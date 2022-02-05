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المحكمة العامة بجدة تقضي لمواطن ضد وسيط تداول بإعادة 800 ألف ريال

"المعبي" تحذر من دعاة الربح السريع والمنصات غير المرخصة

قضت المحكمة العامة بجدة بإعادة مبلغ 800 ألف ريال بعد إثبات المدعي "ر م" الحوالات المالية المحولة لحساب وسيط التداول، الذي ادعى خبرته في التداول وإيهام المدعي بالربح السريع، وبعد تداول القضية قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بإعادة المبالغ المحولة.

وذكرت وكيلة المدعي المحامية رباب المعبي أن قضايا التداول من اختصاص المحاكم العامة في حال أن الأطراف من المواطنين أو المقيمين، مع أهمية إثبات الحوالات المالية من خلال البنوك المحلية أو الحوالات التي يمكن إثباتها بطرق الإثبات المعتبرة نظامًا.

وحذرت المعبي من دعاة الربح السريع والمنصات غير المرخصة، داعية المستثمرين إلى أخذ الحيطة والتأكد من الوسطاء، وكذلك منصات التداول المرخص لها بممارسة أعمال الأوراق المالية في المملكة العربية السعودية.

المحكمة العامة جدة

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المحكمة العامة بجدة تقضي لمواطن ضد وسيط تداول بإعادة 800 ألف ريال
سبق

قضت المحكمة العامة بجدة بإعادة مبلغ 800 ألف ريال بعد إثبات المدعي "ر م" الحوالات المالية المحولة لحساب وسيط التداول، الذي ادعى خبرته في التداول وإيهام المدعي بالربح السريع، وبعد تداول القضية قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بإعادة المبالغ المحولة.

وذكرت وكيلة المدعي المحامية رباب المعبي أن قضايا التداول من اختصاص المحاكم العامة في حال أن الأطراف من المواطنين أو المقيمين، مع أهمية إثبات الحوالات المالية من خلال البنوك المحلية أو الحوالات التي يمكن إثباتها بطرق الإثبات المعتبرة نظامًا.

وحذرت المعبي من دعاة الربح السريع والمنصات غير المرخصة، داعية المستثمرين إلى أخذ الحيطة والتأكد من الوسطاء، وكذلك منصات التداول المرخص لها بممارسة أعمال الأوراق المالية في المملكة العربية السعودية.

05 فبراير 2022 - 4 رجب 1443
10:51 AM
اخر تعديل
05 فبراير 2022 - 4 رجب 1443
11:47 AM

المحكمة العامة بجدة تقضي لمواطن ضد وسيط تداول بإعادة 800 ألف ريال

"المعبي" تحذر من دعاة الربح السريع والمنصات غير المرخصة

A A A
عبدالله الراجحي - الرياض
1
1,779

قضت المحكمة العامة بجدة بإعادة مبلغ 800 ألف ريال بعد إثبات المدعي "ر م" الحوالات المالية المحولة لحساب وسيط التداول، الذي ادعى خبرته في التداول وإيهام المدعي بالربح السريع، وبعد تداول القضية قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بإعادة المبالغ المحولة.

وذكرت وكيلة المدعي المحامية رباب المعبي أن قضايا التداول من اختصاص المحاكم العامة في حال أن الأطراف من المواطنين أو المقيمين، مع أهمية إثبات الحوالات المالية من خلال البنوك المحلية أو الحوالات التي يمكن إثباتها بطرق الإثبات المعتبرة نظامًا.

وحذرت المعبي من دعاة الربح السريع والمنصات غير المرخصة، داعية المستثمرين إلى أخذ الحيطة والتأكد من الوسطاء، وكذلك منصات التداول المرخص لها بممارسة أعمال الأوراق المالية في المملكة العربية السعودية.

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200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,165
142 مليون ..

142 مليون ..

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