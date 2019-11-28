الأرصاد تُنبه "المدينة" و"مكة".. أتربة مثارة وسحب ممطرة

تُصحَب برياح سطحية نشطة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة، تَضمّن أتربة مثارة ونشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية على المدينة المنورة ومحافظتي الحناكية والمهد.

وبيّنت أن الحالة تبدأ -بمشيئة الله- من الساعة الـ9 صباحًا، وتستمر حتى الـ5 مساءً.

ونبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم- من سحب رعدية ممطرة على محافظات منطقة مكة المكرمة، تُصحَب برياح سطحية نشطة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية في محافظات: (جدة، القنفذة، الكامل، بحرة، خليص، رابغ) والأجزاء الساحلية.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشية الله- حتى الساعة التاسعة مساءً.