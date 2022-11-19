الرئيس الأفغاني يعلن الانتصار على "داعش"

طالب بمعاملة إنسانية لمستسلمي التنظيم

أعلن الرئيس الأفغاني أشرف غني، اليوم (الثلاثاء)، الانتصار على تنظيم "داعش" الإرهابي في أفغانستان.

ونقلت "رويترز" عن "غني" قوله خلال تجمع لزعماء قبائل ومسؤولين في جلال أباد وذلك بعد ساعات من تبادل للمحتجزين مع حركة طالبان، الذي أنعش الآمال بتوقف العنف في البلاد: "لم يكن أحد يصدق قبل عام أننا سنصمد ونعلن اليوم أننا محونا داعش."

وطالب الرئيس الأفغاني السلطات بمعاملة مقاتلي "داعش" الذين استسلموا مع أسرهم بشكل إنساني.

واستسلم أكثر من 600 مقاتل من "داعش" مع أسرهم للحكومة الأفغانية خلال الأسابيع المنصرمة.