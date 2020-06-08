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مجموعة الإطار لـ"العشرين" تحرز تقدمًا في خطة العمل لمواجهة كورونا

ناقشت استراتيجيات تعزيز تعافي الاقتصاد العالمي خلال المرحلة القادمة

عقدت مجموعة عمل الإطار لمجموعة العشرين اجتماعًا اليوم الاثنين من أجل إحراز تقدُّم في تنفيذ خطة العمل التي صادق عليها وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية خلال اجتماعهم المنعقد بتاريخ 15 إبريل 2020 لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وفي التفاصيل، ناقش الاجتماع جهود مجموعة العشرين لدعم تعافي نمو الاقتصاد العالمي خلال المرحلة القادمة، إضافة إلى قائمة خيارات السياسات لتحقيق الهدف العام من الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين، المتمثل في اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع.

وقدمت المنظمات الدولية والأطراف الرئيسية ذات العلاقة مستجدات بشأن التنمية الاقتصادية العالمية، مع تحديد أبرز المخاطر الناشئة، واستجابات السياسات الممكنة للتعامل مع هذه المخاطر.

كما ركزت المجموعة على تحليل كفاءة تدابير سياسات خطة العمل التي تم تنفيذها حتى الآن.

ونظرًا إلى أن العالم يترقب البدء بمرحلة التعافي الاقتصادي بعد الجائحة فقد ناقش أعضاء المجموعة استراتيجيات وسياسات تعزيز التعافي، بما في ذلك تنسيق الجهود لدعم الاقتصاد العالمي.

ومن شأن هذه المناقشات أن تعزز جهود المجموعة خلال مرحلة التعافي الاقتصادي.

وفي هذا الصدد أوضح الدكتور نايف الغيث، رئيس الفريق السعودي لمجموعة عمل الإطار، خلال الاجتماع: لم يسبق للاقتصاد العالمي أن شهد مثل هذه الصدمة السلبية طوال السنوات الماضية؛ ولذلك فإن رئاسة السعودية لمجموعة العشرين عازمة على مواصلة العمل على تجاوز هذه الجائحة بسرعة، وتنسيق الجهود لدعم الاقتصاد العالمي خلال مرحلة التعافي الاقتصادي. وتحقيقًا لهذه الغاية فإن مجموعة إطار العمل تلعب دورًا مهمًّا في مراقبة تنفيذ خطة العمل لمجموعة العشرين، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تنسيق الجهود خلال مرحلة الانتعاش.

وأضاف: أصبح هدف رئاسة السعودية لمجموعة العشرين، المتمثل في "اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع"، يحظى بمزيد من الاهتمام في الوقت الذي ينتقل فيه العالم إلى مرحلة التعافي الاقتصادي من جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ إذ ستعمل الكثير من الدول على تعزيز الحصول على الفرص لضمان تحقق انتعاش اقتصادي مستدام وشامل.. وتعتبر قائمة خيارات السياسات لتعزيز الحصول على الفرص للجميع، التي طورتها مجموعة عمل الإطار، أداة مهمة لدعم النمو الاقتصادي، وذلك بالتركيز على إتاحة الفرص للشباب والنساء.

يُذكر أن نتائج اجتماع مجموعة عمل الإطار ستسهم في دعم نقاشات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية خلال اجتماعهم القادم في يوليو.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مجموعة الإطار لـ"العشرين" تحرز تقدمًا في خطة العمل لمواجهة كورونا
سبق

عقدت مجموعة عمل الإطار لمجموعة العشرين اجتماعًا اليوم الاثنين من أجل إحراز تقدُّم في تنفيذ خطة العمل التي صادق عليها وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية خلال اجتماعهم المنعقد بتاريخ 15 إبريل 2020 لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وفي التفاصيل، ناقش الاجتماع جهود مجموعة العشرين لدعم تعافي نمو الاقتصاد العالمي خلال المرحلة القادمة، إضافة إلى قائمة خيارات السياسات لتحقيق الهدف العام من الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين، المتمثل في اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع.

وقدمت المنظمات الدولية والأطراف الرئيسية ذات العلاقة مستجدات بشأن التنمية الاقتصادية العالمية، مع تحديد أبرز المخاطر الناشئة، واستجابات السياسات الممكنة للتعامل مع هذه المخاطر.

كما ركزت المجموعة على تحليل كفاءة تدابير سياسات خطة العمل التي تم تنفيذها حتى الآن.

ونظرًا إلى أن العالم يترقب البدء بمرحلة التعافي الاقتصادي بعد الجائحة فقد ناقش أعضاء المجموعة استراتيجيات وسياسات تعزيز التعافي، بما في ذلك تنسيق الجهود لدعم الاقتصاد العالمي.

ومن شأن هذه المناقشات أن تعزز جهود المجموعة خلال مرحلة التعافي الاقتصادي.

