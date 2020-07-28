النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مكة المكرمة.. هكذا بدا موقع "جلابة المعيصم" قبيل عيد الأضحى المُبارك

"الأمانة" استكملت المرحلة النهائية وباشرت تجهيزه للاستفادة منه خلال موسم الحج

أطلقت أمانة العاصمة المقدسة مبادرة تهدف لتنظيم موقع الجلابة في الخضراء بمنطقة المعيصم بمكة المكرمة، والتي تم التخطيط لها على مراحل عديدة منذ ما يقارب الشهر؛ حيث استكملت المرحلة النهائية وتم تجهيز الموقع للاستفادة منه خلال موسم الحج لهذا العام ١٤٤١هـ.

وشرعت الأمانة بتنفيذ هذه المُبادرة بالتخطيط للموقع كاملاً وترقيم المواقف فيه؛ ثم فُتح المجال للجلابة للتقديم على المواقع وفق اشتراطات مُحددة مُسبقًا تضمن استفادة الفئة المستهدفة من هذا النشاط التجاري، ثم وضعت الأمانة مواصفات مُحددة لإنشاء مظلات في مواقف بيع الماشية ليستظل بها بائعو المواشي والزبائن والأنعام كذلك، في مظهر حضاري منظم يضمن التباعد الاجتماعي والاحترازات الصحية كما يُحسن من الرؤية البصرية للمكان.

وأوضح مُدير إدارة وحدات الذبح بالأمانة الدكتور طلق بن مطلق المسعودي، أن أعداد المتقدمين للحصول على تصاريح بيع المواشي من السيارات (الجلابة) حتى الآن وصل إلى أكثر من ٩٠ شخصًا ممن تتوفر فيهم الاشتراطات اللازمة التي وضعتها الأمانة مُسبقًا، مشيرًا إلى تخطيط وتنظيم وتقسيم المواقف وفق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس "كورونا" حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين بوضع مسافة شاغرة بين السيارة والأخرى تقدر بـ ٣ أمتار.

وأضاف "المسعودي" جاء تركيب المظلات متوافقًا في الشكل واللون مع هوية وشعار أمانة العاصمة المقدسة، مع توفير حاويات نظافة مع كل موقف، مؤكدًا أنَّ التصاريح ستُمنح بالرقم والاسم لصاحب السيارة وسيتم التأكد بشكل دوري من وجودهم شخصيًا منعًا للعشوائية أو البيع العشوائي خصوصًا مع حلول عيد الأضحى المبارك لهذا العام.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مكة المكرمة.. هكذا بدا موقع "جلابة المعيصم" قبيل عيد الأضحى المُبارك
سبق

أطلقت أمانة العاصمة المقدسة مبادرة تهدف لتنظيم موقع الجلابة في الخضراء بمنطقة المعيصم بمكة المكرمة، والتي تم التخطيط لها على مراحل عديدة منذ ما يقارب الشهر؛ حيث استكملت المرحلة النهائية وتم تجهيز الموقع للاستفادة منه خلال موسم الحج لهذا العام ١٤٤١هـ.

وشرعت الأمانة بتنفيذ هذه المُبادرة بالتخطيط للموقع كاملاً وترقيم المواقف فيه؛ ثم فُتح المجال للجلابة للتقديم على المواقع وفق اشتراطات مُحددة مُسبقًا تضمن استفادة الفئة المستهدفة من هذا النشاط التجاري، ثم وضعت الأمانة مواصفات مُحددة لإنشاء مظلات في مواقف بيع الماشية ليستظل بها بائعو المواشي والزبائن والأنعام كذلك، في مظهر حضاري منظم يضمن التباعد الاجتماعي والاحترازات الصحية كما يُحسن من الرؤية البصرية للمكان.

وأوضح مُدير إدارة وحدات الذبح بالأمانة الدكتور طلق بن مطلق المسعودي، أن أعداد المتقدمين للحصول على تصاريح بيع المواشي من السيارات (الجلابة) حتى الآن وصل إلى أكثر من ٩٠ شخصًا ممن تتوفر فيهم الاشتراطات اللازمة التي وضعتها الأمانة مُسبقًا، مشيرًا إلى تخطيط وتنظيم وتقسيم المواقف وفق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس "كورونا" حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين بوضع مسافة شاغرة بين السيارة والأخرى تقدر بـ ٣ أمتار.

