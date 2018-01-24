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وزير العدل يوجّه بالسماح للواهب باشتراط عدم بيع العقار مدة زمنية

أكد في تعميمه منع تداول الصكوك المشروطة خلال المدة المحددة

وجّه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، المحاكم وكتابات العدل كافة، باعتماد إضافة شرط الواهب بعدم بيع الموهوب للعقار مدة يتم تحديدها عند الإفراغ؛ تحقيقاً للمصلحة المتوخاة وأخذ إقرار الواهب والموهوب على ذلك.

وجاء تعميم الوزير نتيجة طلب بعض المتبرعين اشتراط ألا يتصرف الموهوب بالعقار مدة معينة؛ تحقيقاً للغرض المقصود من هبة العقار وهي الانتفاع بالسكن، وبناءً على الدراسة المعدة بهذا الشأن، التي انتهت إلى جواز تعليق الهبة بشرط عدم التصرف بالعقار مدة معلومة.

وأكد وزير العدل في تعميمه منع تداول هذه الصكوك المشروطة خلال المدة المحددة بين الطرفين، على أن يرتفع هذا القيد تلقائياً بانتهاء المدة دون الحاجة لأخذ إقرار أي طرف أو توجيه من الوزارة برفع الحظر.

يُذكر أن الخطوة تساعد في دعم القطاع الثالث الذي يستهدف توفير السكن الخيري وفي تخصيصه الغاية المرادة في حفظ مال الموهوب له من التفريط به.

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وزير العدل يوجّه بالسماح للواهب باشتراط عدم بيع العقار مدة زمنية
سبق

وجّه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، المحاكم وكتابات العدل كافة، باعتماد إضافة شرط الواهب بعدم بيع الموهوب للعقار مدة يتم تحديدها عند الإفراغ؛ تحقيقاً للمصلحة المتوخاة وأخذ إقرار الواهب والموهوب على ذلك.

وجاء تعميم الوزير نتيجة طلب بعض المتبرعين اشتراط ألا يتصرف الموهوب بالعقار مدة معينة؛ تحقيقاً للغرض المقصود من هبة العقار وهي الانتفاع بالسكن، وبناءً على الدراسة المعدة بهذا الشأن، التي انتهت إلى جواز تعليق الهبة بشرط عدم التصرف بالعقار مدة معلومة.

وأكد وزير العدل في تعميمه منع تداول هذه الصكوك المشروطة خلال المدة المحددة بين الطرفين، على أن يرتفع هذا القيد تلقائياً بانتهاء المدة دون الحاجة لأخذ إقرار أي طرف أو توجيه من الوزارة برفع الحظر.

يُذكر أن الخطوة تساعد في دعم القطاع الثالث الذي يستهدف توفير السكن الخيري وفي تخصيصه الغاية المرادة في حفظ مال الموهوب له من التفريط به.

24 يناير 2019 - 18 جمادى الأول 1440
12:36 PM

وزير العدل يوجّه بالسماح للواهب باشتراط عدم بيع العقار مدة زمنية

أكد في تعميمه منع تداول الصكوك المشروطة خلال المدة المحددة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وجّه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، المحاكم وكتابات العدل كافة، باعتماد إضافة شرط الواهب بعدم بيع الموهوب للعقار مدة يتم تحديدها عند الإفراغ؛ تحقيقاً للمصلحة المتوخاة وأخذ إقرار الواهب والموهوب على ذلك.

وجاء تعميم الوزير نتيجة طلب بعض المتبرعين اشتراط ألا يتصرف الموهوب بالعقار مدة معينة؛ تحقيقاً للغرض المقصود من هبة العقار وهي الانتفاع بالسكن، وبناءً على الدراسة المعدة بهذا الشأن، التي انتهت إلى جواز تعليق الهبة بشرط عدم التصرف بالعقار مدة معلومة.

وأكد وزير العدل في تعميمه منع تداول هذه الصكوك المشروطة خلال المدة المحددة بين الطرفين، على أن يرتفع هذا القيد تلقائياً بانتهاء المدة دون الحاجة لأخذ إقرار أي طرف أو توجيه من الوزارة برفع الحظر.

يُذكر أن الخطوة تساعد في دعم القطاع الثالث الذي يستهدف توفير السكن الخيري وفي تخصيصه الغاية المرادة في حفظ مال الموهوب له من التفريط به.

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