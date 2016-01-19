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"شؤون الحرمين" توفر ٨٠٠٠ عربة مجانية للمحتاجين من المعتمرين والزوار

عبر ثلاثة مكاتب في خيام فرز المعتمرين بالشبيكة والساحة الشرقية

وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عربات مجانية للمحتاجين من المعتمرين والزوار عبر ثلاثة مكاتب بيع جديدة لتذاكر عربات التنقل بالمسجد الحرام، وذلك في خيام فرز المعتمرين في الشبيكة، والساحة الشرقية.

وأوضح مدير إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام أحمد المقاطي، أن الإدارة وفرت كذلك الحجز عن طريق تطبيق تنقل؛ وذلك لتسهيل عملية الشراء للمستفيدين، مشيرًا إلى أنه -مع البدء في تطبيق الإجراءات الاحترازية- قامت الإدارة بتعقيم وتطهير العربات الكهربائية واليدوية "المجانية" بعد كل مستخدم؛ حرصًا منها على اتباع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والاشتراطات الصحية؛ لكي يؤدي ضيوف الرحمن نسكهم بيسر واطمئنان.

وأفاد المقاطي بأن الإدارة جندت "180" موظفًا، يقومون بعمل جولات ميدانية مكثفة لمراقبة سير العمل، مقسمين إلى عدة فرق، يتابعون مسارات سير العربات وتنظيم عملها، وكذلك مراقبة تحركات العربات، والتأكد من وجودها بالمكان المخصص لها، وأيضًا تشرف على دافعي تلك العربات ومنحهم تصاريح العمل لمن تنطبق عليه شروط إصدار التصاريح له.

وبيَّن أن الإدارة وفرت أكثر من "8000" عربة؛ منها "5000" عربة عادية، و"3000" عربة كهربائية لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والمرضى؛ لكي يؤدي قاصدو بيت الله العتيق عباداتهم بكل راحة وطمأنينة، وسط منظومة من الخدمات والإجراءات الاحترازية التي تعمل بها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ لضمان سلامة ضيوف الرحمن من معتمرين ومصلين.

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"شؤون الحرمين" توفر ٨٠٠٠ عربة مجانية للمحتاجين من المعتمرين والزوار
سبق

وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عربات مجانية للمحتاجين من المعتمرين والزوار عبر ثلاثة مكاتب بيع جديدة لتذاكر عربات التنقل بالمسجد الحرام، وذلك في خيام فرز المعتمرين في الشبيكة، والساحة الشرقية.

وأوضح مدير إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام أحمد المقاطي، أن الإدارة وفرت كذلك الحجز عن طريق تطبيق تنقل؛ وذلك لتسهيل عملية الشراء للمستفيدين، مشيرًا إلى أنه -مع البدء في تطبيق الإجراءات الاحترازية- قامت الإدارة بتعقيم وتطهير العربات الكهربائية واليدوية "المجانية" بعد كل مستخدم؛ حرصًا منها على اتباع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والاشتراطات الصحية؛ لكي يؤدي ضيوف الرحمن نسكهم بيسر واطمئنان.

وأفاد المقاطي بأن الإدارة جندت "180" موظفًا، يقومون بعمل جولات ميدانية مكثفة لمراقبة سير العمل، مقسمين إلى عدة فرق، يتابعون مسارات سير العربات وتنظيم عملها، وكذلك مراقبة تحركات العربات، والتأكد من وجودها بالمكان المخصص لها، وأيضًا تشرف على دافعي تلك العربات ومنحهم تصاريح العمل لمن تنطبق عليه شروط إصدار التصاريح له.

وبيَّن أن الإدارة وفرت أكثر من "8000" عربة؛ منها "5000" عربة عادية، و"3000" عربة كهربائية لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والمرضى؛ لكي يؤدي قاصدو بيت الله العتيق عباداتهم بكل راحة وطمأنينة، وسط منظومة من الخدمات والإجراءات الاحترازية التي تعمل بها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ لضمان سلامة ضيوف الرحمن من معتمرين ومصلين.

19 يناير 2022 - 16 جمادى الآخر 1443
06:39 PM

"شؤون الحرمين" توفر ٨٠٠٠ عربة مجانية للمحتاجين من المعتمرين والزوار

عبر ثلاثة مكاتب في خيام فرز المعتمرين بالشبيكة والساحة الشرقية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عربات مجانية للمحتاجين من المعتمرين والزوار عبر ثلاثة مكاتب بيع جديدة لتذاكر عربات التنقل بالمسجد الحرام، وذلك في خيام فرز المعتمرين في الشبيكة، والساحة الشرقية.

وأوضح مدير إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام أحمد المقاطي، أن الإدارة وفرت كذلك الحجز عن طريق تطبيق تنقل؛ وذلك لتسهيل عملية الشراء للمستفيدين، مشيرًا إلى أنه -مع البدء في تطبيق الإجراءات الاحترازية- قامت الإدارة بتعقيم وتطهير العربات الكهربائية واليدوية "المجانية" بعد كل مستخدم؛ حرصًا منها على اتباع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والاشتراطات الصحية؛ لكي يؤدي ضيوف الرحمن نسكهم بيسر واطمئنان.

وأفاد المقاطي بأن الإدارة جندت "180" موظفًا، يقومون بعمل جولات ميدانية مكثفة لمراقبة سير العمل، مقسمين إلى عدة فرق، يتابعون مسارات سير العربات وتنظيم عملها، وكذلك مراقبة تحركات العربات، والتأكد من وجودها بالمكان المخصص لها، وأيضًا تشرف على دافعي تلك العربات ومنحهم تصاريح العمل لمن تنطبق عليه شروط إصدار التصاريح له.

وبيَّن أن الإدارة وفرت أكثر من "8000" عربة؛ منها "5000" عربة عادية، و"3000" عربة كهربائية لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والمرضى؛ لكي يؤدي قاصدو بيت الله العتيق عباداتهم بكل راحة وطمأنينة، وسط منظومة من الخدمات والإجراءات الاحترازية التي تعمل بها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ لضمان سلامة ضيوف الرحمن من معتمرين ومصلين.

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