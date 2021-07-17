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ميقات قرن المنازل يفتح ذراعيه لاستقبال ضيوف الرحمن.. ماذا قال أوائل الحجاج؟

تثمين اهتمام القيادة والإشادة بالخدمات المقدمة من "الشؤون الإسلامية" في الصدارة

استقبل ميقات قرن المنازل، عددًا من حجاج بيت الله الحرام القادمين للحج هذا العام، وسط خدمات متكاملة وفرتها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبمتابعة دؤوبة من ولي عهده الأمير محمد بن سلمان – يحفظهما الله - اللذين يوليان ضيوف الرحمن مزيد عناية ورعاية.

وفي التفاصيل: أشاد الحجاج بحسن التنظيم لحج هذا العام الاستثنائي رغم ظروف الجائحة في ظل تطبيق البروتوكولات الصحية التي فرضتها الجهات المختصة بالمملكة لمنع تفشّي فيروس كورونا المستجد، منوهين إلى جهود كافة القطاعات وعلى رأسها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في تهيئة المواقيت وتجهيزها بأعلى مستوى للخدمة؛ تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة.

جاء ذلك في تصريحات لهم لدى وصولهم ضمن أوائل القادمين للحج من ضيوف الرحمن في أكبر ميقات، وهو قرن المنازل بالسيل الكبير استعدادًا للذهاب إلى الديار المقدسة لأداء فريضة الحج في حج هذا العام 1442هـ، مع جموع المسلمين وسط الخدمات المتكاملة من كافة الجهات الحكومية وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة قاصدي المسجد الحرام.

ففي البداية رفع الحاج المعز إبراهيم عبدالله من جمهورية السودان، مقيم بمدينة الرياض، أكفّ الضراعة إلى المولى -عز وجل- أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين خير الجزاء، على رعايتهم واهتمامهم وحرصهم على سلامة ضيوف الرحمن وتوفيرهم كل احتياجات الحجاج، مشيدًا بجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في تهيئة المواقيت وتجهيزها بأعلى مستوى الخدمة تحقيقًا لتطلعات قيادة هذه الدولة.

بينما قال الحاج وسيم راجا من الهند، قادم من العاصمة الرياض لأداء فريضة الحج: إن الإجراءات الاحترازية التي طبقت من المشرفين من أفراد وزارة الشؤون الإسلامية داخل ميقات قرن المنازل تضمن سلامة مرتاديه، مثمنًا ما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان من دور مميز، مفتخرًا بأننا نعيش في المملكة العربية السعودية، فجزى الله الملك وولي عهده خير الجزاء.

أما الحاج محمد نصار أحمد من الهند، فقد أوضح أن اليوم نشاهد الحجاج يعودون وسط منظومة من الخدمات المميزة التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية من خلال هذا الميقات الذي شهد تطورًا كبيرًا من كافة المجالات، سواء من فرش السجاد الفاخر وتوفير دعاة للرد على استفسارات الحجاج، والحد من انتشار هذا الفيروس، وإعادة الحياة إلى طبيعتها بتوفيرها للقاحات وتطبيقها للإجراءات الاحترازية، سائلًا الله أن يحفظ هذه البلاد المباركة وقيادتها الرشيدة وأهلها الكرام من كل سوء ومكروه وجميع بلاد المسلمين.


وتشارك "سبق" في التغطية الإعلامية والحصرية للحج الاستثنائي في رصد الجهود والخدمات التي تقدمها مختلف قطاعات الدولة لحظة بلحظة ضمن الوفود الإعلامية المكلفة بالتغطية للحج الاستثنائي هذا العام.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ميقات قرن المنازل يفتح ذراعيه لاستقبال ضيوف الرحمن.. ماذا قال أوائل الحجاج؟
سبق

استقبل ميقات قرن المنازل، عددًا من حجاج بيت الله الحرام القادمين للحج هذا العام، وسط خدمات متكاملة وفرتها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبمتابعة دؤوبة من ولي عهده الأمير محمد بن سلمان – يحفظهما الله - اللذين يوليان ضيوف الرحمن مزيد عناية ورعاية.

وفي التفاصيل: أشاد الحجاج بحسن التنظيم لحج هذا العام الاستثنائي رغم ظروف الجائحة في ظل تطبيق البروتوكولات الصحية التي فرضتها الجهات المختصة بالمملكة لمنع تفشّي فيروس كورونا المستجد، منوهين إلى جهود كافة القطاعات وعلى رأسها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في تهيئة المواقيت وتجهيزها بأعلى مستوى للخدمة؛ تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة.

جاء ذلك في تصريحات لهم لدى وصولهم ضمن أوائل القادمين للحج من ضيوف الرحمن في أكبر ميقات، وهو قرن المنازل بالسيل الكبير استعدادًا للذهاب إلى الديار المقدسة لأداء فريضة الحج في حج هذا العام 1442هـ، مع جموع المسلمين وسط الخدمات المتكاملة من كافة الجهات الحكومية وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة قاصدي المسجد الحرام.

ففي البداية رفع الحاج المعز إبراهيم عبدالله من جمهورية السودان، مقيم بمدينة الرياض، أكفّ الضراعة إلى المولى -عز وجل- أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين خير الجزاء، على رعايتهم واهتمامهم وحرصهم على سلامة ضيوف الرحمن وتوفيرهم كل احتياجات الحجاج، مشيدًا بجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في تهيئة المواقيت وتجهيزها بأعلى مستوى الخدمة تحقيقًا لتطلعات قيادة هذه الدولة.

