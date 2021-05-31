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"تقويم التعليم والتدريب" تعتمد 9 برامج أكاديمية بجامعة جازان

منها الطب والعلاج الطبيعي والتغذية السريرية والمختبرات والأشعة

أعلن رئيس جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، حصول الجامعة عن اعتماد 9 برامج أكاديمية من هيئة تقويم التعليم والتدريب.

وأشار "القحطاني" إلى أن هذا الإنجاز يأتي كخطوة مهمة لتحقيق أهداف الجامعة الاستراتيجية والتي تلبي تطلعات ولاة أمر هذه البلاد المباركة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، وزير الدفاع، صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- والمساهمة في تحقيق الرؤية السعودية 2030 من خلال برامجها المتنوعة.

وقدّم "القحطاني" شكره لكل القائمين على مشروع الاعتماد البرامجي وجميع منسوبي الجامعة من وكلاء وعمداء والهيئة التدريسية والإدارية والطلاب؛ على ما بذلوه من جهود، كما هنأهم بهذا الإنجاز الكبير.

يشار إلى أن الاعتماد البرامج شمل 9 برامج وتخصصات في كليات الجامعة وهي: برنامج الطب والجراحة بكلية الطب، برنامج طب وجراحة الفم والأسنان بكلية طب الأسنان، برامج العلاج الطبيعي، والتغذية السريرية، المختبرات الطبية، تقنية الأشعة التشخيصية، بكلية العلوم الطبية التطبيقية، برنامج التصميم الداخلي بكلية التصميم والعمارة، برنامج التغذية الإكلينيكية بالكلية الجامعية بأبي عريش، برنامج العلاج الطبيعي بالكلية الجامعية بالعارضة.

رئيس جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تقويم التعليم والتدريب" تعتمد 9 برامج أكاديمية بجامعة جازان
سبق

أعلن رئيس جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، حصول الجامعة عن اعتماد 9 برامج أكاديمية من هيئة تقويم التعليم والتدريب.

وأشار "القحطاني" إلى أن هذا الإنجاز يأتي كخطوة مهمة لتحقيق أهداف الجامعة الاستراتيجية والتي تلبي تطلعات ولاة أمر هذه البلاد المباركة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، وزير الدفاع، صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- والمساهمة في تحقيق الرؤية السعودية 2030 من خلال برامجها المتنوعة.

وقدّم "القحطاني" شكره لكل القائمين على مشروع الاعتماد البرامجي وجميع منسوبي الجامعة من وكلاء وعمداء والهيئة التدريسية والإدارية والطلاب؛ على ما بذلوه من جهود، كما هنأهم بهذا الإنجاز الكبير.

يشار إلى أن الاعتماد البرامج شمل 9 برامج وتخصصات في كليات الجامعة وهي: برنامج الطب والجراحة بكلية الطب، برنامج طب وجراحة الفم والأسنان بكلية طب الأسنان، برامج العلاج الطبيعي، والتغذية السريرية، المختبرات الطبية، تقنية الأشعة التشخيصية، بكلية العلوم الطبية التطبيقية، برنامج التصميم الداخلي بكلية التصميم والعمارة، برنامج التغذية الإكلينيكية بالكلية الجامعية بأبي عريش، برنامج العلاج الطبيعي بالكلية الجامعية بالعارضة.

31 مايو 2021 - 19 شوّال 1442
03:27 PM

"تقويم التعليم والتدريب" تعتمد 9 برامج أكاديمية بجامعة جازان

منها الطب والعلاج الطبيعي والتغذية السريرية والمختبرات والأشعة

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فهد كاملي - جازان
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أعلن رئيس جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، حصول الجامعة عن اعتماد 9 برامج أكاديمية من هيئة تقويم التعليم والتدريب.

وأشار "القحطاني" إلى أن هذا الإنجاز يأتي كخطوة مهمة لتحقيق أهداف الجامعة الاستراتيجية والتي تلبي تطلعات ولاة أمر هذه البلاد المباركة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، وزير الدفاع، صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- والمساهمة في تحقيق الرؤية السعودية 2030 من خلال برامجها المتنوعة.

وقدّم "القحطاني" شكره لكل القائمين على مشروع الاعتماد البرامجي وجميع منسوبي الجامعة من وكلاء وعمداء والهيئة التدريسية والإدارية والطلاب؛ على ما بذلوه من جهود، كما هنأهم بهذا الإنجاز الكبير.

يشار إلى أن الاعتماد البرامج شمل 9 برامج وتخصصات في كليات الجامعة وهي: برنامج الطب والجراحة بكلية الطب، برنامج طب وجراحة الفم والأسنان بكلية طب الأسنان، برامج العلاج الطبيعي، والتغذية السريرية، المختبرات الطبية، تقنية الأشعة التشخيصية، بكلية العلوم الطبية التطبيقية، برنامج التصميم الداخلي بكلية التصميم والعمارة، برنامج التغذية الإكلينيكية بالكلية الجامعية بأبي عريش، برنامج العلاج الطبيعي بالكلية الجامعية بالعارضة.

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