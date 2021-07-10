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الأخضر الأولمبي يدشن تجاربه الودية بالتعادل مع رومانيا

ضمن معسكره الإعدادي لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)

دشن المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، اليوم السبت، معسكره الخارجي بالتعادل الإيجابي 1 / 1 مع نظيره رومانيا، وذلك في أولى مبارياته التجريبية ضمن معسكره الإعدادي المقام في رومانيا، والذي يمتد حتى الخامس عشر من شهر يوليو الجاري، في إطار المرحلة السادسة من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

كان المنتخب الروماني البادئ في التسجيل عند الدقيقة 16، وعادل النتيجة للأخضر اللاعب سالم الدوسري عند الدقيقة 33 لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين الطرفين 1 / 1.

وفي الشوط الثاني أجرى مدرب الأخضر "الوطني" سعد الشهري 5 تبديلات في صفوف الأخضر في هذا اللقاء، من أجل الوقوف على جاهزية جميع العناصر.

يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عامًا يحلّ في المجموعة "الرابعة" ضمن منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو، إلى جانب منتخبات ساحل العاج، ألمانيا، والبرازيل، حيث سيفتتح الأخضر مشواره بمواجهة منتخب ساحل العاج يوم 22 يوليو الجاري، ثم يلتقي بمنتخب ألمانيا يوم 25 من الشهر ذاته، قبل أن يلتقي البرازيل يوم 28 يوليو.

المنتخب السعودي أولمبياد طوكيو

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأخضر الأولمبي يدشن تجاربه الودية بالتعادل مع رومانيا
سبق

دشن المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، اليوم السبت، معسكره الخارجي بالتعادل الإيجابي 1 / 1 مع نظيره رومانيا، وذلك في أولى مبارياته التجريبية ضمن معسكره الإعدادي المقام في رومانيا، والذي يمتد حتى الخامس عشر من شهر يوليو الجاري، في إطار المرحلة السادسة من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

كان المنتخب الروماني البادئ في التسجيل عند الدقيقة 16، وعادل النتيجة للأخضر اللاعب سالم الدوسري عند الدقيقة 33 لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين الطرفين 1 / 1.

وفي الشوط الثاني أجرى مدرب الأخضر "الوطني" سعد الشهري 5 تبديلات في صفوف الأخضر في هذا اللقاء، من أجل الوقوف على جاهزية جميع العناصر.

يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عامًا يحلّ في المجموعة "الرابعة" ضمن منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو، إلى جانب منتخبات ساحل العاج، ألمانيا، والبرازيل، حيث سيفتتح الأخضر مشواره بمواجهة منتخب ساحل العاج يوم 22 يوليو الجاري، ثم يلتقي بمنتخب ألمانيا يوم 25 من الشهر ذاته، قبل أن يلتقي البرازيل يوم 28 يوليو.

10 يوليو 2021 - 30 ذو القعدة 1442
09:35 PM
اخر تعديل
11 يوليو 2021 - 1 ذو الحجة 1442
04:23 AM

الأخضر الأولمبي يدشن تجاربه الودية بالتعادل مع رومانيا

ضمن معسكره الإعدادي لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)

A A A
أحمد سرور - الرياض
1
867

دشن المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، اليوم السبت، معسكره الخارجي بالتعادل الإيجابي 1 / 1 مع نظيره رومانيا، وذلك في أولى مبارياته التجريبية ضمن معسكره الإعدادي المقام في رومانيا، والذي يمتد حتى الخامس عشر من شهر يوليو الجاري، في إطار المرحلة السادسة من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

كان المنتخب الروماني البادئ في التسجيل عند الدقيقة 16، وعادل النتيجة للأخضر اللاعب سالم الدوسري عند الدقيقة 33 لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين الطرفين 1 / 1.

وفي الشوط الثاني أجرى مدرب الأخضر "الوطني" سعد الشهري 5 تبديلات في صفوف الأخضر في هذا اللقاء، من أجل الوقوف على جاهزية جميع العناصر.

يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عامًا يحلّ في المجموعة "الرابعة" ضمن منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو، إلى جانب منتخبات ساحل العاج، ألمانيا، والبرازيل، حيث سيفتتح الأخضر مشواره بمواجهة منتخب ساحل العاج يوم 22 يوليو الجاري، ثم يلتقي بمنتخب ألمانيا يوم 25 من الشهر ذاته، قبل أن يلتقي البرازيل يوم 28 يوليو.

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