وأضاف "المسعودي" جاء تركيب المظلات متوافقًا في الشكل واللون مع هوية وشعار أمانة العاصمة المقدسة، مع توفير حاويات نظافة مع كل موقف، مؤكدًا أنَّ التصاريح ستُمنح بالرقم والاسم لصاحب السيارة وسيتم التأكد بشكل دوري من وجودهم شخصيًا منعًا للعشوائية أو البيع العشوائي خصوصًا مع حلول عيد الأضحى المبارك لهذا العام.

28 يوليو 2020 - 7 ذو الحجة 1441
09:45 PM

مكة المكرمة.. هكذا بدا موقع "جلابة المعيصم" قبيل عيد الأضحى المُبارك

"الأمانة" استكملت المرحلة النهائية وباشرت تجهيزه للاستفادة منه خلال موسم الحج

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
441

أطلقت أمانة العاصمة المقدسة مبادرة تهدف لتنظيم موقع الجلابة في الخضراء بمنطقة المعيصم بمكة المكرمة، والتي تم التخطيط لها على مراحل عديدة منذ ما يقارب الشهر؛ حيث استكملت المرحلة النهائية وتم تجهيز الموقع للاستفادة منه خلال موسم الحج لهذا العام ١٤٤١هـ.

وشرعت الأمانة بتنفيذ هذه المُبادرة بالتخطيط للموقع كاملاً وترقيم المواقف فيه؛ ثم فُتح المجال للجلابة للتقديم على المواقع وفق اشتراطات مُحددة مُسبقًا تضمن استفادة الفئة المستهدفة من هذا النشاط التجاري، ثم وضعت الأمانة مواصفات مُحددة لإنشاء مظلات في مواقف بيع الماشية ليستظل بها بائعو المواشي والزبائن والأنعام كذلك، في مظهر حضاري منظم يضمن التباعد الاجتماعي والاحترازات الصحية كما يُحسن من الرؤية البصرية للمكان.

وأوضح مُدير إدارة وحدات الذبح بالأمانة الدكتور طلق بن مطلق المسعودي، أن أعداد المتقدمين للحصول على تصاريح بيع المواشي من السيارات (الجلابة) حتى الآن وصل إلى أكثر من ٩٠ شخصًا ممن تتوفر فيهم الاشتراطات اللازمة التي وضعتها الأمانة مُسبقًا، مشيرًا إلى تخطيط وتنظيم وتقسيم المواقف وفق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس "كورونا" حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين بوضع مسافة شاغرة بين السيارة والأخرى تقدر بـ ٣ أمتار.

وأضاف "المسعودي" جاء تركيب المظلات متوافقًا في الشكل واللون مع هوية وشعار أمانة العاصمة المقدسة، مع توفير حاويات نظافة مع كل موقف، مؤكدًا أنَّ التصاريح ستُمنح بالرقم والاسم لصاحب السيارة وسيتم التأكد بشكل دوري من وجودهم شخصيًا منعًا للعشوائية أو البيع العشوائي خصوصًا مع حلول عيد الأضحى المبارك لهذا العام.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,495
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,056
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,701
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,255

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عبدالرحمن المرشد
موسم الحج وفلسفة التغییر

موسم الحج وفلسفة التغییر

غسان محمد عسيلان
بطاقة عمل لبائعة سعودية للبيع..!

بطاقة عمل لبائعة سعودية للبيع..!

ابتسام منصور القحطاني
المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية

المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية

علي الفالح
ربـع مليار في ملعب..!!

ربـع مليار في ملعب..!!

محمد الصيـعري
صاحب شغلتين فنان والثالثة مبدع..!

صاحب شغلتين فنان والثالثة مبدع..!

بدر الغامدي
ضياع البوصلة

ضياع البوصلة

مها عبدالله الحقباني
يبيع العسل بلسان خل...!

يبيع العسل بلسان خل...!

عبدالغني الشيخ
احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

حسن آل عمير
التعليم وأزمة كورونا

التعليم وأزمة كورونا

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة