربية, الباحة, والمراعي فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.52% و4.76%.

وكانت أسهم شركات مجموعة السريع, الراجحي، الإنماء, دار الأركان, وكيان السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, سابك, الأهلي, الإنماء، والاتصالات هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا 10.65 نقطة ليقفل عند مستوى 3786.25 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 700 ألف ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 48 ألف سهم تقاسمتها 150 صفقة.

25 يوليو 2019 - 22 ذو القعدة 1440
04:04 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 8819 نقطة

بتداولات بلغت 4 مليارات ريال لأكثر من 135 مليون سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 33.26 نقطة ليقفل عند مستوى 8819 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أربعة مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 135 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 99 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 128 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 47 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات معادن, سبكيم العالمية, بترو رابغ, صافولا, وسافكو الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات مجموعة السريع, الراجحي, بوبا العربية, الباحة, والمراعي فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.52% و4.76%.

وكانت أسهم شركات مجموعة السريع, الراجحي، الإنماء, دار الأركان, وكيان السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, سابك, الأهلي, الإنماء، والاتصالات هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا 10.65 نقطة ليقفل عند مستوى 3786.25 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 700 ألف ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 48 ألف سهم تقاسمتها 150 صفقة.

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10 مليارات ..

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