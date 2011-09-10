مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 2,200 سلة غذائية في الشمال السوري

استفاد منها 13,200 شخص

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول؛ 2,200 سلة غذائية في عدة مخيمات بقرية حرية جاموس بناحية سلقين في محافظة إدلب، استفاد منها 13,200 شخص.



وشمل التوزيع: مخيم الوادي، ومخيم عباد الرحمن، ومخيم بن سريع.



ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة، ممثلة في المركز، لأبناء الشعب السوري الشقيق.