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أمير الجوف يقف على سير العمل في طريقي الملك سعود والعرب بسكاكا‎

أكد أهمية استكمال مشروعات الطرق وفتحها أمام المواطنين لتسهيل حركة السير

وقف أمير منطقة الجوف الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز على بعض الأعمال التطويرية التي تقوم بها الأمانة والجهود المبذولة في تنفيذ طريق الملك سعود وشارع العرب بمدينة سكاكا، والأعمال الخاصة بتحسين وضع تجمع المياه في وسط المدينة وجهودهم في هذا الجانب، وفق خطة عمل وبرنامج زمني محدد.

وثمّن الأمير بدر بن سلطان هذه الجهود والأعمال ووضوح الخطة لكل عمل والموعد الزمني المقرر للتسليم، مؤكداً الاستمرار في استكمال الطرق التي تم نزع ملكياتها وفتحها أمام المواطنين؛ لتسهيل حركة السير، وفك الاختناقات عن بعض الطرق الرئيسية داخل المدنية.

وتأتي هذه الجولة حرصاً من أمير المنطقة الدائم على متابعة سير العمل في المشاريع وخاصة ما يمس المواطن بشكل مباشر في الخدمات الأساسية، حيث رافقه فيها أمين منطقة الجوف المهندس درويش بن علي الغامدي، الذي أطلعه على المنجز من هذه الأعمال على أرض الواقع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الجوف يقف على سير العمل في طريقي الملك سعود والعرب بسكاكا‎
سبق

وقف أمير منطقة الجوف الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز على بعض الأعمال التطويرية التي تقوم بها الأمانة والجهود المبذولة في تنفيذ طريق الملك سعود وشارع العرب بمدينة سكاكا، والأعمال الخاصة بتحسين وضع تجمع المياه في وسط المدينة وجهودهم في هذا الجانب، وفق خطة عمل وبرنامج زمني محدد.

وثمّن الأمير بدر بن سلطان هذه الجهود والأعمال ووضوح الخطة لكل عمل والموعد الزمني المقرر للتسليم، مؤكداً الاستمرار في استكمال الطرق التي تم نزع ملكياتها وفتحها أمام المواطنين؛ لتسهيل حركة السير، وفك الاختناقات عن بعض الطرق الرئيسية داخل المدنية.

وتأتي هذه الجولة حرصاً من أمير المنطقة الدائم على متابعة سير العمل في المشاريع وخاصة ما يمس المواطن بشكل مباشر في الخدمات الأساسية، حيث رافقه فيها أمين منطقة الجوف المهندس درويش بن علي الغامدي، الذي أطلعه على المنجز من هذه الأعمال على أرض الواقع.

06 سبتمبر 2018 - 26 ذو الحجة 1439
09:53 AM

أمير الجوف يقف على سير العمل في طريقي الملك سعود والعرب بسكاكا‎

أكد أهمية استكمال مشروعات الطرق وفتحها أمام المواطنين لتسهيل حركة السير

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صحيفة سبق الإلكترونية - الجوف
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وقف أمير منطقة الجوف الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز على بعض الأعمال التطويرية التي تقوم بها الأمانة والجهود المبذولة في تنفيذ طريق الملك سعود وشارع العرب بمدينة سكاكا، والأعمال الخاصة بتحسين وضع تجمع المياه في وسط المدينة وجهودهم في هذا الجانب، وفق خطة عمل وبرنامج زمني محدد.

وثمّن الأمير بدر بن سلطان هذه الجهود والأعمال ووضوح الخطة لكل عمل والموعد الزمني المقرر للتسليم، مؤكداً الاستمرار في استكمال الطرق التي تم نزع ملكياتها وفتحها أمام المواطنين؛ لتسهيل حركة السير، وفك الاختناقات عن بعض الطرق الرئيسية داخل المدنية.

وتأتي هذه الجولة حرصاً من أمير المنطقة الدائم على متابعة سير العمل في المشاريع وخاصة ما يمس المواطن بشكل مباشر في الخدمات الأساسية، حيث رافقه فيها أمين منطقة الجوف المهندس درويش بن علي الغامدي، الذي أطلعه على المنجز من هذه الأعمال على أرض الواقع.

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