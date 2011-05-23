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"كفالة" تكشف عن قيمة الضمانات وعدد المنشآت المستفيدة وأبرز البرامج

"هاشم": أطلقنا مبادرات لمواجهة الجائحة منها دعم منشآت السعودة المرتفعة

أكد المدير العام لبرنامج "كفالة"، هُمام بن عبدالعزيز هاشم، أن منتجات البرنامج خدمت أكثر من 8 آلاف منشأة مستفيدة بقيمة ضمانات تجاوزت 8 مليارات ريال، إضافة إلى منح كفالات تمويلية تجاوزت قيمتها 12 مليار ريال، وغيرها من الإنجازات التي حققتها بقية المنتجات.

وأشار "هاشم"، في حواره مع منصة أوان، إلى أبرز خطط البرنامج وأهدافه لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودعم هذا القطاع، مضيفاً أن من أبرز المنتجات لدى "كفالة"، التالي:

- الكفالات الاعتيادية وتعد المنتج التقليدي للبرنامج؛ حيث يقدم ضمانات للتمويل الممنوح للمنشآت، ويخدم أكثر من 8 آلاف منشأة مستفيدة بقيمة ضمانات تجاوزت 8 مليارات ريال.

- المنشآت الناشئة ويخدمها المنتج خلال فترة نموها المبكر بالضمانات التمويلية، ويخدم هذا المنتج أكثر من 700 منشأة ناشئة.

- رأس المال العامل يركّز على منح الكفالات التمويلية لغرض تمويل رأس المال العامل لتحقيق استمرارية المنشآت المتوسطة وتجاوزت قيمة التمويل لهذا المنتج 12 مليار ريال.

- قطاع السياحة ويخدم المنشآت المرخصة من الهيئة العامة للسياحة، ودعم أكثر من 70 منشأة سياحية بقيمة ضمانات تجاوزت 150 مليون ريال.

- محفظة الكفالات وتوفر للمنشآت المؤهلة التي تبلغ عمراً تشغيلياً سنة وأكثر كفالات فورية ووفرت أكثر من 1200 منشأة كفالات فورية.

- محفظة الكفالات الناشئة وتهدف إلى تحفيز جهات التمويل لدعم المنشآت التي يقل عمرها التشغيلي عن 3 سنوات؛ حيث يصل سقف الكفالة إلى 500 ألف ريال وفق منصة أوان لريادة الأعمال.

واختتم: "أطلقت كفالة عدة مبادرات لمواجهة الآثار الاقتصادية لفيروس (كوفيد-19) ؛ كان منها: دعم المنشآت ذات السعودة المرتفعة، التقليل من اشتراطات مبادرة دعم منشآت سلاسل الإمداد ومنشآت الحج والعمرة والمنشآت العلمية والمدارس مع صندوق التنمية الوطني، التمويل المضمون ودعم ضمانات التمويل بدعم من البنك المركزي السعودي".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"كفالة" تكشف عن قيمة الضمانات وعدد المنشآت المستفيدة وأبرز البرامج
سبق

أكد المدير العام لبرنامج "كفالة"، هُمام بن عبدالعزيز هاشم، أن منتجات البرنامج خدمت أكثر من 8 آلاف منشأة مستفيدة بقيمة ضمانات تجاوزت 8 مليارات ريال، إضافة إلى منح كفالات تمويلية تجاوزت قيمتها 12 مليار ريال، وغيرها من الإنجازات التي حققتها بقية المنتجات.

وأشار "هاشم"، في حواره مع منصة أوان، إلى أبرز خطط البرنامج وأهدافه لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودعم هذا القطاع، مضيفاً أن من أبرز المنتجات لدى "كفالة"، التالي:

- الكفالات الاعتيادية وتعد المنتج التقليدي للبرنامج؛ حيث يقدم ضمانات للتمويل الممنوح للمنشآت، ويخدم أكثر من 8 آلاف منشأة مستفيدة بقيمة ضمانات تجاوزت 8 مليارات ريال.

- المنشآت الناشئة ويخدمها المنتج خلال فترة نموها المبكر بالضمانات التمويلية، ويخدم هذا المنتج أكثر من 700 منشأة ناشئة.

- رأس المال العامل يركّز على منح الكفالات التمويلية لغرض تمويل رأس المال العامل لتحقيق استمرارية المنشآت المتوسطة وتجاوزت قيمة التمويل لهذا المنتج 12 مليار ريال.

