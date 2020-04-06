"أبا الخيل": المخزون كافٍ.. والأسعار طبيعية.. والهدر بالمواد الغذائية بلغ 40 مليارًا سنويًّا

قال إن لدينا اكتفاء ذاتيًّا من البيض يصل إلى 116 % وغير ذلك من الخضراوات والفواكه

أكد المتحدث الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة، الدكتور عبدالله أبا الخيل، أن هناك وفرة في المخزون والمعروض المحلي والمستورد، والأسعار ما زالت ضمن الحدود الطبيعية في هذه المواسم، لكن هناك بعض الارتفاعات، سببها زيادة الاستهلاك، وموعد حصاد المحصول.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج أخباركم على قناة المجد بأنه توجد ممارسات محزنة من الأفراد بالتخزين الزائد، ونوبات الهلع؛ إذ يأخذ كل الموجود في البقالة؛ ما يؤدي إلى هدر غذائي، خاصة إذا كان تاريخ انتهاء صلاحيتها قريبًا. لافتًا إلى أن كمية الهدر في المواد الغذائية بلغ 40 مليار ريال سنويًّا.

وبيَّن "أبا الخيل" أن دور الوزارة هو التأكد من استمرار الإمدادات الغذائية كافة من الإنتاج المحلي والتخزين والاستيراد. وتم تحقيق نسبة اكتفاء ذاتي في العديد من الإنتاجات؛ فمثلاً الدواجن حققت أكثر من 60 %، والبيض 116 %، وغير ذلك من الخضراوات والفواكه. والحاجة مستمرة لاستيراد المواشي وبعض الفواكه والخضراوات بحسب الحاجة.

واختتم "أبا الخيل" بأن الوزارة تعمل بطاقتها كافة لتأمين الاحتياجات كافة خلال الفترة الحالية والمقبلة. والمؤسسة العامة للحبوب وقَّعت اتفاقيات وعقودًا إلى نهاية شهر يوليو المقبل لاستيراد كميات إضافية من الشعير والدقيق.