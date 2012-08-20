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حائل.."الموارد البشرية" توقع مبادرة إسقاط رسوم عقود الإيجار لمستفيدي الضمان

بالتعاون مع شؤون الإسكان وأصحاب الشركات والمكاتب العقارية

وقع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل وبالتعاون مع فرع شؤون الإسكان بمنطقة حائل ومع أصحاب الشركات والمكاتب العقارية مبادرة إسقاط الرسوم الخاصة بالسعي لتوثيق عقود الإيجار الإلكترونية السكنية لمستفيدي الضمان الاجتماعي والأيتام وذوي الدخل المحدود.
وأكد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في منطقة حائل فريح العياد حرص الفرع على استقطاب مثل هذا الشركات لرفع نسبة الوعي المجتمعية لتوثيق عقود إيجاراتهم السكنية بشكل نظامي يحفظ الحقوق ذات العلاقة، بالإضافة إلى تقديم الخدمات المميزة لهذه الفئة الغالية على مجتمعنا.

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حائل.."الموارد البشرية" توقع مبادرة إسقاط رسوم عقود الإيجار لمستفيدي الضمان
سبق

وقع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل وبالتعاون مع فرع شؤون الإسكان بمنطقة حائل ومع أصحاب الشركات والمكاتب العقارية مبادرة إسقاط الرسوم الخاصة بالسعي لتوثيق عقود الإيجار الإلكترونية السكنية لمستفيدي الضمان الاجتماعي والأيتام وذوي الدخل المحدود.
وأكد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في منطقة حائل فريح العياد حرص الفرع على استقطاب مثل هذا الشركات لرفع نسبة الوعي المجتمعية لتوثيق عقود إيجاراتهم السكنية بشكل نظامي يحفظ الحقوق ذات العلاقة، بالإضافة إلى تقديم الخدمات المميزة لهذه الفئة الغالية على مجتمعنا.

20 أغسطس 2021 - 12 محرّم 1443
04:28 PM

حائل.."الموارد البشرية" توقع مبادرة إسقاط رسوم عقود الإيجار لمستفيدي الضمان

بالتعاون مع شؤون الإسكان وأصحاب الشركات والمكاتب العقارية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - حائل
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2,022

وقع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل وبالتعاون مع فرع شؤون الإسكان بمنطقة حائل ومع أصحاب الشركات والمكاتب العقارية مبادرة إسقاط الرسوم الخاصة بالسعي لتوثيق عقود الإيجار الإلكترونية السكنية لمستفيدي الضمان الاجتماعي والأيتام وذوي الدخل المحدود.
وأكد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في منطقة حائل فريح العياد حرص الفرع على استقطاب مثل هذا الشركات لرفع نسبة الوعي المجتمعية لتوثيق عقود إيجاراتهم السكنية بشكل نظامي يحفظ الحقوق ذات العلاقة، بالإضافة إلى تقديم الخدمات المميزة لهذه الفئة الغالية على مجتمعنا.

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