"معادن" تؤكد مصرع أحد عمالها في منجم مهد الذهب وإصابة آخر

وقع بمناطق التعدين القديمة تحت سطح الأرض

أكدت شركة التعدين العربية السعودية "معادن"، مصرع أحد عمالها في منجم مهد الذهب وإصابة آخر، مساء أمس الجمعة، معبرةً عن أسفها لوقوع هذا الحادث الأليم.

وأوضحت الشركة أن الحادث وقع نتيجة انزلاق محدود لردمية داخل إحدى مناطق التعدين القديمة تحت سطح الأرض، نتج عنه وفاة أحد العاملين وإصابة زميله.

وكانت "سبق" نشرت اليوم، مادة عن وقوع الحادث، والذي أكد فيه مصدر طبي بمستشفى محافظة المهد استقبال عاملين آسيويين أحدهم متوفى، والآخر يعاني إصابات، وتم اتخاذ اللازم حيالهم.