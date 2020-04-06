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"هدف" لمنشآت القطاع الخاص: لا توجد مهن مستثناة من مبادرة دعم التوظيف

قال: يستطيع الجميع الاستفادة من المبادرة لدعم أجور السعوديين والسعوديات

أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، أنه لا توجد مهن مستثناة من مبادرة "دعم التوظيف" المعنية بدعم جميع الوظائف والمهن بما فيها المشمولة بقرارات توطين، وتستطيع جميع منشآت القطاع الخاص الاستفادة من المبادرة، لدعم أجور السعوديين والسعوديات الذين تم توظيفهم من تاريخ 1 يوليو 2019، ما لم تكن المنشأة موقفة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو صندوق تنمية الموارد البشرية.

وأوضح الصندوق أن الدعم يبدأ بنسبة 30% حتى 50% من الأجر الشهري للموظف لمدة سنتين، ويشمل من تم توظيفهم بعد بداية يوليو 2019 (بأثر رجعي)، وكذلك التوظيف الجديد والمستقبلي، على أن يراوح أجر الموظف المدعوم بين 4 و15 ألف ريال.

وتحصل المنشآت على دعم إضافي بنسبة 10% عند توظيف الإناث، والأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في المدن غير الرئيسة، وفي المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لكل من الفئات المذكورة على ألا يتجاوز الحد الأقصى للدعم 50% من الأجر الشهري للموظف، أو 3000 ريال، أيهما أقل.

ويُمكن لمنشآت القطاع الخاص التسجيل إلكترونياً والاستفادة من المبادرة، من خلال الدخول إلى صفحة المبادرة على البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط:

https://www.taqat.sa/web/guestemployer/employment-subsidy-program وتفعيل "برنامج دعم التوظيف"، ثم إنشاء طلب دعم جديد، وإضافة بيانات الطلب والموظفين المراد دعمهم، ثم حفظ الطلب وإرسال المعلومات؛ ليتم بعدها تسلُّم الطلب من قِبل الصندوق والتأكد من استيفاء المنشأة الضوابط وتقديم الدعم لها.

صندوق تنمية الموارد البشرية هدف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"هدف" لمنشآت القطاع الخاص: لا توجد مهن مستثناة من مبادرة دعم التوظيف
سبق

أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، أنه لا توجد مهن مستثناة من مبادرة "دعم التوظيف" المعنية بدعم جميع الوظائف والمهن بما فيها المشمولة بقرارات توطين، وتستطيع جميع منشآت القطاع الخاص الاستفادة من المبادرة، لدعم أجور السعوديين والسعوديات الذين تم توظيفهم من تاريخ 1 يوليو 2019، ما لم تكن المنشأة موقفة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو صندوق تنمية الموارد البشرية.

وأوضح الصندوق أن الدعم يبدأ بنسبة 30% حتى 50% من الأجر الشهري للموظف لمدة سنتين، ويشمل من تم توظيفهم بعد بداية يوليو 2019 (بأثر رجعي)، وكذلك التوظيف الجديد والمستقبلي، على أن يراوح أجر الموظف المدعوم بين 4 و15 ألف ريال.

وتحصل المنشآت على دعم إضافي بنسبة 10% عند توظيف الإناث، والأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في المدن غير الرئيسة، وفي المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لكل من الفئات المذكورة على ألا يتجاوز الحد الأقصى للدعم 50% من الأجر الشهري للموظف، أو 3000 ريال، أيهما أقل.

ويُمكن لمنشآت القطاع الخاص التسجيل إلكترونياً والاستفادة من المبادرة، من خلال الدخول إلى صفحة المبادرة على البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط:

https://www.taqat.sa/web/guestemployer/employment-subsidy-program وتفعيل "برنامج دعم التوظيف"، ثم إنشاء طلب دعم جديد، وإضافة بيانات الطلب والموظفين المراد دعمهم، ثم حفظ الطلب وإرسال المعلومات؛ ليتم بعدها تسلُّم الطلب من قِبل الصندوق والتأكد من استيفاء المنشأة الضوابط وتقديم الدعم لها.

06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441
09:18 AM

"هدف" لمنشآت القطاع الخاص: لا توجد مهن مستثناة من مبادرة دعم التوظيف

قال: يستطيع الجميع الاستفادة من المبادرة لدعم أجور السعوديين والسعوديات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، أنه لا توجد مهن مستثناة من مبادرة "دعم التوظيف" المعنية بدعم جميع الوظائف والمهن بما فيها المشمولة بقرارات توطين، وتستطيع جميع منشآت القطاع الخاص الاستفادة من المبادرة، لدعم أجور السعوديين والسعوديات الذين تم توظيفهم من تاريخ 1 يوليو 2019، ما لم تكن المنشأة موقفة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو صندوق تنمية الموارد البشرية.

وأوضح الصندوق أن الدعم يبدأ بنسبة 30% حتى 50% من الأجر الشهري للموظف لمدة سنتين، ويشمل من تم توظيفهم بعد بداية يوليو 2019 (بأثر رجعي)، وكذلك التوظيف الجديد والمستقبلي، على أن يراوح أجر الموظف المدعوم بين 4 و15 ألف ريال.

وتحصل المنشآت على دعم إضافي بنسبة 10% عند توظيف الإناث، والأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في المدن غير الرئيسة، وفي المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لكل من الفئات المذكورة على ألا يتجاوز الحد الأقصى للدعم 50% من الأجر الشهري للموظف، أو 3000 ريال، أيهما أقل.

ويُمكن لمنشآت القطاع الخاص التسجيل إلكترونياً والاستفادة من المبادرة، من خلال الدخول إلى صفحة المبادرة على البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط:

https://www.taqat.sa/web/guestemployer/employment-subsidy-program وتفعيل "برنامج دعم التوظيف"، ثم إنشاء طلب دعم جديد، وإضافة بيانات الطلب والموظفين المراد دعمهم، ثم حفظ الطلب وإرسال المعلومات؛ ليتم بعدها تسلُّم الطلب من قِبل الصندوق والتأكد من استيفاء المنشأة الضوابط وتقديم الدعم لها.

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