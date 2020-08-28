الشهري يُرزق بنجله الأول "فادي"

رزق يونس علي محمد الشهري، المرشد الطلابي في متوسطة الأمين بجمعة أثرب في محافظة بارق، بنجله الأول الذي اتفق مع حرمه على تسميته "فادي".
"سبق" تبارك للشهري، جعله الله من مواليد السعادة.
رزق يونس علي محمد الشهري، المرشد الطلابي في متوسطة الأمين بجمعة أثرب في محافظة بارق، بنجله الأول الذي اتفق مع حرمه على تسميته "فادي".
"سبق" تبارك للشهري، جعله الله من مواليد السعادة.
رزق يونس علي محمد الشهري، المرشد الطلابي في متوسطة الأمين بجمعة أثرب في محافظة بارق، بنجله الأول الذي اتفق مع حرمه على تسميته "فادي".
"سبق" تبارك للشهري، جعله الله من مواليد السعادة.
رزق يونس علي محمد الشهري، المرشد الطلابي في متوسطة الأمين بجمعة أثرب في محافظة بارق، بنجله الأول الذي اتفق مع حرمه على تسميته "فادي".
"سبق" تبارك للشهري، جعله الله من مواليد السعادة.