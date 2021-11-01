النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

رغم نصيحة الأطباء لها بالراحة.. ملكة بريطانيا تقود سيارةً خارج قلعة ويندسور

ارتدت غطاء رأس ونظارة شمسية

‬ظهرت الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، اليوم الاثنين، تقود سيارتها بنفسها حول ضيعتها بقلعة ويندسور، رغم نصيحة الأطباء لها بالراحة لمدة أسبوعين من الواجبات الملكية.

وفي الصورة التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي، بدت الملكة البالغة من العمر 95 عاماً، خلف مقود السيارة بغطاء رأس ونظارة شمسية.

واضطرت الملكة الشهر الماضي إلى إلغاء بعض الارتباطات المزمعة، وقضت ليلة في المستشفى؛ بسبب وعكة غير محددة، وكانت تلك أول ليلة تقضيها بمستشفى منذ سنوات.

وأعلن قصر بكنغهام أن أطباءها أمروها بالراحة، وتجنّب الزيارات الرسمية لمدة أسبوعين على الأقل، ومن بين الارتباطات التي اضطرّت للانسحاب منها حفل استقبال بمناسبة افتتاح قمة الأمم المتحدة للمناخ "كوب 26"، التي انطلقت أمس في أسكتلندا.

الرئيسية/ محطات

اعلان
رغم نصيحة الأطباء لها بالراحة.. ملكة بريطانيا تقود سيارةً خارج قلعة ويندسور
سبق

‬ظهرت الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، اليوم الاثنين، تقود سيارتها بنفسها حول ضيعتها بقلعة ويندسور، رغم نصيحة الأطباء لها بالراحة لمدة أسبوعين من الواجبات الملكية.

وفي الصورة التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي، بدت الملكة البالغة من العمر 95 عاماً، خلف مقود السيارة بغطاء رأس ونظارة شمسية.

واضطرت الملكة الشهر الماضي إلى إلغاء بعض الارتباطات المزمعة، وقضت ليلة في المستشفى؛ بسبب وعكة غير محددة، وكانت تلك أول ليلة تقضيها بمستشفى منذ سنوات.

وأعلن قصر بكنغهام أن أطباءها أمروها بالراحة، وتجنّب الزيارات الرسمية لمدة أسبوعين على الأقل، ومن بين الارتباطات التي اضطرّت للانسحاب منها حفل استقبال بمناسبة افتتاح قمة الأمم المتحدة للمناخ "كوب 26"، التي انطلقت أمس في أسكتلندا.

01 نوفمبر 2021 - 26 ربيع الأول 1443
06:21 PM

رغم نصيحة الأطباء لها بالراحة.. ملكة بريطانيا تقود سيارةً خارج قلعة ويندسور

ارتدت غطاء رأس ونظارة شمسية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
8
10,889

‬ظهرت الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، اليوم الاثنين، تقود سيارتها بنفسها حول ضيعتها بقلعة ويندسور، رغم نصيحة الأطباء لها بالراحة لمدة أسبوعين من الواجبات الملكية.

وفي الصورة التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي، بدت الملكة البالغة من العمر 95 عاماً، خلف مقود السيارة بغطاء رأس ونظارة شمسية.

واضطرت الملكة الشهر الماضي إلى إلغاء بعض الارتباطات المزمعة، وقضت ليلة في المستشفى؛ بسبب وعكة غير محددة، وكانت تلك أول ليلة تقضيها بمستشفى منذ سنوات.

وأعلن قصر بكنغهام أن أطباءها أمروها بالراحة، وتجنّب الزيارات الرسمية لمدة أسبوعين على الأقل، ومن بين الارتباطات التي اضطرّت للانسحاب منها حفل استقبال بمناسبة افتتاح قمة الأمم المتحدة للمناخ "كوب 26"، التي انطلقت أمس في أسكتلندا.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,961
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,911
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,057
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,140

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة