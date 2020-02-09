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"السومة" يعلّق على انتقاله للأهلي المصري بمقطع فيديو

ردّ السوري عمر السومة مهاجم "الأهلي"، على التقارير الصحفية التي تحدثت عن انتقاله للأهلي المصري.

وقال "السومة" في مقطع فيديو عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "أوجّه رسالة لجمهور الأهلي المصري أن كل ما أثير عن انتقالي كان فقط عبر السوشيال ميديا، ولم يتحدث معي أحد بشكل رسمي".

وأضاف: الأهلي المصري فريق كبير، ولكني مرتبط بعقد مع الأهلي وأحترم تعاقدي.

وتابع المهاجم السوري: "كان لديّ عروض أوروبية عديدة من الدوري الإنجليزي والسويسري وغيرهما، لكن لم تتم الأمور".

وأكد "السومة" أن عقده يمتد لنهاية الموسم المقبل، وأن الفريق مرّ بظروف صعبة في الموسم الحالي من إصابات وغيرها أثرت على مسيرته، ولكن الأمور ستتحسن بوجود الأمير منصور بن مشعل (رئيس هيئة أعضاء الشرف بالنادي المشرف العام على الكرة بالنادي) والإدارة الجديدة.

وتابع: "المدرب السويسري كريستيان جروس جاء بعد بداية الموسم ومن الطبيعي أن يحتاج لبعض الوقت لتسير الأمور بشكل أفضل".

عمر السومة الأهلي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"السومة" يعلّق على انتقاله للأهلي المصري بمقطع فيديو
سبق

ردّ السوري عمر السومة مهاجم "الأهلي"، على التقارير الصحفية التي تحدثت عن انتقاله للأهلي المصري.

وقال "السومة" في مقطع فيديو عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "أوجّه رسالة لجمهور الأهلي المصري أن كل ما أثير عن انتقالي كان فقط عبر السوشيال ميديا، ولم يتحدث معي أحد بشكل رسمي".

وأضاف: الأهلي المصري فريق كبير، ولكني مرتبط بعقد مع الأهلي وأحترم تعاقدي.

وتابع المهاجم السوري: "كان لديّ عروض أوروبية عديدة من الدوري الإنجليزي والسويسري وغيرهما، لكن لم تتم الأمور".

وأكد "السومة" أن عقده يمتد لنهاية الموسم المقبل، وأن الفريق مرّ بظروف صعبة في الموسم الحالي من إصابات وغيرها أثرت على مسيرته، ولكن الأمور ستتحسن بوجود الأمير منصور بن مشعل (رئيس هيئة أعضاء الشرف بالنادي المشرف العام على الكرة بالنادي) والإدارة الجديدة.

وتابع: "المدرب السويسري كريستيان جروس جاء بعد بداية الموسم ومن الطبيعي أن يحتاج لبعض الوقت لتسير الأمور بشكل أفضل".

09 فبراير 2020 - 15 جمادى الآخر 1441
07:19 PM

"السومة" يعلّق على انتقاله للأهلي المصري بمقطع فيديو

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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ردّ السوري عمر السومة مهاجم "الأهلي"، على التقارير الصحفية التي تحدثت عن انتقاله للأهلي المصري.

وقال "السومة" في مقطع فيديو عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "أوجّه رسالة لجمهور الأهلي المصري أن كل ما أثير عن انتقالي كان فقط عبر السوشيال ميديا، ولم يتحدث معي أحد بشكل رسمي".

وأضاف: الأهلي المصري فريق كبير، ولكني مرتبط بعقد مع الأهلي وأحترم تعاقدي.

وتابع المهاجم السوري: "كان لديّ عروض أوروبية عديدة من الدوري الإنجليزي والسويسري وغيرهما، لكن لم تتم الأمور".

وأكد "السومة" أن عقده يمتد لنهاية الموسم المقبل، وأن الفريق مرّ بظروف صعبة في الموسم الحالي من إصابات وغيرها أثرت على مسيرته، ولكن الأمور ستتحسن بوجود الأمير منصور بن مشعل (رئيس هيئة أعضاء الشرف بالنادي المشرف العام على الكرة بالنادي) والإدارة الجديدة.

وتابع: "المدرب السويسري كريستيان جروس جاء بعد بداية الموسم ومن الطبيعي أن يحتاج لبعض الوقت لتسير الأمور بشكل أفضل".

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