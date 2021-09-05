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السديس يندد بالهجمات الإرهابية ضد الأعيان المدنية ويشيد بأبطال الدفاع الجوية

رئيس شؤون الحرمين: مستنكرة لا تُرضي الله وليس من منهج الشريعة الإسلامية

ندد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بالهجمات الإرهابية ضد الأعيان المدنية ويشيد بأبطال الدفاعات الجوية.

وقال: إن الهجمات التي تقوم بها المليشيات الحوثية من استهدافها للمواطنين العزل والمنشآت، مستنكرة لا تُرضي الله وليس من منهج الشريعة الإسلامية.

وأشاد بأبطال الدفاع الجوية الذين تصدوا لهذه الهجمات الإرهابية الغاشمة، وبفضل الله ثم بفضلهم كانوا بالمرصاد لهم.

ودعا الله سبحانه وتعالى أن يعز بلاد الحرمين وقادتها، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- وأن يعزهم ويعينهم ويسدد خطاهم، ويوفق رجال القوات الجوية والقوات المسلحة المرابطين على الثغور ويحفظهم ويسدد رميهم ويشفي جرحاهم ويتقبل شهداءهم وينصرهم على عدونا وعدوهم.

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السديس يندد بالهجمات الإرهابية ضد الأعيان المدنية ويشيد بأبطال الدفاع الجوية
سبق

ندد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بالهجمات الإرهابية ضد الأعيان المدنية ويشيد بأبطال الدفاعات الجوية.

وقال: إن الهجمات التي تقوم بها المليشيات الحوثية من استهدافها للمواطنين العزل والمنشآت، مستنكرة لا تُرضي الله وليس من منهج الشريعة الإسلامية.

وأشاد بأبطال الدفاع الجوية الذين تصدوا لهذه الهجمات الإرهابية الغاشمة، وبفضل الله ثم بفضلهم كانوا بالمرصاد لهم.

ودعا الله سبحانه وتعالى أن يعز بلاد الحرمين وقادتها، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- وأن يعزهم ويعينهم ويسدد خطاهم، ويوفق رجال القوات الجوية والقوات المسلحة المرابطين على الثغور ويحفظهم ويسدد رميهم ويشفي جرحاهم ويتقبل شهداءهم وينصرهم على عدونا وعدوهم.

05 سبتمبر 2021 - 28 محرّم 1443
08:33 AM

السديس يندد بالهجمات الإرهابية ضد الأعيان المدنية ويشيد بأبطال الدفاع الجوية

رئيس شؤون الحرمين: مستنكرة لا تُرضي الله وليس من منهج الشريعة الإسلامية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ندد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بالهجمات الإرهابية ضد الأعيان المدنية ويشيد بأبطال الدفاعات الجوية.

وقال: إن الهجمات التي تقوم بها المليشيات الحوثية من استهدافها للمواطنين العزل والمنشآت، مستنكرة لا تُرضي الله وليس من منهج الشريعة الإسلامية.

وأشاد بأبطال الدفاع الجوية الذين تصدوا لهذه الهجمات الإرهابية الغاشمة، وبفضل الله ثم بفضلهم كانوا بالمرصاد لهم.

ودعا الله سبحانه وتعالى أن يعز بلاد الحرمين وقادتها، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- وأن يعزهم ويعينهم ويسدد خطاهم، ويوفق رجال القوات الجوية والقوات المسلحة المرابطين على الثغور ويحفظهم ويسدد رميهم ويشفي جرحاهم ويتقبل شهداءهم وينصرهم على عدونا وعدوهم.

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