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الشهري يُرزق بنجله الأول "فادي"

رزق يونس علي محمد الشهري، المرشد الطلابي في متوسطة الأمين بجمعة أثرب في محافظة بارق، بنجله الأول الذي اتفق مع حرمه على تسميته "فادي".

"سبق" تبارك للشهري، جعله الله من مواليد السعادة.

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الشهري يُرزق بنجله الأول "فادي"
سبق

رزق يونس علي محمد الشهري، المرشد الطلابي في متوسطة الأمين بجمعة أثرب في محافظة بارق، بنجله الأول الذي اتفق مع حرمه على تسميته "فادي".

"سبق" تبارك للشهري، جعله الله من مواليد السعادة.

28 أغسطس 2020 - 9 محرّم 1442
07:32 PM

الشهري يُرزق بنجله الأول "فادي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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رزق يونس علي محمد الشهري، المرشد الطلابي في متوسطة الأمين بجمعة أثرب في محافظة بارق، بنجله الأول الذي اتفق مع حرمه على تسميته "فادي".

"سبق" تبارك للشهري، جعله الله من مواليد السعادة.

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