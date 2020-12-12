ذكاء اصطناعي وعلماء.. "CNN": لهذه الأسباب أبهرت السعودية العالم في الجائحة

قالت: التكلفة كانت باهظة رغم أن الوفيات أقل من المتوسط.. إغلاق حدود مبكر ومؤقت

قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية: إن المملكة العربية السعودية استطاعت أن تبهر العالم في مجال مكافحة فيروس كورونا، مستندة إلى خبرة طويلة يتمتع بها علماؤها.

وذكرت "سي إن إن" أن الذكاء الاصطناعي يقوم بتحليل البيانات في الوقت الفعلي من اختبارات كوفيد-19، إلى أسرّة المستشفيات والأدوية إلى معدات الوقاية الشخصية إلى الأفراد.

وأضافت: إنه مؤشر افتراضي على نبض البلد، لكنه يركّز على مكان تفشي المرض، وأين يوجد الناشرون الأكثر أو مكان الأحداث.

وأشارت إلى أن التكلفة كانت باهظة بالنسبة للمملكة بالفعل، رغم أن عدد الوفيات على أساس عدد السكان يعتبر أقل من المتوسط العالمي، إلا أن البلاد أغلقت حدودها مؤقتاً، مما منع ملايين المسلمين من الحج ومنع السعوديين من المغادرة.

ونقلت عن وزير الصحة توفيق الربيعة: "كان يجب علينا أن نتخذ قرار الإيقاف من أجل سلامة الجميع، رغم أن ذلك كان قراراً صعباً بالنسبة لنا".

وأردفت "سي إن إن": "الانخفاض الكبير في أعداد حالات كورونا في السعودية جاء خلال الصيف عندما ارتفعت درجات الحرارة بشدة، وبقي الناس في منازلهم، ومنذ ذلك الحين، ووفقاً لجامعة جونز هوبكنز، انخفضت العدوى بشكل ملحوظ، ويبدو أن الرسائل والإجراءات الحكومية المتعلقة بالاختبار والضوابط فعالة حتى الآن".

وتابعت: "الطلب على مراكز اختبار كوفيد-19 في الرياض انخفض، والموظفون ممتنون، حيث يقول طبيب الأسنان الذي يعمل في الخطوط الأمامية بمواجهة فيروس كورونا محمد الشمري، والذي أصيب بالفيروس في مايو، وزوجته الطبيبة الجراحة في المستشفى أصيبت به بعد خمسة أيام إن آمالهم تركز الآن على اللقاحات.

وأضاف "الشمري": "نحن سعداء بشكل خاص بشأن هذا اللقاح؛ لأننا نحافظ على التباعد الاجتماعي مع العائلة مع الإخوة والأعمام؛ خوفاً على سلامتهم".

وفيما يتعلق بسرعة حصول السعوديين على اللقاح، فقد تحدد جزئياً هنا في مختبر أبحاث كوفيد-19 الجديد عالي التقنية التابع للحكومة، حيث يتمتع العلماء بالفعل بسنوات عديدة من الخبرة في دراسة سلالات أخرى من فيروس كورونا، بالشراكة مع جامعة أكسفورد في بريطانيا، وهم مسؤولون عن اختبار اللقاحات المتاحة عالمياً والتي سيحصل عليها السعوديون، حيث إن العروض الأوروبية والأمريكية تأتي على رأس القائمة".

وقال أحمد العسكر مدير مركز الملك عبدالله للأبحاث الطبية: حسناً، اللقاحات الثلاثة التي تم الإعلان عنها مؤخراً، وهي موديرنا وفايزر واسترازينيكا، كلها جذابة، وأظهرت نتائج جيدة جميعها.

وأشارت "سي إن إن" إلى أنه تمت الموافقة على لقاح فايزر، حيث قال وزير الصحة إنه سيطرح وسيكون مجانياً وسريعاً.

وأضاف "الربيعة": لدينا سلسلة إمداد كبير، ولدينا خدمات صحية في جميع أنحاء المملكة، وبمجرد حصولنا على اللقاح، ستكون لدينا القدرة على توصيل اللقاحات في وقت قصير جداً.