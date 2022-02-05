قضت المحكمة العامة بجدة بإعادة مبلغ 800 ألف ريال بعد إثبات المدعي "ر م" الحوالات المالية المحولة لحساب وسيط التداول، الذي ادعى خبرته في التداول وإيهام المدعي بالربح السريع، وبعد تداول القضية قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بإعادة المبالغ المحولة. وذكرت وكيلة المدعي المحامية رباب المعبي أن قضايا التداول من اختصاص المحاكم العامة في حال أن الأطراف من المواطنين أو المقيمين، مع أهمية إثبات الحوالات المالية من خلال البنوك المحلية أو الحوالات التي يمكن إثباتها بطرق الإثبات المعتبرة نظامًا. وحذرت المعبي من دعاة الربح السريع والمنصات غير المرخصة، داعية المستثمرين إلى أخذ الحيطة والتأكد من الوسطاء، وكذلك منصات التداول المرخص لها بممارسة أعمال الأوراق المالية في المملكة العربية السعودية.

المحكمة العامة بجدة تقضي لمواطن ضد وسيط تداول بإعادة 800 ألف ريال عبدالله الراجحي سبق 2022-02-05 قضت المحكمة العامة بجدة بإعادة مبلغ 800 ألف ريال بعد إثبات المدعي "ر م" الحوالات المالية المحولة لحساب وسيط التداول، الذي ادعى خبرته في التداول وإيهام المدعي بالربح السريع، وبعد تداول القضية قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بإعادة المبالغ المحولة.



وذكرت وكيلة المدعي المحامية رباب المعبي أن قضايا التداول من اختصاص المحاكم العامة في حال أن الأطراف من المواطنين أو المقيمين، مع أهمية إثبات الحوالات المالية من خلال البنوك المحلية أو الحوالات التي يمكن إثباتها بطرق الإثبات المعتبرة نظامًا.



وحذرت المعبي من دعاة الربح السريع والمنصات غير المرخصة، داعية المستثمرين إلى أخذ الحيطة والتأكد من الوسطاء، وكذلك منصات التداول المرخص لها بممارسة أعمال الأوراق المالية في المملكة العربية السعودية.

05 فبراير 2022 - 4 رجب 1443 10:51 AM

اخر تعديل 05 فبراير 2022 - 4 رجب 1443 11:47 AM

المحكمة العامة بجدة تقضي لمواطن ضد وسيط تداول بإعادة 800 ألف ريال "المعبي" تحذر من دعاة الربح السريع والمنصات غير المرخصة





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قضت المحكمة العامة بجدة بإعادة مبلغ 800 ألف ريال بعد إثبات المدعي "ر م" الحوالات المالية المحولة لحساب وسيط التداول، الذي ادعى خبرته في التداول وإيهام المدعي بالربح السريع، وبعد تداول القضية قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بإعادة المبالغ المحولة.



وذكرت وكيلة المدعي المحامية رباب المعبي أن قضايا التداول من اختصاص المحاكم العامة في حال أن الأطراف من المواطنين أو المقيمين، مع أهمية إثبات الحوالات المالية من خلال البنوك المحلية أو الحوالات التي يمكن إثباتها بطرق الإثبات المعتبرة نظامًا.



وحذرت المعبي من دعاة الربح السريع والمنصات غير المرخصة، داعية المستثمرين إلى أخذ الحيطة والتأكد من الوسطاء، وكذلك منصات التداول المرخص لها بممارسة أعمال الأوراق المالية في المملكة العربية السعودية.