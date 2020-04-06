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"الصحة" تحدِّث موقع حالات كورونا: 82 حالة جديدة مصابة.. والعدد الإجمالي يرتفع إلى 2605

نزيف "كورونا".. إيران تسحب مليار يورو من صندوقها السيادي لمكافحة الوباء

إصابة 60.500 شخص ووفاة 3.739

وافق المرشد الإيراني علي خامنئي اليوم (الاثنين)، على سحب مليار يورو من صندوق الثروة السيادي للبلاد للمساعدة في مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد، حسبما أفاد بيان نشر على الموقع الرسمي للرئيس حسن روحاني.

وأوضح البيان الذي نقلته "رويترز" أن الأموال ستستخدم لتلبية حاجات وزارة الصحة وصندوق تأمين خاص بالبطالة.

وتظهر بيانات رسمية أن إيران هي الدولة الأكثر تأثراً حتى الآن بفيروس كورونا في الشرق الأوسط، مع تسجيل 3739 وفاة وإصابة 60500 شخص بالفيروس حتى اليوم.

إيران المرشد الإيراني علي خامنئي صندوق الثروة السيادي الإيراني فيروس كورونا الجديد

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نزيف "كورونا".. إيران تسحب مليار يورو من صندوقها السيادي لمكافحة الوباء
سبق

وافق المرشد الإيراني علي خامنئي اليوم (الاثنين)، على سحب مليار يورو من صندوق الثروة السيادي للبلاد للمساعدة في مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد، حسبما أفاد بيان نشر على الموقع الرسمي للرئيس حسن روحاني.

وأوضح البيان الذي نقلته "رويترز" أن الأموال ستستخدم لتلبية حاجات وزارة الصحة وصندوق تأمين خاص بالبطالة.

وتظهر بيانات رسمية أن إيران هي الدولة الأكثر تأثراً حتى الآن بفيروس كورونا في الشرق الأوسط، مع تسجيل 3739 وفاة وإصابة 60500 شخص بالفيروس حتى اليوم.

06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441
09:00 PM

نزيف "كورونا".. إيران تسحب مليار يورو من صندوقها السيادي لمكافحة الوباء

إصابة 60.500 شخص ووفاة 3.739

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وافق المرشد الإيراني علي خامنئي اليوم (الاثنين)، على سحب مليار يورو من صندوق الثروة السيادي للبلاد للمساعدة في مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد، حسبما أفاد بيان نشر على الموقع الرسمي للرئيس حسن روحاني.

وأوضح البيان الذي نقلته "رويترز" أن الأموال ستستخدم لتلبية حاجات وزارة الصحة وصندوق تأمين خاص بالبطالة.

وتظهر بيانات رسمية أن إيران هي الدولة الأكثر تأثراً حتى الآن بفيروس كورونا في الشرق الأوسط، مع تسجيل 3739 وفاة وإصابة 60500 شخص بالفيروس حتى اليوم.

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