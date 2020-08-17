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الجيش اليمني يواصل تقدمه في "نهم" مكبداً  المليشيا الحوثية خسائر كبيرة

القوات حررت عدة مواقع مهمة في الجبهة و مرتفعات في سلسلة جبال صلب

حققت قوات الجيش اليمني تقدماً جديداً في مديرية نهم شرق محافظة صنعاء، وسط انهيارات كبيرة في صفوف مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وأفاد موقع "سبتمبر نت" الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني أن قوات الجيش حررت عدة مواقع مهمة في جبهة نهم، إضافة إلى مرتفعات في سلسلة جبال صلب الاستراتيجية، عقب هجوم شنته على مواقع تمركز المليشيا الحوثية التي لاذت بالفرار، بعد تكبدها قتلى وجرحى.

هذا وقد نصبت قوات الجيش اليمني، كمينا محكما لمجموعة من المليشيا الحوثية، بعد أن استدرجتها في جبهة نجد العتق، مما أدى إلى مقتل وجرح عدد من عناصرها، كما اسقطت قوات الجيش اليمني طائرة مسيّرة للمليشيا المتمردة، في سماء مديرية نهم.

وبالتزامن مع ذلك، شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، عدة غارات جوية استهدفت بها مواقع وتجمعات المليشيا في الجبهة ذاتها، وكبدتها خسائر في الأرواح والعتاد.

قوات الجيش اليمني محافظة صنعاء

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الجيش اليمني يواصل تقدمه في "نهم" مكبداً  المليشيا الحوثية خسائر كبيرة
سبق

حققت قوات الجيش اليمني تقدماً جديداً في مديرية نهم شرق محافظة صنعاء، وسط انهيارات كبيرة في صفوف مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وأفاد موقع "سبتمبر نت" الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني أن قوات الجيش حررت عدة مواقع مهمة في جبهة نهم، إضافة إلى مرتفعات في سلسلة جبال صلب الاستراتيجية، عقب هجوم شنته على مواقع تمركز المليشيا الحوثية التي لاذت بالفرار، بعد تكبدها قتلى وجرحى.

هذا وقد نصبت قوات الجيش اليمني، كمينا محكما لمجموعة من المليشيا الحوثية، بعد أن استدرجتها في جبهة نجد العتق، مما أدى إلى مقتل وجرح عدد من عناصرها، كما اسقطت قوات الجيش اليمني طائرة مسيّرة للمليشيا المتمردة، في سماء مديرية نهم.

وبالتزامن مع ذلك، شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، عدة غارات جوية استهدفت بها مواقع وتجمعات المليشيا في الجبهة ذاتها، وكبدتها خسائر في الأرواح والعتاد.

17 أغسطس 2020 - 27 ذو الحجة 1441
03:40 PM

الجيش اليمني يواصل تقدمه في "نهم" مكبداً  المليشيا الحوثية خسائر كبيرة

القوات حررت عدة مواقع مهمة في الجبهة و مرتفعات في سلسلة جبال صلب

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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حققت قوات الجيش اليمني تقدماً جديداً في مديرية نهم شرق محافظة صنعاء، وسط انهيارات كبيرة في صفوف مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وأفاد موقع "سبتمبر نت" الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني أن قوات الجيش حررت عدة مواقع مهمة في جبهة نهم، إضافة إلى مرتفعات في سلسلة جبال صلب الاستراتيجية، عقب هجوم شنته على مواقع تمركز المليشيا الحوثية التي لاذت بالفرار، بعد تكبدها قتلى وجرحى.

هذا وقد نصبت قوات الجيش اليمني، كمينا محكما لمجموعة من المليشيا الحوثية، بعد أن استدرجتها في جبهة نجد العتق، مما أدى إلى مقتل وجرح عدد من عناصرها، كما اسقطت قوات الجيش اليمني طائرة مسيّرة للمليشيا المتمردة، في سماء مديرية نهم.

وبالتزامن مع ذلك، شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، عدة غارات جوية استهدفت بها مواقع وتجمعات المليشيا في الجبهة ذاتها، وكبدتها خسائر في الأرواح والعتاد.

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