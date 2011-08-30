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"الصحة": تسجيل 910 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1226 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة": تسجيل 910 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1226 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 30 أغسطس 2020، تسجيل 910 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 314821 حالة .
وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 1226 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 289667 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 30 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 3870 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 21284 والحالات الحرجة 1545 حالة .

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"الصحة": تسجيل 910 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1226 خلال الـ24 ساعة الماضية
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 30 أغسطس 2020، تسجيل 910 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 314821 حالة .
وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 1226 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 289667 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 30 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 3870 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 21284 والحالات الحرجة 1545 حالة .

30 أغسطس 2020 - 11 محرّم 1442
03:36 PM
اخر تعديل
30 أغسطس 2020 - 11 محرّم 1442
03:54 PM

"الصحة": تسجيل 910 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1226 خلال الـ24 ساعة الماضية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
1
10,191

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 30 أغسطس 2020، تسجيل 910 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 314821 حالة .
وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 1226 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 289667 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 30 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 3870 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 21284 والحالات الحرجة 1545 حالة .

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