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هطولات ورياح ورؤية تتدنى.. "الأرصاد" تنبه الباحة و5 من محافظاتها

حالة تستمر لـ7 مساء.. و"المدني" يحذّر ويدعو لاتباع التعليمات والإرشادات

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من أمطار رعدية تُصحَب برياح نشطة سطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: (العقيق، والمندق، وبلجرشي، والمخواة، وقلوة والأجزاء المجاورة لها)، تستمر حتى الساعة 7 مساءً.

وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، تنبيهاتها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

الباحة أمطار حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هطولات ورياح ورؤية تتدنى.. "الأرصاد" تنبه الباحة و5 من محافظاتها
سبق

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من أمطار رعدية تُصحَب برياح نشطة سطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: (العقيق، والمندق، وبلجرشي، والمخواة، وقلوة والأجزاء المجاورة لها)، تستمر حتى الساعة 7 مساءً.

وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، تنبيهاتها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

04 يونيو 2020 - 12 شوّال 1441
11:04 AM

هطولات ورياح ورؤية تتدنى.. "الأرصاد" تنبه الباحة و5 من محافظاتها

حالة تستمر لـ7 مساء.. و"المدني" يحذّر ويدعو لاتباع التعليمات والإرشادات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من أمطار رعدية تُصحَب برياح نشطة سطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: (العقيق، والمندق، وبلجرشي، والمخواة، وقلوة والأجزاء المجاورة لها)، تستمر حتى الساعة 7 مساءً.

وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، تنبيهاتها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

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