وفي هذا الصدد أوضح الدكتور نايف الغيث، رئيس الفريق السعودي لمجموعة عمل الإطار، خلال الاجتماع: لم يسبق للاقتصاد العالمي أن شهد مثل هذه الصدمة السلبية طوال السنوات الماضية؛ ولذلك فإن رئاسة السعودية لمجموعة العشرين عازمة على مواصلة العمل على تجاوز هذه الجائحة بسرعة، وتنسيق الجهود لدعم الاقتصاد العالمي خلال مرحلة التعافي الاقتصادي. وتحقيقًا لهذه الغاية فإن مجموعة إطار العمل تلعب دورًا مهمًّا في مراقبة تنفيذ خطة العمل لمجموعة العشرين، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تنسيق الجهود خلال مرحلة الانتعاش.

وأضاف: أصبح هدف رئاسة السعودية لمجموعة العشرين، المتمثل في "اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع"، يحظى بمزيد من الاهتمام في الوقت الذي ينتقل فيه العالم إلى مرحلة التعافي الاقتصادي من جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ إذ ستعمل الكثير من الدول على تعزيز الحصول على الفرص لضمان تحقق انتعاش اقتصادي مستدام وشامل.. وتعتبر قائمة خيارات السياسات لتعزيز الحصول على الفرص للجميع، التي طورتها مجموعة عمل الإطار، أداة مهمة لدعم النمو الاقتصادي، وذلك بالتركيز على إتاحة الفرص للشباب والنساء.

يُذكر أن نتائج اجتماع مجموعة عمل الإطار ستسهم في دعم نقاشات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية خلال اجتماعهم القادم في يوليو.

08 يونيو 2020 - 16 شوّال 1441
11:07 PM

مجموعة الإطار لـ"العشرين" تحرز تقدمًا في خطة العمل لمواجهة كورونا

ناقشت استراتيجيات تعزيز تعافي الاقتصاد العالمي خلال المرحلة القادمة

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عبدالله الراجحي - جدة
0
1,133

عقدت مجموعة عمل الإطار لمجموعة العشرين اجتماعًا اليوم الاثنين من أجل إحراز تقدُّم في تنفيذ خطة العمل التي صادق عليها وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية خلال اجتماعهم المنعقد بتاريخ 15 إبريل 2020 لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وفي التفاصيل، ناقش الاجتماع جهود مجموعة العشرين لدعم تعافي نمو الاقتصاد العالمي خلال المرحلة القادمة، إضافة إلى قائمة خيارات السياسات لتحقيق الهدف العام من الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين، المتمثل في اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع.

وقدمت المنظمات الدولية والأطراف الرئيسية ذات العلاقة مستجدات بشأن التنمية الاقتصادية العالمية، مع تحديد أبرز المخاطر الناشئة، واستجابات السياسات الممكنة للتعامل مع هذه المخاطر.

كما ركزت المجموعة على تحليل كفاءة تدابير سياسات خطة العمل التي تم تنفيذها حتى الآن.

ونظرًا إلى أن العالم يترقب البدء بمرحلة التعافي الاقتصادي بعد الجائحة فقد ناقش أعضاء المجموعة استراتيجيات وسياسات تعزيز التعافي، بما في ذلك تنسيق الجهود لدعم الاقتصاد العالمي.

ومن شأن هذه المناقشات أن تعزز جهود المجموعة خلال مرحلة التعافي الاقتصادي.

وفي هذا الصدد أوضح الدكتور نايف الغيث، رئيس الفريق السعودي لمجموعة عمل الإطار، خلال الاجتماع: لم يسبق للاقتصاد العالمي أن شهد مثل هذه الصدمة السلبية طوال السنوات الماضية؛ ولذلك فإن رئاسة السعودية لمجموعة العشرين عازمة على مواصلة العمل على تجاوز هذه الجائحة بسرعة، وتنسيق الجهود لدعم الاقتصاد العالمي خلال مرحلة التعافي الاقتصادي. وتحقيقًا لهذه الغاية فإن مجموعة إطار العمل تلعب دورًا مهمًّا في مراقبة تنفيذ خطة العمل لمجموعة العشرين، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تنسيق الجهود خلال مرحلة الانتعاش.

وأضاف: أصبح هدف رئاسة السعودية لمجموعة العشرين، المتمثل في "اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع"، يحظى بمزيد من الاهتمام في الوقت الذي ينتقل فيه العالم إلى مرحلة التعافي الاقتصادي من جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ إذ ستعمل الكثير من الدول على تعزيز الحصول على الفرص لضمان تحقق انتعاش اقتصادي مستدام وشامل.. وتعتبر قائمة خيارات السياسات لتعزيز الحصول على الفرص للجميع، التي طورتها مجموعة عمل الإطار، أداة مهمة لدعم النمو الاقتصادي، وذلك بالتركيز على إتاحة الفرص للشباب والنساء.

يُذكر أن نتائج اجتماع مجموعة عمل الإطار ستسهم في دعم نقاشات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية خلال اجتماعهم القادم في يوليو.

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