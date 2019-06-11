النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 3733 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 116021

"الصحة" تعلن تسجيل 3733 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 116021

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 11 يونيو 2020، تسجيل 3733 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 116021 حالة .

وأكدت الوزارة تسجيل 2056 حالة تعافي ليرتفع إجمالي المتعافين لـ 80019 حالة وتم الإعلان عن 38 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 857 حالة .

وأوضحت الوزارة أن الحالات النشطة بلغت 35145 حالة فيما وصل عدد الحالات الحرجة لـ 1738 حالة .

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الصحة" تعلن تسجيل 3733 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 116021
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 11 يونيو 2020، تسجيل 3733 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 116021 حالة .

وأكدت الوزارة تسجيل 2056 حالة تعافي ليرتفع إجمالي المتعافين لـ 80019 حالة وتم الإعلان عن 38 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 857 حالة .

وأوضحت الوزارة أن الحالات النشطة بلغت 35145 حالة فيما وصل عدد الحالات الحرجة لـ 1738 حالة .

11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441
03:48 PM
اخر تعديل
11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441
04:42 PM

"الصحة" تعلن تسجيل 3733 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 116021

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
38
73,040

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 11 يونيو 2020، تسجيل 3733 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 116021 حالة .

وأكدت الوزارة تسجيل 2056 حالة تعافي ليرتفع إجمالي المتعافين لـ 80019 حالة وتم الإعلان عن 38 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 857 حالة .

وأوضحت الوزارة أن الحالات النشطة بلغت 35145 حالة فيما وصل عدد الحالات الحرجة لـ 1738 حالة .

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,003
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,601
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,546
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,119

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

رحلة حول عالم الإعلام في (100) يوم

رحلة حول عالم الإعلام في (100) يوم

وحيد بغدادي
الهلال الأحمر وتصوُّر الغيث..!

الهلال الأحمر وتصوُّر الغيث..!

ماجد البريكان
اعمل.. اضحك.. اقرأ.. الأهم لا تستسلم للفراغ

اعمل.. اضحك.. اقرأ.. الأهم لا تستسلم للفراغ

حسن آل عمير
حلول "السكيورتي" لدى التقاعد وبنك الخبرة

حلول "السكيورتي" لدى التقاعد وبنك الخبرة

عبدالغني الشيخ
ما شبعتم نومًا يا موظفون..؟!

ما شبعتم نومًا يا موظفون..؟!

أحمد عجب
متى نتوقف عن الركض؟!

متى نتوقف عن الركض؟!

غسان محمد عسيلان
أول صلاة جمعة بعد منع التجوُّل

أول صلاة جمعة بعد منع التجوُّل

عبدالرحمن المرشد
يستصرخ: "أعينوني على ابني"!!

يستصرخ: "أعينوني على ابني"!!

ساير المنيعي
سري للغاية..

سري للغاية..

بدر الغامدي
التصادم يصنع المارد

التصادم يصنع المارد

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة