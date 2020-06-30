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أكثر من 43 مليون ريال.. "الحبوب" تبدأ بإيداع مستحقات الدفعة الثالثة لمزارعي القمح المحلي

إجمالي ما تم إيداعه منذ بداية الموسم قرابة الـ184 مليونًا لـ596 مزارعًا وبكمية 142 طنًّا

بدأت المؤسسة العامة للحبوب بإيداع مستحقات الدفعة الثالثة من مزارعي القمح المحلي الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم، وإغلاق الحسابات عبر المنصة الإلكترونية "محصولي" على الموقع الرسمي للمؤسسة.

وبلغ إجمالي ما تم إيداعه لحسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة، مبلغ (43.518.206) ريالات؛ وذلك لعدد (127) مزارعًا؛ وبذلك يبلغ إجمالي ما تم إيداعه منذ بداية الموسم مبلغ (183.886.657) ريالًا لعدد (596) مزارعًا وبكمية (142.693) طنًّا.

يُذكر أن المؤسسة بدأت باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتبارًا من 22 شعبان 1442هـ، وقد بلغ إجمالي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه (300.830) طنًّا لعدد (1300) مزارع، وتحثّ المؤسسة المزارعين على إقفال حساباتهم فور الانتهاء من تسليم الكميات المخصصة لهم؛ ليتسنى إيداع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة وبعد استكمال إجراءات التدقيق.

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أكثر من 43 مليون ريال.. "الحبوب" تبدأ بإيداع مستحقات الدفعة الثالثة لمزارعي القمح المحلي
سبق

بدأت المؤسسة العامة للحبوب بإيداع مستحقات الدفعة الثالثة من مزارعي القمح المحلي الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم، وإغلاق الحسابات عبر المنصة الإلكترونية "محصولي" على الموقع الرسمي للمؤسسة.

وبلغ إجمالي ما تم إيداعه لحسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة، مبلغ (43.518.206) ريالات؛ وذلك لعدد (127) مزارعًا؛ وبذلك يبلغ إجمالي ما تم إيداعه منذ بداية الموسم مبلغ (183.886.657) ريالًا لعدد (596) مزارعًا وبكمية (142.693) طنًّا.

يُذكر أن المؤسسة بدأت باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتبارًا من 22 شعبان 1442هـ، وقد بلغ إجمالي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه (300.830) طنًّا لعدد (1300) مزارع، وتحثّ المؤسسة المزارعين على إقفال حساباتهم فور الانتهاء من تسليم الكميات المخصصة لهم؛ ليتسنى إيداع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة وبعد استكمال إجراءات التدقيق.

30 يونيو 2021 - 20 ذو القعدة 1442
11:56 AM

أكثر من 43 مليون ريال.. "الحبوب" تبدأ بإيداع مستحقات الدفعة الثالثة لمزارعي القمح المحلي

إجمالي ما تم إيداعه منذ بداية الموسم قرابة الـ184 مليونًا لـ596 مزارعًا وبكمية 142 طنًّا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بدأت المؤسسة العامة للحبوب بإيداع مستحقات الدفعة الثالثة من مزارعي القمح المحلي الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم، وإغلاق الحسابات عبر المنصة الإلكترونية "محصولي" على الموقع الرسمي للمؤسسة.

وبلغ إجمالي ما تم إيداعه لحسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة، مبلغ (43.518.206) ريالات؛ وذلك لعدد (127) مزارعًا؛ وبذلك يبلغ إجمالي ما تم إيداعه منذ بداية الموسم مبلغ (183.886.657) ريالًا لعدد (596) مزارعًا وبكمية (142.693) طنًّا.

يُذكر أن المؤسسة بدأت باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتبارًا من 22 شعبان 1442هـ، وقد بلغ إجمالي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه (300.830) طنًّا لعدد (1300) مزارع، وتحثّ المؤسسة المزارعين على إقفال حساباتهم فور الانتهاء من تسليم الكميات المخصصة لهم؛ ليتسنى إيداع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة وبعد استكمال إجراءات التدقيق.

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