بينما قال الحاج وسيم راجا من الهند، قادم من العاصمة الرياض لأداء فريضة الحج: إن الإجراءات الاحترازية التي طبقت من المشرفين من أفراد وزارة الشؤون الإسلامية داخل ميقات قرن المنازل تضمن سلامة مرتاديه، مثمنًا ما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان من دور مميز، مفتخرًا بأننا نعيش في المملكة العربية السعودية، فجزى الله الملك وولي عهده خير الجزاء.

أما الحاج محمد نصار أحمد من الهند، فقد أوضح أن اليوم نشاهد الحجاج يعودون وسط منظومة من الخدمات المميزة التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية من خلال هذا الميقات الذي شهد تطورًا كبيرًا من كافة المجالات، سواء من فرش السجاد الفاخر وتوفير دعاة للرد على استفسارات الحجاج، والحد من انتشار هذا الفيروس، وإعادة الحياة إلى طبيعتها بتوفيرها للقاحات وتطبيقها للإجراءات الاحترازية، سائلًا الله أن يحفظ هذه البلاد المباركة وقيادتها الرشيدة وأهلها الكرام من كل سوء ومكروه وجميع بلاد المسلمين.


وتشارك "سبق" في التغطية الإعلامية والحصرية للحج الاستثنائي في رصد الجهود والخدمات التي تقدمها مختلف قطاعات الدولة لحظة بلحظة ضمن الوفود الإعلامية المكلفة بالتغطية للحج الاستثنائي هذا العام.

17 يوليو 2021 - 7 ذو الحجة 1442
10:45 AM

ميقات قرن المنازل يفتح ذراعيه لاستقبال ضيوف الرحمن.. ماذا قال أوائل الحجاج؟

تثمين اهتمام القيادة والإشادة بالخدمات المقدمة من "الشؤون الإسلامية" في الصدارة

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عبدالله العنزي - الرياض
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استقبل ميقات قرن المنازل، عددًا من حجاج بيت الله الحرام القادمين للحج هذا العام، وسط خدمات متكاملة وفرتها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبمتابعة دؤوبة من ولي عهده الأمير محمد بن سلمان – يحفظهما الله - اللذين يوليان ضيوف الرحمن مزيد عناية ورعاية.

وفي التفاصيل: أشاد الحجاج بحسن التنظيم لحج هذا العام الاستثنائي رغم ظروف الجائحة في ظل تطبيق البروتوكولات الصحية التي فرضتها الجهات المختصة بالمملكة لمنع تفشّي فيروس كورونا المستجد، منوهين إلى جهود كافة القطاعات وعلى رأسها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في تهيئة المواقيت وتجهيزها بأعلى مستوى للخدمة؛ تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة.

جاء ذلك في تصريحات لهم لدى وصولهم ضمن أوائل القادمين للحج من ضيوف الرحمن في أكبر ميقات، وهو قرن المنازل بالسيل الكبير استعدادًا للذهاب إلى الديار المقدسة لأداء فريضة الحج في حج هذا العام 1442هـ، مع جموع المسلمين وسط الخدمات المتكاملة من كافة الجهات الحكومية وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة قاصدي المسجد الحرام.

ففي البداية رفع الحاج المعز إبراهيم عبدالله من جمهورية السودان، مقيم بمدينة الرياض، أكفّ الضراعة إلى المولى -عز وجل- أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين خير الجزاء، على رعايتهم واهتمامهم وحرصهم على سلامة ضيوف الرحمن وتوفيرهم كل احتياجات الحجاج، مشيدًا بجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في تهيئة المواقيت وتجهيزها بأعلى مستوى الخدمة تحقيقًا لتطلعات قيادة هذه الدولة.

بينما قال الحاج وسيم راجا من الهند، قادم من العاصمة الرياض لأداء فريضة الحج: إن الإجراءات الاحترازية التي طبقت من المشرفين من أفراد وزارة الشؤون الإسلامية داخل ميقات قرن المنازل تضمن سلامة مرتاديه، مثمنًا ما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان من دور مميز، مفتخرًا بأننا نعيش في المملكة العربية السعودية، فجزى الله الملك وولي عهده خير الجزاء.

أما الحاج محمد نصار أحمد من الهند، فقد أوضح أن اليوم نشاهد الحجاج يعودون وسط منظومة من الخدمات المميزة التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية من خلال هذا الميقات الذي شهد تطورًا كبيرًا من كافة المجالات، سواء من فرش السجاد الفاخر وتوفير دعاة للرد على استفسارات الحجاج، والحد من انتشار هذا الفيروس، وإعادة الحياة إلى طبيعتها بتوفيرها للقاحات وتطبيقها للإجراءات الاحترازية، سائلًا الله أن يحفظ هذه البلاد المباركة وقيادتها الرشيدة وأهلها الكرام من كل سوء ومكروه وجميع بلاد المسلمين.


وتشارك "سبق" في التغطية الإعلامية والحصرية للحج الاستثنائي في رصد الجهود والخدمات التي تقدمها مختلف قطاعات الدولة لحظة بلحظة ضمن الوفود الإعلامية المكلفة بالتغطية للحج الاستثنائي هذا العام.

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