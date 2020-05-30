جامعة أم القرى تنظِّم لقاءات تعريفية لخريجي المرحلة الثانوية 8 شوال

بعنوان "رحلتك الجامعية ابدأها صح" عبر منصة "ويبكس"

تنظِّم جامعة أم القرى، ممثلة في كلية الهندسة والعمارة الإسلامية، يومَي 8 و9 شوال الجاري سلسلة لقاءات تعريفية لخريجي المرحلة الثانوية بعنوان "رحلتك الجامعية ابدأها صح"، وذلك عبر المنصة الافتراضية "ويبكس".

يأتي ذلك بالتعاون مع عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد تعزيزًا لمبدأ الخدمة الاجتماعية في ظل الظروف الراهنة والتباعد الاجتماعي الذي فرضه فيروس كورونا المستجد.

وقال عميد كلية الهندسة والعمارة الإسلامية، د. أحمد الأحمدي، إن برنامج المبادرة يأتي في سياق حرص الجامعة على تعريف خريجي الثانوية العامة بالتخصصات المتاحة ومتطلبات القبول بها؛ وذلك لتمكينهم من اختيار التخصص الجامعي على دراية كاملة بخطته الدراسية، ومجالاته، ومستقبله المهني في مرحلة ما بعد التخرج، وذلك عبر ستة لقاءات، يقدمها أعضاء هيئة التدريس بالكلية حول التعريف بالكلية، وقسم الهندسة الميكانيكية، والكهربائية، والمدنية، وقسم العمارة الإسلامية.

يُذكر أن اللقاءات تتناول ثلاث مراحل شاملة لمستهدفات برامج الكلية، تتضمن: مرحلة ما قبل الانضمام للمبادرة، وفيها يحدد الطالب القسم الملائم له ولرغباته، ويطلع على التخصصات المتاحة في الكلية ومساراتها وبرامجها الدراسية، إضافة إلى التركيز في مرحلة الالتحاق بالبرنامج على تعزيز المهارات الأساسية التي يجب على الطالب إجادتها، سواء خلال مسيرته التعليمية، أو بحسب احتياجات سوق العمل.

كما تسهم مرحلة ما بعد التخرج من البرنامج في وضع التصور الكامل لدى الطالب بمجالات وفرص العمل المختلفة.