- قطاع السياحة ويخدم المنشآت المرخصة من الهيئة العامة للسياحة، ودعم أكثر من 70 منشأة سياحية بقيمة ضمانات تجاوزت 150 مليون ريال.

- محفظة الكفالات وتوفر للمنشآت المؤهلة التي تبلغ عمراً تشغيلياً سنة وأكثر كفالات فورية ووفرت أكثر من 1200 منشأة كفالات فورية.

- محفظة الكفالات الناشئة وتهدف إلى تحفيز جهات التمويل لدعم المنشآت التي يقل عمرها التشغيلي عن 3 سنوات؛ حيث يصل سقف الكفالة إلى 500 ألف ريال وفق منصة أوان لريادة الأعمال.

واختتم: "أطلقت كفالة عدة مبادرات لمواجهة الآثار الاقتصادية لفيروس (كوفيد-19) ؛ كان منها: دعم المنشآت ذات السعودة المرتفعة، التقليل من اشتراطات مبادرة دعم منشآت سلاسل الإمداد ومنشآت الحج والعمرة والمنشآت العلمية والمدارس مع صندوق التنمية الوطني، التمويل المضمون ودعم ضمانات التمويل بدعم من البنك المركزي السعودي".

23 مايو 2021 - 11 شوّال 1442
11:36 AM

"كفالة" تكشف عن قيمة الضمانات وعدد المنشآت المستفيدة وأبرز البرامج

"هاشم": أطلقنا مبادرات لمواجهة الجائحة منها دعم منشآت السعودة المرتفعة

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خلود غنام - الرياض
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أكد المدير العام لبرنامج "كفالة"، هُمام بن عبدالعزيز هاشم، أن منتجات البرنامج خدمت أكثر من 8 آلاف منشأة مستفيدة بقيمة ضمانات تجاوزت 8 مليارات ريال، إضافة إلى منح كفالات تمويلية تجاوزت قيمتها 12 مليار ريال، وغيرها من الإنجازات التي حققتها بقية المنتجات.

وأشار "هاشم"، في حواره مع منصة أوان، إلى أبرز خطط البرنامج وأهدافه لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودعم هذا القطاع، مضيفاً أن من أبرز المنتجات لدى "كفالة"، التالي:

- الكفالات الاعتيادية وتعد المنتج التقليدي للبرنامج؛ حيث يقدم ضمانات للتمويل الممنوح للمنشآت، ويخدم أكثر من 8 آلاف منشأة مستفيدة بقيمة ضمانات تجاوزت 8 مليارات ريال.

- المنشآت الناشئة ويخدمها المنتج خلال فترة نموها المبكر بالضمانات التمويلية، ويخدم هذا المنتج أكثر من 700 منشأة ناشئة.

- رأس المال العامل يركّز على منح الكفالات التمويلية لغرض تمويل رأس المال العامل لتحقيق استمرارية المنشآت المتوسطة وتجاوزت قيمة التمويل لهذا المنتج 12 مليار ريال.

- قطاع السياحة ويخدم المنشآت المرخصة من الهيئة العامة للسياحة، ودعم أكثر من 70 منشأة سياحية بقيمة ضمانات تجاوزت 150 مليون ريال.

- محفظة الكفالات وتوفر للمنشآت المؤهلة التي تبلغ عمراً تشغيلياً سنة وأكثر كفالات فورية ووفرت أكثر من 1200 منشأة كفالات فورية.

- محفظة الكفالات الناشئة وتهدف إلى تحفيز جهات التمويل لدعم المنشآت التي يقل عمرها التشغيلي عن 3 سنوات؛ حيث يصل سقف الكفالة إلى 500 ألف ريال وفق منصة أوان لريادة الأعمال.

واختتم: "أطلقت كفالة عدة مبادرات لمواجهة الآثار الاقتصادية لفيروس (كوفيد-19) ؛ كان منها: دعم المنشآت ذات السعودة المرتفعة، التقليل من اشتراطات مبادرة دعم منشآت سلاسل الإمداد ومنشآت الحج والعمرة والمنشآت العلمية والمدارس مع صندوق التنمية الوطني، التمويل المضمون ودعم ضمانات التمويل بدعم من البنك المركزي السعودي".

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