أمير تبوك يستقبل مدير ميدان الهجن بالمنطقة

اطلع على أعداد الملاك والسباقات الأسبوعية

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، في مكتبه، اليوم، مدير ميدان الهجن بالمنطقة أحمد بن محمد العطوي.

واطلع خلال اللقاء على تقرير عن ميدان الهجن، يحتوي إحصائيات عن أعداد الهجن والملاك والسباقات الأسبوعية التي تم تنفيذها، إضافة إلى استعدادات الميدان للمرحلة المقبلة.

ونوه أمير المنطقة إلى الدعم الكبير والاهتمام الذي تلقاه رياضة الهجن بالمملكة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي العهد - حفظهما الله - مثمنًا الجهود التي بذلتها لجان ميدان الهجن بالمنطقة.

وأكد أهمية الاهتمام بسباقات الهجن؛ كونه موروثًا شعبيًّا أصيلًا، بما ينعكس إيجابًا على تطوير رياضة الهجن والمسابقات المحلية والدولية.

ومن جانبه أعرب "العطوي" عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك على دعمه ومتابعته الدائمة لميادين وسباقات الهجن بالمنطقة وتشجيعه لهذه الرياضة العريقة.