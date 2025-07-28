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هل تعلم أن 48 ولاية أمريكية تسمح بـ"زواج الأطفال"؟

لمن هم أقل من  18 عامًا وبموافقة الوالدين وإقرار قضائي

قد لا يعرف كثيرون أن القانون المحلي في 48 ولاية أميركية يسمح بـ"زواج الأطفال" دون سن 18 عامًا، بموافقة الوالدين، وبإقرار قضائي، لكن مجلس الشيوخ في ولاية ماساتشوستش أقر بالإجماع مشروع قانون يمنع زواج الأطفال بالولاية، حسب موقع "سكاي نيوز عربية".

وحضر جلسة التصويت على مشروع القانون "حقوقيون ومتطوعون" من منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة "اليونيسيف" وأنصار جمعية معنية بحقوق الأطفال.

وصفق هؤلاء بحرارة، بعدما أعلن البرلمان المحلي تمرير القانون، الذي جاء تتويجًا لمساعيهم في السعي لإنهاء زواج الأطفال بهذه الولاية.

وكان القانون في ماساتشوستس يسمح بزواج الأطفال دون سن 18 عامًا، بموافقة الوالدين، وبإقرار قضائي.

وكتبت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية على موقعها الإلكتروني، الجمعة، إن 1200 طفل تزوجوا في ولاية ماساتشوستش بين عامي 2000- 2016، وكانت غالبية هذه الزيجات تجمع قاصرات مع رجال بالغين.

وأوضحت أن هذه الزيجات تعرض القاصرات لخطر الإضرار بصحتهن وإعاقة التحاقهن بالتعليم، فضلاً عن مشكلات الفقر والعنف المنزلي.

وفي حال توفر هذه الظروف، لا يوجد قانون حد أدنى لسن الزواج.

ويمنع القانون الجديد في الولاية الأميركية الزواج تحت سن 18 عامًا، ولا يقبل أي استثناءات كانت.

وقالت "هيومان رايتس ووتش" إن الإجماع الذي أظهره المشرعون في برلمان ماساتشوستس يبعث برسالة قوية للناجين من زواج الأطفال، الذين تجرأوا وأفصحوا على قصص الألم الذي أصابهم.

وأضافت أن قصصهم أظهرت كيف أن الزواج في سن مبكرة يسلبهم طفولتهم وحقوقهم.

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هل تعلم أن 48 ولاية أمريكية تسمح بـ"زواج الأطفال"؟
سبق

قد لا يعرف كثيرون أن القانون المحلي في 48 ولاية أميركية يسمح بـ"زواج الأطفال" دون سن 18 عامًا، بموافقة الوالدين، وبإقرار قضائي، لكن مجلس الشيوخ في ولاية ماساتشوستش أقر بالإجماع مشروع قانون يمنع زواج الأطفال بالولاية، حسب موقع "سكاي نيوز عربية".

وحضر جلسة التصويت على مشروع القانون "حقوقيون ومتطوعون" من منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة "اليونيسيف" وأنصار جمعية معنية بحقوق الأطفال.

وصفق هؤلاء بحرارة، بعدما أعلن البرلمان المحلي تمرير القانون، الذي جاء تتويجًا لمساعيهم في السعي لإنهاء زواج الأطفال بهذه الولاية.

وكان القانون في ماساتشوستس يسمح بزواج الأطفال دون سن 18 عامًا، بموافقة الوالدين، وبإقرار قضائي.

وكتبت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية على موقعها الإلكتروني، الجمعة، إن 1200 طفل تزوجوا في ولاية ماساتشوستش بين عامي 2000- 2016، وكانت غالبية هذه الزيجات تجمع قاصرات مع رجال بالغين.

وأوضحت أن هذه الزيجات تعرض القاصرات لخطر الإضرار بصحتهن وإعاقة التحاقهن بالتعليم، فضلاً عن مشكلات الفقر والعنف المنزلي.

وفي حال توفر هذه الظروف، لا يوجد قانون حد أدنى لسن الزواج.

ويمنع القانون الجديد في الولاية الأميركية الزواج تحت سن 18 عامًا، ولا يقبل أي استثناءات كانت.

وقالت "هيومان رايتس ووتش" إن الإجماع الذي أظهره المشرعون في برلمان ماساتشوستس يبعث برسالة قوية للناجين من زواج الأطفال، الذين تجرأوا وأفصحوا على قصص الألم الذي أصابهم.

وأضافت أن قصصهم أظهرت كيف أن الزواج في سن مبكرة يسلبهم طفولتهم وحقوقهم.

28 يوليو 2019 - 25 ذو القعدة 1440
02:07 PM

هل تعلم أن 48 ولاية أمريكية تسمح بـ"زواج الأطفال"؟

لمن هم أقل من  18 عامًا وبموافقة الوالدين وإقرار قضائي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قد لا يعرف كثيرون أن القانون المحلي في 48 ولاية أميركية يسمح بـ"زواج الأطفال" دون سن 18 عامًا، بموافقة الوالدين، وبإقرار قضائي، لكن مجلس الشيوخ في ولاية ماساتشوستش أقر بالإجماع مشروع قانون يمنع زواج الأطفال بالولاية، حسب موقع "سكاي نيوز عربية".

وحضر جلسة التصويت على مشروع القانون "حقوقيون ومتطوعون" من منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة "اليونيسيف" وأنصار جمعية معنية بحقوق الأطفال.

وصفق هؤلاء بحرارة، بعدما أعلن البرلمان المحلي تمرير القانون، الذي جاء تتويجًا لمساعيهم في السعي لإنهاء زواج الأطفال بهذه الولاية.

وكان القانون في ماساتشوستس يسمح بزواج الأطفال دون سن 18 عامًا، بموافقة الوالدين، وبإقرار قضائي.

وكتبت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية على موقعها الإلكتروني، الجمعة، إن 1200 طفل تزوجوا في ولاية ماساتشوستش بين عامي 2000- 2016، وكانت غالبية هذه الزيجات تجمع قاصرات مع رجال بالغين.

وأوضحت أن هذه الزيجات تعرض القاصرات لخطر الإضرار بصحتهن وإعاقة التحاقهن بالتعليم، فضلاً عن مشكلات الفقر والعنف المنزلي.

وفي حال توفر هذه الظروف، لا يوجد قانون حد أدنى لسن الزواج.

ويمنع القانون الجديد في الولاية الأميركية الزواج تحت سن 18 عامًا، ولا يقبل أي استثناءات كانت.

وقالت "هيومان رايتس ووتش" إن الإجماع الذي أظهره المشرعون في برلمان ماساتشوستس يبعث برسالة قوية للناجين من زواج الأطفال، الذين تجرأوا وأفصحوا على قصص الألم الذي أصابهم.

وأضافت أن قصصهم أظهرت كيف أن الزواج في سن مبكرة يسلبهم طفولتهم وحقوقهم.

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