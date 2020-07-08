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الكويت تعلن شفاء 593 حالة من كورونا و65 إصابة جديدة في ليبيا

الصحة الكويتية: إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 42.108

سجلت الكويت خلال الـ 24 ساعة الماضية، 593 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد.

وأفادت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 42.108 حالات، مؤكدةً تماثل تلك الحالات للشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

كما أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم، تسجيل 65 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا، وحالة وفاة واحدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأوضح بيان للمركز أنه تم تسجيل 26 حالة شفاء ليكون إجمالي المتعافين 295، فيما سجلت البلدية حالة وفاة ليرتفع عدد الوفيات في ليبيا من جراء الإصابة بالفيروس إلى 35.

ووفق إحصائيات المركز، فإن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا منذ ظهور الجائحة ارتفع إلى 1182 حالة، منها 852 حالة نشطة، و295 متعافياً، بينما تم تسجيل 35 حالة وفاة.

الكويت فيروس كورونا الجديد

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الكويت تعلن شفاء 593 حالة من كورونا و65 إصابة جديدة في ليبيا
سبق

سجلت الكويت خلال الـ 24 ساعة الماضية، 593 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد.

وأفادت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 42.108 حالات، مؤكدةً تماثل تلك الحالات للشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

كما أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم، تسجيل 65 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا، وحالة وفاة واحدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأوضح بيان للمركز أنه تم تسجيل 26 حالة شفاء ليكون إجمالي المتعافين 295، فيما سجلت البلدية حالة وفاة ليرتفع عدد الوفيات في ليبيا من جراء الإصابة بالفيروس إلى 35.

ووفق إحصائيات المركز، فإن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا منذ ظهور الجائحة ارتفع إلى 1182 حالة، منها 852 حالة نشطة، و295 متعافياً، بينما تم تسجيل 35 حالة وفاة.

08 يوليو 2020 - 17 ذو القعدة 1441
10:16 AM

الكويت تعلن شفاء 593 حالة من كورونا و65 إصابة جديدة في ليبيا

الصحة الكويتية: إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 42.108

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت الكويت خلال الـ 24 ساعة الماضية، 593 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد.

وأفادت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 42.108 حالات، مؤكدةً تماثل تلك الحالات للشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

كما أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم، تسجيل 65 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا، وحالة وفاة واحدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأوضح بيان للمركز أنه تم تسجيل 26 حالة شفاء ليكون إجمالي المتعافين 295، فيما سجلت البلدية حالة وفاة ليرتفع عدد الوفيات في ليبيا من جراء الإصابة بالفيروس إلى 35.

ووفق إحصائيات المركز، فإن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا منذ ظهور الجائحة ارتفع إلى 1182 حالة، منها 852 حالة نشطة، و295 متعافياً، بينما تم تسجيل 35 حالة وفاة.

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