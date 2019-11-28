النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الأرصاد تُنبه "المدينة" و"مكة".. أتربة مثارة وسحب ممطرة

تُصحَب برياح سطحية نشطة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة، تَضمّن أتربة مثارة ونشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية على المدينة المنورة ومحافظتي الحناكية والمهد.

وبيّنت أن الحالة تبدأ -بمشيئة الله- من الساعة الـ9 صباحًا، وتستمر حتى الـ5 مساءً.

ونبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم- من سحب رعدية ممطرة على محافظات منطقة مكة المكرمة، تُصحَب برياح سطحية نشطة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية في محافظات: (جدة، القنفذة، الكامل، بحرة، خليص، رابغ) والأجزاء الساحلية.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشية الله- حتى الساعة التاسعة مساءً.

الأرصاد حالة الطقس أمطار المدينة المنورة مكة المكرمة أتربة مثارة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الأرصاد تُنبه "المدينة" و"مكة".. أتربة مثارة وسحب ممطرة
سبق

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة، تَضمّن أتربة مثارة ونشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية على المدينة المنورة ومحافظتي الحناكية والمهد.

وبيّنت أن الحالة تبدأ -بمشيئة الله- من الساعة الـ9 صباحًا، وتستمر حتى الـ5 مساءً.

ونبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم- من سحب رعدية ممطرة على محافظات منطقة مكة المكرمة، تُصحَب برياح سطحية نشطة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية في محافظات: (جدة، القنفذة، الكامل، بحرة، خليص، رابغ) والأجزاء الساحلية.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشية الله- حتى الساعة التاسعة مساءً.

28 نوفمبر 2019 - 1 ربيع الآخر 1441
10:08 AM

الأرصاد تُنبه "المدينة" و"مكة".. أتربة مثارة وسحب ممطرة

تُصحَب برياح سطحية نشطة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
1
1,817

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة، تَضمّن أتربة مثارة ونشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية على المدينة المنورة ومحافظتي الحناكية والمهد.

وبيّنت أن الحالة تبدأ -بمشيئة الله- من الساعة الـ9 صباحًا، وتستمر حتى الـ5 مساءً.

ونبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم- من سحب رعدية ممطرة على محافظات منطقة مكة المكرمة، تُصحَب برياح سطحية نشطة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية في محافظات: (جدة، القنفذة، الكامل، بحرة، خليص، رابغ) والأجزاء الساحلية.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشية الله- حتى الساعة التاسعة مساءً.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,203
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,693
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,063
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,421

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

مجموعة العشرين في قلب الرياض

مجموعة العشرين في قلب الرياض

ماجد البريكان
"أوراوا" خذل المتعصبين..!!

"أوراوا" خذل المتعصبين..!!

محمد الصيـعري
إغلاق مستشفى الأنصار يفتح ملف أملاك الدولة

إغلاق مستشفى الأنصار يفتح ملف أملاك الدولة

عبدالغني الشيخ
الواسطة فساد..

الواسطة فساد..

صالح المسلّم
التعليم قبل المنافسات الكروية

التعليم قبل المنافسات الكروية

عبدالرحمن المرشد
تحدَّث الطبيب فكانت المفاجأة!!

تحدَّث الطبيب فكانت المفاجأة!!

محمد عمير الغامدي
الكابتن ماجد..!

الكابتن ماجد..!

بدر الغامدي
فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

ماجد الحربي
أرقام ولي العهد.. لا تكذب

أرقام ولي العهد.. لا تكذب

سارة عفتان
وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة