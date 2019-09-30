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كيف رد ولي العهد على شائعة تعرض بعض المحتجزات للتعذيب

قال أن أمرهن يعود إلى النائب العام وفقاً للقوانين السعودية

أكد ولي العهد أن أمر السيدات المحتجزات في بعض القضايا لا يعود إليه، وأنهن يحاكمن وفقاً للقوانين السعودية، مشيراً إلى أنه سيتابعشخصياً شائعات تعرض بعضهن للتعذيب.

ورداً على استفسار نورا أودونيل مقدمة برنامج "60 دقيقة" حول سبب سجن بعض السيدات، قال ولي العهد: "المملكة العربية السعودية دولةتحكمها القوانين، وقد لا أتفق مع بعض هذه القوانين لكن طالما أنها قوانين موجودة اليوم يجب احترامها حتى يتم إصلاحها".

وحول إمكانية إطلاق سراحهن، شدد ولي العهد بقوله: " ‎القرار هذا ليس عائداً لي، إنه عائد للنائب العام".

وعند استفسار المحاورة عن شائعات تعرض بعض السيدات للتعذيب، بين الأمير محمد بن سلمان: "إذا كان هذا الأمر صحيحًا فهو بشعجدًا، الإسلام يحرم التعذيب، قوانين المملكة العربية السعودية تحرم التعذيب، النفس البشرية تحرم التعذيب". وشدد سموه على أنه سيتولىشخصياً متابعة صحة هذا الأمر من عدمه بقوله: "وأنا بنفسي سأقوم بمتابعة هذا الأمر".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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كيف رد ولي العهد على شائعة تعرض بعض المحتجزات للتعذيب
سبق

أكد ولي العهد أن أمر السيدات المحتجزات في بعض القضايا لا يعود إليه، وأنهن يحاكمن وفقاً للقوانين السعودية، مشيراً إلى أنه سيتابعشخصياً شائعات تعرض بعضهن للتعذيب.

ورداً على استفسار نورا أودونيل مقدمة برنامج "60 دقيقة" حول سبب سجن بعض السيدات، قال ولي العهد: "المملكة العربية السعودية دولةتحكمها القوانين، وقد لا أتفق مع بعض هذه القوانين لكن طالما أنها قوانين موجودة اليوم يجب احترامها حتى يتم إصلاحها".

وحول إمكانية إطلاق سراحهن، شدد ولي العهد بقوله: " ‎القرار هذا ليس عائداً لي، إنه عائد للنائب العام".

وعند استفسار المحاورة عن شائعات تعرض بعض السيدات للتعذيب، بين الأمير محمد بن سلمان: "إذا كان هذا الأمر صحيحًا فهو بشعجدًا، الإسلام يحرم التعذيب، قوانين المملكة العربية السعودية تحرم التعذيب، النفس البشرية تحرم التعذيب". وشدد سموه على أنه سيتولىشخصياً متابعة صحة هذا الأمر من عدمه بقوله: "وأنا بنفسي سأقوم بمتابعة هذا الأمر".

30 سبتمبر 2019 - 1 صفر 1441
07:47 AM

كيف رد ولي العهد على شائعة تعرض بعض المحتجزات للتعذيب

قال أن أمرهن يعود إلى النائب العام وفقاً للقوانين السعودية

A A A
ياسر نجدي - الرياض
2
17,259

أكد ولي العهد أن أمر السيدات المحتجزات في بعض القضايا لا يعود إليه، وأنهن يحاكمن وفقاً للقوانين السعودية، مشيراً إلى أنه سيتابعشخصياً شائعات تعرض بعضهن للتعذيب.

ورداً على استفسار نورا أودونيل مقدمة برنامج "60 دقيقة" حول سبب سجن بعض السيدات، قال ولي العهد: "المملكة العربية السعودية دولةتحكمها القوانين، وقد لا أتفق مع بعض هذه القوانين لكن طالما أنها قوانين موجودة اليوم يجب احترامها حتى يتم إصلاحها".

وحول إمكانية إطلاق سراحهن، شدد ولي العهد بقوله: " ‎القرار هذا ليس عائداً لي، إنه عائد للنائب العام".

وعند استفسار المحاورة عن شائعات تعرض بعض السيدات للتعذيب، بين الأمير محمد بن سلمان: "إذا كان هذا الأمر صحيحًا فهو بشعجدًا، الإسلام يحرم التعذيب، قوانين المملكة العربية السعودية تحرم التعذيب، النفس البشرية تحرم التعذيب". وشدد سموه على أنه سيتولىشخصياً متابعة صحة هذا الأمر من عدمه بقوله: "وأنا بنفسي سأقوم بمتابعة هذا الأمر".

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