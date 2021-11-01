رغم نصيحة الأطباء لها بالراحة.. ملكة بريطانيا تقود سيارةً خارج قلعة ويندسور

ارتدت غطاء رأس ونظارة شمسية

‬ظهرت الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، اليوم الاثنين، تقود سيارتها بنفسها حول ضيعتها بقلعة ويندسور، رغم نصيحة الأطباء لها بالراحة لمدة أسبوعين من الواجبات الملكية.

وفي الصورة التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي، بدت الملكة البالغة من العمر 95 عاماً، خلف مقود السيارة بغطاء رأس ونظارة شمسية.

واضطرت الملكة الشهر الماضي إلى إلغاء بعض الارتباطات المزمعة، وقضت ليلة في المستشفى؛ بسبب وعكة غير محددة، وكانت تلك أول ليلة تقضيها بمستشفى منذ سنوات.

وأعلن قصر بكنغهام أن أطباءها أمروها بالراحة، وتجنّب الزيارات الرسمية لمدة أسبوعين على الأقل، ومن بين الارتباطات التي اضطرّت للانسحاب منها حفل استقبال بمناسبة افتتاح قمة الأمم المتحدة للمناخ "كوب 26"، التي انطلقت أمس في أسكتلندا.